Во Франции под колёсами автомобиля погиб гендиректор компании Бондюэль 🔊 Воспроизвести Фото © BFMTV



Виновник ДТП скрылся с места происшествия.



Во Франции трагически погиб генеральный директор всемирно известного бренда овощных консервов "Бондюэль" Жером Бондюэль. Он был сыном основателя компании Бруно Бондюэля. Об этом сообщает



Инцидент произошёл минувшей ночью. Бондюэль вместе с супругой и друзьями катался на велосипеде по городу Лиллю. Во время велопрогулки на группу наехал автомобиль и насмерть сбил генерального директора компании. Прибывшие на место врачи не смогли спасти ему жизнь. Водитель машины же скрылся с места ДТП, сейчас его ищет полиция. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.Во Франции трагически погиб генеральный директор всемирно известного бренда овощных консервов "Бондюэль" Жером Бондюэль. Он был сыном основателя компании Бруно Бондюэля. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на французский телеканал BFM.Инцидент произошёл минувшей ночью. Бондюэль вместе с супругой и друзьями катался на велосипеде по городу Лиллю. Во время велопрогулки на группу наехал автомобиль и насмерть сбил генерального директора компании. Прибывшие на место врачи не смогли спасти ему жизнь. Водитель машины же скрылся с места ДТП, сейчас его ищет полиция. life.ru Категории: экономика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: ДТП, Франция, погибшие, Бондюэль — статья прочитана 74 раза Комментарии