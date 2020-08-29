«Auk su Google» стартует в Литве 🔊 Воспроизвести







В Литве стартует международный проект «Auk su Google», представленный на этой неделе в Министерстве экономики и инноваций.



Инициатива «Google» направлена на бесплатное обучение около 10 000 человек, чтобы помочь им раскрыть потенциал цифровых технологий и дать возможность существующим предприятиям расти, а новым - успешно развиваться.



«Это особенно актуально в этот период, когда значительно вырос интерес к электронной коммерции, цифровой трансформации, совершенствованию цифровых навыков», - говорит Римантас Синкявичюс, министр экономики и инноваций.



«Пандемия показала, что во время кризиса цифровые технологии помогают людям оставаться на связи и обеспечивать непрерывность бизнеса. Заглядывая в будущее, можно сказать, что технологии будут иметь большее значение для экономического роста, чем когда-либо прежде. «Google» хочет внести свой вклад в рост цифровой экономики Литвы, помогая большему количеству литовских малых и средних предприятий продавать свои продукты и услуги на международном уровне с помощью цифровых технологий. Мы также хотим помочь людям приобрести новые навыки, которые помогут подготовить граждан Литвы к будущей работе», - говорит Витаутас Кубилюс, глава «Google» в странах Балтии. Инициатива «Google» направлена на бесплатное обучение около 10 000 человек, чтобы помочь им раскрыть потенциал цифровых технологий и дать возможность существующим предприятиям расти, а новым - успешно развиваться.«Это особенно актуально в этот период, когда значительно вырос интерес к электронной коммерции, цифровой трансформации, совершенствованию цифровых навыков», - говорит Римантас Синкявичюс, министр экономики и инноваций.«Пандемия показала, что во время кризиса цифровые технологии помогают людям оставаться на связи и обеспечивать непрерывность бизнеса. Заглядывая в будущее, можно сказать, что технологии будут иметь большее значение для экономического роста, чем когда-либо прежде. «Google» хочет внести свой вклад в рост цифровой экономики Литвы, помогая большему количеству литовских малых и средних предприятий продавать свои продукты и услуги на международном уровне с помощью цифровых технологий. Мы также хотим помочь людям приобрести новые навыки, которые помогут подготовить граждан Литвы к будущей работе», - говорит Витаутас Кубилюс, глава «Google» в странах Балтии.







Планируется, что при реализации проекта «Аuk su Google» с сентября до конца 2021 года обучатся около 10 тысяч человек, им помогут приобрести новые цифровые навыки. 5 тыс. людей планируется обучить уже в этом году. Регистрация на обучение уже началась, дополнительную информацию можно найти на сайте «Аuk su Google»: https://grow.google/intl/lt



Эта инициатива будет реализована в сотрудничестве с государственным учреждением «Versli Lietuva» при поддержке «Digital Academy». Проект позволит нынешним и будущим предпринимателям воспользоваться бесплатным обучением и консультациями от «Google».



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Планируется, что при реализации проекта «Аuk su Google» с сентября до конца 2021 года обучатся около 10 тысяч человек, им помогут приобрести новые цифровые навыки. 5 тыс. людей планируется обучить уже в этом году. Регистрация на обучение уже началась, дополнительную информацию можно найти на сайте «Аuk su Google»: https://grow.google/intl/ltЭта инициатива будет реализована в сотрудничестве с государственным учреждением «Versli Lietuva» при поддержке «Digital Academy». Проект позволит нынешним и будущим предпринимателям воспользоваться бесплатным обучением и консультациями от «Google». Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: технологии, в странах Балтии Ключевые слова: «Auk su Google» — статья прочитана 108 раз Комментарии