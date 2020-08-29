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Не на тех «стучали»?





Как сообщила газета "Обзор" в свежем номере, вышедшем в минувший четверг, Министерство здравоохранения Литвы призвало жителей страны сообщать о нарушениях, связанных с коронавирусом. Иными словами, информировать о всех случаях, когда кто-то ходит без маски в тех местах, где она уже обязательна. Фиксировать нарушения предлагалось на фото или видео.

Информацию сознательных сограждан предлагалось размещать в соцсети Facebook, в специально созданной группе «Korona nemiega ir naktį». Но план провалился, поскольку пользователи фейсбука отказались «стучать» друг на друга. Обойдя сограждан, народ нацелился на ...представителей власти, бывшей и нынешней, и близких им людей. Группу украсили фотографии Тихановской, Грибаускайте и др.


Многие в комментариях просили наказать нарушителей порядка. Выписать штраф и разобраться по всей строгости нынешних коронавирусных правил. Получили ли эти лица штраф, история умалчивает...

Ко всему прочему группа превратилась в уголок юмора. К примеру, был выставлен пост с нарушителями, локацией и главным доказательством – фотографией. Правда, там просто черный фон, якобы очень было темно, но автор поста предлагает приблизить, возможно, тогда станет виднее.



Но самое интересное - впереди. Группа создается 21 августа, люди делятся указанным выше. 23 августа появляется информация о том, что администратор заархивировал её. Если вдруг кто не знает что это означает - в ней больше нельзя создавать публикации, ставить отметки «нравится», оставлять комментарии и добавлять участников, но все публикации в ней по-прежнему доступны для просмотра (хотя бы пока).

Никакого последнего поста с объяснением «заморозки» группы от самих создателей не последовало. Остается только гадать, почему активность пользователей при выявлении нарушителей в данном случае не осталась оцененной.
Йоана САЙКОВСКА, "Обзор"
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: маски, «Korona nemiega ir naktį», группа. стучать
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добавлена сегодня, 29 августа, 14:00

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