Литва перепрыгнула через экономическую яму 🔊 Воспроизвести Фото Владимира Клоповского, "Обзор"







Главный экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис считает, что худшее для Литвы в экономическом плане осталось в прошлом. Об этом он рассказал во время удаленного экономического обзора, представленного общественности на минувшей неделе.



«Самая большая экономическая яма в прошлом, это было во втором квартале, и сейчас мы наблюдаем восстановление экономики с меньшим риском распространения вируса и меньшими последствиями» - говорит Н. Мачюлис.



Экономисты Swedbank прогнозируют, что Литва меньше всего пострадает от последствий пандемии во всей еврозоне - её экономика сократится всего на 1,7% в 2020 году, а ВВП Литвы вырастет аж на 5% в 2021 году.



В первой половине этого года экономика Литвы сократилась всего на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым низким показателем в Европейском союзе. Экономисты «Swedbank» не думают, что это кратковременное совпадение, и прогнозируют, что падение ВВП Литвы будет наименьшим среди стран еврозоны. «Самая большая экономическая яма в прошлом, это было во втором квартале, и сейчас мы наблюдаем восстановление экономики с меньшим риском распространения вируса и меньшими последствиями» - говорит Н. Мачюлис.Экономисты Swedbank прогнозируют, что Литва меньше всего пострадает от последствий пандемии во всей еврозоне - её экономика сократится всего на 1,7% в 2020 году, а ВВП Литвы вырастет аж на 5% в 2021 году.В первой половине этого года экономика Литвы сократилась всего на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым низким показателем в Европейском союзе. Экономисты «Swedbank» не думают, что это кратковременное совпадение, и прогнозируют, что падение ВВП Литвы будет наименьшим среди стран еврозоны. Быстрому восстановлению экономики Литвы способствовал успешный вирусный контроль, что привело к быстрому восстановлению внутреннего потребления и положительным ожиданиям населения.



«Вирус не распространился в больших масштабах, люди не стали из-за страха перед будущим держать деньги в чулках, они охотно тратили их на отдых и недвижимость. Экономика не останавливалась в отличие от экономики стран, где было много больных», - отметил Н. Мачюлис.



Иммиграционные тенденции также дали положительный импульс. В отличие от кризиса 2008-2009 годов, в Литве больше людей возвращаются, а не уезжают за границу. По прогнозам «Swedbank», иммиграция в этом году будет рекордной и достигнет 15 000 человек.



Сколько из них будет бывших жителей Литвы, а сколько - приезжих из Украины и Белоруссии, не уточняется.



В целом, хотя угроза коронавируса сохраняется и во многих странах наблюдаются новые волны вируса, экономисты «Swedbank» прогнозируют, что «корона» не будет иметь таких негативных экономических последствий, которые наблюдались этой весной. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: банк, Swedbank, Нериюс Мачюлис — статья прочитана 306 раз Комментарии