В Вильнюсе построена первая за 30 лет школа

В минувшую пятницу, 28 августа 2020 года, в литовской столице, в микрорайоне Пашилайчяй, состоялась церемония открытия прогимназии "Габиёс", именовавшейся первоначально лишь пристройкой к уже существующей гимназии "Габиёс". Хотя фактически это новая четырёхэтажная школа.
И теперь, в канун выборов, вильнюсские власти этот момент подчёркивают особо: за 30 лет Независимости такого в столице ещё не было, пишет пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления.
Впрочем, школа в Пашилайчяй действительно достойна того, чтобы ею гордиться без каких-либо оговорок.
В этом можно убедиться, посмотрев видеосюжет корреспондента "Обзора", присутствовавшего на церемонии открытия прогимназии "Гаюиёс".
Мало того, в тот же день была открыта ещё одна прогимназия (начальная школа) - в Балсяй, что под Вильнюсом (официально это считается территорией Вильнюса).
В прогимназии "Габиёс" будут учиться 1000 учеников. Как это повлияет на транспортную ситуацию в районе по утрам в будние дни, жители Пашилайсяй смогут узнать уже через несколько дней.
В торжественном открытии прогимназии "Габиёс" участвовали мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, заместитель мэра Витаутас Миталас, временно исполняющий обязанности директора прогимназии "Габиёс" Андрюс Книшка и Лукас Лаукайтис, директор строительной компании "Conresta", построившей это чудо литовской системы образования.
Подробнее об открытии прогимназий в Пашилайчяй и в Балсяй читайте в ближайшем номере газеты "Обзор".
Фоторепортаж с открытия прогимназии "Габиёс" - Александра Шахова, "Обзор"
Видеосюжет с открытия прогимназии в Балсяй - пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления
В торжественном открытии прогимназии "Габиёс" участвовали мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, заместитель мэра Витаутас Миталас, временно исполняющий обязанности директора прогимназии "Габиёс" Андрюс Книшка и Лукас Лаукайтис, директор строительной компании "Conresta", построившей это чудо литовской системы образования.
Подробнее об открытии прогимназий в Пашилайчяй и в Балсяй читайте в ближайшем номере газеты "Обзор".
Фоторепортаж с открытия прогимназии "Габиёс" - Александра Шахова, "Обзор"
Видеосюжет с открытия прогимназии в Балсяй - пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, образование
Ключевые слова: школа, пристройка, прогимназия