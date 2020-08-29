Добро пожаловать в мир Микалоюса Константинаса Чюрлёниса!

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Национальная художественная галерея (Вильнюс) открыла волшебную инсталляцию – „Тропами ангелов“ (Angelų takais). Интерактивная экспозиция виртуальной реальности посвящена творчеству выдающегося литовского художника и композитора Микалоюса Константинаса Чюрлёниса.



Смысл инсталляции – увидеть в цифровом формате ожившие, загадочные и могущественные работы великого художника.



Режиссёр фильма „Тропами ангелов“ (Angelų takais) – Кристина Буожите (Kristina Buožytė) создала анимационную киноленту в 2018 году. Короткометражный фильм об оживших полотнах художника был представлен на 75-м Венецианском кинофестивале в конкурсной программе „Виртуальная реальность“. Более того, в 2019 году в Великобритании проект получил международную награду Lumen Prize, которая отмечает искусство, созданное с помощью цифровых технологий. Смысл инсталляции – увидеть в цифровом формате ожившие, загадочные и могущественные работы великого художника.Режиссёр фильма „Тропами ангелов“ (Angelų takais) – Кристина Буожите (Kristina Buožytė) создала анимационную киноленту в 2018 году. Короткометражный фильм об оживших полотнах художника был представлен на 75-м Венецианском кинофестивале в конкурсной программе „Виртуальная реальность“. Более того, в 2019 году в Великобритании проект получил международную награду Lumen Prize, которая отмечает искусство, созданное с помощью цифровых технологий.



Посетители цифровой выставки будут погружены в творческий мир художника. Экспозиция похожа на личную планету М. К. Чюрлёниса, которая наполнена знаменитыми произведениями художника, а также чудесной музыкой, автором которой является сам М. К. Чюрлёнис.



Кураторы инсталляции „Тропами ангелов“ (Angelų takais) утверждают, что исследуя экспозицию, человек может почувствовать себя ангелом, который познаёт разные состояния и изучает важные философские элементы например такие как: жизнь, смерть и слияние с вселенной.











Микалоюс Константинас Чюрлёнис обладал особыми чертами характера и имел своё собственное представление об окружающем мире. Художник часто уничтожал границы между разными видами искусства для того, чтобы создать абсолютно новый, уникальный творческий мир. Таким образом, инсталляция „Тропами ангелов“ - это ещё одна форма искусства, которая иначе передаёт замысел художника.



Во время пресс-конференции режиссёр Кристина Буожите также отметила, что идея инсталляции родилась после просмотра знаменитой международной мультимедийной выставки „Ван Гог“.



К. Буожите (K. Buožytė) уверена, что цифровая экспозиция вызовет только позитивные эмоции у посетителей, так как это атмосферная и чувствительная инсталляция. А также это шанс заново пересмотреть творческий мир художника.



Творческий продюсер Виталиюс Жукас (Vitalijus Žukas) добавил, что вся творческая команда, которая приняла участие в работе над инсталляцией, ждала подходящего момента для открытия цифровой выставки в Литве – спустя два года открытие произошло, чему очень рады и чем очень гордятся кураторы.















Часть картин М. К. Чюрлёниса представлена в большом зале Национальной художественной галереи в рамках экспозиции „Дикие души. Живопись эпохи символизма в странах Балтии“ (Laukinės sielos. Baltijos šalių simbolizmo dailė), а цифровую интерактивную интерпретацию картин можно увидеть только в виде инсталляции „Тропами ангелов“ (Angelų takais). Для просмотра фильма посетителям нужно будет приобрести отдельный билет. Продолжительность видео-инсталляции составляет 20 минут.



Организаторы инсталляции и Национальная художественная галерея напоминают посетителям, что все правила безопасности, вызванные пандемией коронавируса, соблюдаются.



Во время посещения инсталляции зрителей будут пускать группами по 4 человека, а также вся техника будет тщательно дезинфицироваться до и после использования.



Интерактивная цифровая инсталляция „Тропами ангелов“ (Angelų takais) в Национальной художественной галерее будет действовать до 11 октября 2020 года.



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По словам режиссёра, идея нестандартной мультимедийной выставки заключается в новом взгляде на творчество художника, а также это современный способ выразить уважение мастеру живописи – М. К. Чюрлёнису.Посетители цифровой выставки будут погружены в творческий мир художника. Экспозиция похожа на личную планету М. К. Чюрлёниса, которая наполнена знаменитыми произведениями художника, а также чудесной музыкой, автором которой является сам М. К. Чюрлёнис.Кураторы инсталляции „Тропами ангелов“ (Angelų takais) утверждают, что исследуя экспозицию, человек может почувствовать себя ангелом, который познаёт разные состояния и изучает важные философские элементы например такие как: жизнь, смерть и слияние с вселенной.Микалоюс Константинас Чюрлёнис обладал особыми чертами характера и имел своё собственное представление об окружающем мире. Художник часто уничтожал границы между разными видами искусства для того, чтобы создать абсолютно новый, уникальный творческий мир. Таким образом, инсталляция „Тропами ангелов“ - это ещё одна форма искусства, которая иначе передаёт замысел художника.Во время пресс-конференции режиссёр Кристина Буожите также отметила, что идея инсталляции родилась после просмотра знаменитой международной мультимедийной выставки „Ван Гог“.К. Буожите (K. Buožytė) уверена, что цифровая экспозиция вызовет только позитивные эмоции у посетителей, так как это атмосферная и чувствительная инсталляция. А также это шанс заново пересмотреть творческий мир художника.Творческий продюсер Виталиюс Жукас (Vitalijus Žukas) добавил, что вся творческая команда, которая приняла участие в работе над инсталляцией, ждала подходящего момента для открытия цифровой выставки в Литве – спустя два года открытие произошло, чему очень рады и чем очень гордятся кураторы.Часть картин М. К. Чюрлёниса представлена в большом зале Национальной художественной галереи в рамках экспозиции „Дикие души. Живопись эпохи символизма в странах Балтии“ (Laukinės sielos. Baltijos šalių simbolizmo dailė), а цифровую интерактивную интерпретацию картин можно увидеть только в виде инсталляции „Тропами ангелов“ (Angelų takais). Для просмотра фильма посетителям нужно будет приобрести отдельный билет. Продолжительность видео-инсталляции составляет 20 минут.Организаторы инсталляции и Национальная художественная галерея напоминают посетителям, что все правила безопасности, вызванные пандемией коронавируса, соблюдаются.Во время посещения инсталляции зрителей будут пускать группами по 4 человека, а также вся техника будет тщательно дезинфицироваться до и после использования.Интерактивная цифровая инсталляция „Тропами ангелов“ (Angelų takais) в Национальной художественной галерее будет действовать до 11 октября 2020 года. Агния ПОДМОСТКО , "Обзор" Категории: Шоу-парк Ключевые слова: выставка, Микалоюс Константинас Чюрлёнис, Национальная художественная галерея, инсталляция, „Тропами ангелов“, Angelų takais — статья прочитана 76 раз Комментарии