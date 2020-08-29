Загрузка...
Не абы как ушёл Абэ
Премьер Японии объявил о своей отставке
ЕС потерял комиссара по торговле в самый неподходящий момент
Не все страны сдали на отлично “ковидный экзамен”
Экономический ренессанс Франции стоит €100 млрд
“Флойд умирал ещё до приезда полиции, но кому это интересно?”
Подробнее здесь на FITZROY
Загрузка...
fitzroymag.com
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|