Не на тех «стучали»? 🔊 Воспроизвести







Как сообщила газета "Обзор" в свежем номере, вышедшем в минувший четверг, Министерство здравоохранения Литвы призвало жителей страны сообщать о нарушениях, связанных с коронавирусом. Иными словами, информировать о всех случаях, когда кто-то ходит без маски в тех местах, где она уже обязательна. Фиксировать нарушения предлагалось на фото или видео.



Информацию сознательных сограждан предлагалось размещать в соцсети Facebook, в специально созданной группе «Korona nemiega ir naktį». Но план провалился, поскольку пользователи фейсбука отказались «стучать» друг на друга. Обойдя сограждан, народ нацелился на ...представителей власти, бывшей и нынешней, и близких им людей. Группу украсили фотографии Тихановской, Грибаускайте и др. Информацию сознательных сограждан предлагалось размещать в соцсети Facebook, в специально созданной группе «Korona nemiega ir naktį». Но план провалился, поскольку пользователи фейсбука отказались «стучать» друг на друга. Обойдя сограждан, народ нацелился на ...представителей власти, бывшей и нынешней, и близких им людей. Группу украсили фотографии Тихановской, Грибаускайте и др.



Многие в комментариях просили наказать нарушителей порядка. Выписать штраф и разобраться по всей строгости нынешних коронавирусных правил. Получили ли эти лица штраф, история умалчивает...



Ко всему прочему группа превратилась в уголок юмора. К примеру, был выставлен пост с нарушителями, локацией и главным доказательством – фотографией. Правда, там просто черный фон, якобы очень было темно, но автор поста предлагает приблизить, возможно, тогда станет виднее.







Но самое интересное - впереди. Группа создается 21 августа, люди делятся указанным выше. 23 августа появляется информация о том, что администратор заархивировал её. Если вдруг кто не знает что это означает - в ней больше нельзя создавать публикации, ставить отметки «нравится», оставлять комментарии и добавлять участников, но все публикации в ней по-прежнему доступны для просмотра (хотя бы пока).



Никакого последнего поста с объяснением «заморозки» группы от самих создателей не последовало. Остается только гадать, почему активность пользователей при выявлении нарушителей в данном случае не осталась оцененной. Многие в комментариях просили наказать нарушителей порядка. Выписать штраф и разобраться по всей строгости нынешних коронавирусных правил. Получили ли эти лица штраф, история умалчивает...Ко всему прочему группа превратилась в уголок юмора. К примеру, был выставлен пост с нарушителями, локацией и главным доказательством – фотографией. Правда, там просто черный фон, якобы очень было темно, но автор поста предлагает приблизить, возможно, тогда станет виднее.Но самое интересное - впереди. Группа создается 21 августа, люди делятся указанным выше. 23 августа появляется информация о том, что администратор заархивировал её. Если вдруг кто не знает что это означает - в ней больше нельзя создавать публикации, ставить отметки «нравится», оставлять комментарии и добавлять участников, но все публикации в ней по-прежнему доступны для просмотра (хотя бы пока).Никакого последнего поста с объяснением «заморозки» группы от самих создателей не последовало. Остается только гадать, почему активность пользователей при выявлении нарушителей в данном случае не осталась оцененной. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: маски, «Korona nemiega ir naktį», группа. стучать — статья прочитана 114 раз Комментарии