Второй случай в истории: На Янтарном комбинате добыли два самородка за смену 🔊 Воспроизвести Добычной сезон 2020 года оказался богат на массовые находки уникального янтаря весом свыше 1 килограмма. Приморский карьер «подарил» работникам два самородка в преддверии Дня шахтёра.











На Калининградском янтарном комбинате (входит в структуру Госкорпорации Ростех) во вторник, 25 августа, добыто сразу два самородка. Янтарные тяжеловесы, добытые в преддверии профессионального праздника работников комбината – Дня шахтёра, который отмечается 30 августа, получили символичные имена. Камень весом 1200 граммов назван «Приморским», а экземпляр весом 1080 граммов – «Пальмникенским» в честь двух месторождений предприятия, сообщает пресс-служба комбината.



Форма «Приморского» близка к овалу, а палитра цветов простирается от темно-коричневого до светло-желтого. «Пальмникенский» имеет неправильную форму, с одной из сторон напоминающую лист клевера. Самородок окрашен в насыщенно медовые оттенки. Данные экземпляры стали десятым и одиннадцатым из числа найденных гигантов с начала добычного сезона, стартовавшего в этом году только в конце мая – на два месяца позже обычного. На Калининградском янтарном комбинате (входит в структуру Госкорпорации Ростех) во вторник, 25 августа, добыто сразу два самородка. Янтарные тяжеловесы, добытые в преддверии профессионального праздника работников комбината – Дня шахтёра, который отмечается 30 августа, получили символичные имена. Камень весом 1200 граммов назван «Приморским», а экземпляр весом 1080 граммов – «Пальмникенским» в честь двух месторождений предприятия, сообщает пресс-служба комбината.Форма «Приморского» близка к овалу, а палитра цветов простирается от темно-коричневого до светло-желтого. «Пальмникенский» имеет неправильную форму, с одной из сторон напоминающую лист клевера. Самородок окрашен в насыщенно медовые оттенки. Данные экземпляры стали десятым и одиннадцатым из числа найденных гигантов с начала добычного сезона, стартовавшего в этом году только в конце мая – на два месяца позже обычного.











Массовые находки уникального янтаря – далеко не ординарное событие. Янтарные образования весом свыше 1 кг встречаются достаточно редко. До 2017 года добывалось не более 5–6 крупных экземпляров за сезон. Впервые в истории добычи янтаря в России больше одного самородка за смену обнаружили примерно два месяца назад. Примечательно, что удивительная находка случилась накануне Дня России, 11 июня. Тогда коллекцию Янтарного комбината пополнили сразу три самородка – «Россиянин-2020», «Россиянка-2020» и «Янтарёнок».



С профессиональным праздником работников предприятия поздравила не только природа. Ко Дню шахтёра, по корпоративной традиции, на комбинате обновили Аллею почёта. Её украсили фотопортреты 18 передовиков производства из разных подразделений. Каждый из них в течение года будет ежемесячно получать премию в размере 10% от оклада. Кроме того, ко Дню шахтёра лучшие работники будут отмечены различными наградами.











АО «Калининградский янтарный комбинат» образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. Согласно производственному плану, в 2020 году предприятию предстоит добыть 400 тонн янтаря. Практически весь этот объем был законтрактован до начала сезона добычи. В 2019 году реализовано более 467,9 тонны янтаря на сумму свыше 3 млрд рублей без учета НДС. Весь объем был продан на организованных торгах – на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков. В период 2017 – 2019 гг. в Приморском карьере добывалось 17–18 янтарных самородков в год.







Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.



Фото пресс-службы комбината







В последние годы добыча янтаря ведется только в Приморском карьере, заложенном в 1976 году. На Пальмникенском карьере, который начали осваивать чуть раньше, добычные работы на сегодня не ведутся. Суммарный запас янтаря на одноименных месторождениях, по оценкам специалистов, превышает 100 тысяч тонн, что при существующих темпах добычи обеспечит работой многие поколения работников комбината на протяжении двух–трёх столетий.Массовые находки уникального янтаря – далеко не ординарное событие. Янтарные образования весом свыше 1 кг встречаются достаточно редко. До 2017 года добывалось не более 5–6 крупных экземпляров за сезон. Впервые в истории добычи янтаря в России больше одного самородка за смену обнаружили примерно два месяца назад. Примечательно, что удивительная находка случилась накануне Дня России, 11 июня. Тогда коллекцию Янтарного комбината пополнили сразу три самородка – «Россиянин-2020», «Россиянка-2020» и «Янтарёнок».С профессиональным праздником работников предприятия поздравила не только природа. Ко Дню шахтёра, по корпоративной традиции, на комбинате обновили Аллею почёта. Её украсили фотопортреты 18 передовиков производства из разных подразделений. Каждый из них в течение года будет ежемесячно получать премию в размере 10% от оклада. Кроме того, ко Дню шахтёра лучшие работники будут отмечены различными наградами.образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. Согласно производственному плану, в 2020 году предприятию предстоит добыть 400 тонн янтаря. Практически весь этот объем был законтрактован до начала сезона добычи. В 2019 году реализовано более 467,9 тонны янтаря на сумму свыше 3 млрд рублей без учета НДС. Весь объем был продан на организованных торгах – на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков. В период 2017 – 2019 гг. в Приморском карьере добывалось 17–18 янтарных самородков в год.– одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. Инф. «Обзора» Категории: экономика, в России Ключевые слова: коронавирус, самородок, Янтарный комбинат — статья прочитана 105 раз Комментарии