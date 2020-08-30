В Вильнюсе построена первая за 30 лет школа 🔊 Воспроизвести







В минувшую пятницу, 28 августа 2020 года, в литовской столице, в микрорайоне Пашилайчяй, состоялась церемония открытия прогимназии "Габиёс", именовавшейся первоначально лишь пристройкой к уже существующей гимназии "Габиёс". Хотя фактически это новая четырёхэтажная школа.



И теперь, в канун выборов, вильнюсские власти этот момент подчёркивают особо: за 30 лет Независимости такого в столице ещё не было, пишет пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления.



Впрочем, школа в Пашилайчяй действительно достойна того, чтобы ею гордиться без каких-либо оговорок.



В этом можно убедиться, посмотрев видеосюжет корреспондента "Обзора", присутствовавшего на церемонии открытия прогимназии "Гаюиёс".



Мало того, в тот же день была открыта ещё одна прогимназия (начальная школа) - в Балсяй, что под Вильнюсом (официально это считается территорией Вильнюса). В минувшую пятницу, 28 августа 2020 года, в литовской столице, в микрорайоне Пашилайчяй, состоялась церемония открытия прогимназии "Габиёс", именовавшейся первоначально лишь пристройкой к уже существующей гимназии "Габиёс". Хотя фактически это новая четырёхэтажная школа.И теперь, в канун выборов, вильнюсские власти этот момент подчёркивают особо: за 30 лет Независимости такого в столице ещё не было, пишет пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления.Впрочем, школа в Пашилайчяй действительно достойна того, чтобы ею гордиться без каких-либо оговорок.В этом можно убедиться, посмотрев видеосюжет корреспондента "Обзора", присутствовавшего на церемонии открытия прогимназии "Гаюиёс".Мало того, в тот же день была открыта ещё одна прогимназия (начальная школа) - в Балсяй, что под Вильнюсом (официально это считается территорией Вильнюса).



В торжественном открытии прогимназии "Габиёс" участвовали мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, заместитель мэра Витаутас Миталас, временно исполняющий обязанности директора прогимназии "Габиёс" Андрюс Книшка и Лукас Лаукайтис, директор строительной компании "Conresta", построившей это чудо литовской системы образования.







Подробнее об открытии прогимназий в Пашилайчяй и в Балсяй читайте в ближайшем номере газеты "Обзор".



Фоторепортаж с открытия прогимназии "Габиёс" - Александра Шахова, "Обзор"







Видеосюжет с открытия прогимназии в Балсяй - пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления



В прогимназии "Габиёс" будут учиться 1000 учеников. Как это повлияет на транспортную ситуацию в районе по утрам в будние дни, жители Пашилайсяй смогут узнать уже через несколько дней.В торжественном открытии прогимназии "Габиёс" участвовали мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, заместитель мэра Витаутас Миталас, временно исполняющий обязанности директора прогимназии "Габиёс" Андрюс Книшка и Лукас Лаукайтис, директор строительной компании "Conresta", построившей это чудо литовской системы образования.Подробнее об открытии прогимназий в Пашилайчяй и в Балсяй читайте в ближайшем номере газеты "Обзор".Видеосюжет с открытия прогимназии в Балсяй - пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, образование Ключевые слова: школа, пристройка, прогимназия — статья прочитана 141 раз Комментарии