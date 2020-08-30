Загрузка... За что Горбачев получил «Грэмми» 🔊 Воспроизвести



Американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи создала музыкальную премию «Грэмми» в далеком 1959 году. За эти годы в истории премии было множество удивительных событий, но самым поразительным для нас стал тот факт, что в 2005 году лауреатом премии стал… Михаил Горбачев!



Как же так получилось, что бывшему Генеральному секретарю ЦК КПСС вручили самую престижную музыкальную награду мира? Все дело в том, что в 2004 году Михаил Горбачев стал голосом за кадром в сборнике музыкальных сказок «Петя и волк». Помимо Михаила Сергеевича, озвучкой альбома занималась прекрасная Софи Лорен и… на тот момент уже бывший президент США Билл Клинтон!



Однако, несмотря на их выдающийся вклад, награда досталась именно Горбачеву – он получил «Грэмми» в категории «Лучший текстовый альбом для детей». Американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи создала музыкальную премию «Грэмми» в далеком 1959 году. За эти годы в истории премии было множество удивительных событий, но самым поразительным для нас стал тот факт, что в 2005 году лауреатом премии стал… Михаил Горбачев!Как же так получилось, что бывшему Генеральному секретарю ЦК КПСС вручили самую престижную музыкальную награду мира? Все дело в том, что в 2004 году Михаил Горбачев стал голосом за кадром в сборнике музыкальных сказок «Петя и волк». Помимо Михаила Сергеевича, озвучкой альбома занималась прекрасная Софи Лорен и… на тот момент уже бывший президент США Билл Клинтон!Однако, несмотря на их выдающийся вклад, награда досталась именно Горбачеву – он получил «Грэмми» в категории «Лучший текстовый альбом для детей».







Даниил Трифонов



Америка пала к ногам Рихтера: Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес рукоплескали гениальному исполнителю. Его приветствовали как рок-звезду, а на его концерты, где он выступал в сопровождении Филадельфийского и Чикагского симфонических оркестров, было не пробиться. Поэтому ни для кого не стало сюрпризом вручение Святославу Рихтеру премии «Грэмми» в 1961 году. Его исполнение Концерта для фортепиано с оркестром №2 Иоганнеса Брамса считается непревзойденным! К сожалению, несмотря на одиннадцать последующих номинации, Рихтер больше премии не получил.



Другой гениальный пианист – Даниил Трифонов – стал самым молодым из российских исполнителей, получившим премию. Ему было всего двадцать три, когда его номинировали сразу в двух категориях: «Лучший сольный инструментальный альбом» и «Лучший классический компендиум». Однако в тот год, как и в последующий 2015, когда он снова был номинирован, Даниил премию не получил. Лишь три года спустя, на юбилейной, шестидесятой церемонии, Даниил Трифонов получил наконец награду в категории «Лучший классический инструментальный сольный альбом» за его работу над уникальным альбомом с этюдами Ференца Листа под названием «Transcendental. Daniil Trifonov Plays Franz Liszt».



Другим рекордсменом среди российских музыкантов стал пианист и дирижер Владимир Ашкенази. Он был удостоен семи (!) премий «Грэмми» - больше, чем все его российские коллеги.



Владимир Ашкенази



Первую награду он получил в 1974 году в категории «Лучшее исполнение инструментального соло в сопровождении оркестра» за Концерты для фортепиано Людвига ван Бетховена. Но не меньшую, чем премия, радость Владимиру Ашкенази принес тот факт, что великий Иосиф Бродский написал о нем в поэме «Римские элегии»:



«Север! В огромный айсберг вмерзшее пианино,



Mелкая оспа кварца в гранитной вазе,



Не способная взгляда остановить равнина,



Десять бегущих пальцев милого Ашкенази».



Получил Ашкенази «Грэмми» и за исполнение инструментального соло в сопровождении оркестра и за исполнение камерной музыки, а свою последнюю на сегодняшний день премию он получил в 2010 году за лучшее инструментальное исполнение с оркестром. Он и Евгений Кисин сыграли Второй и Третий концерты Сергея Прокофьева для фортепиано. Кстати, Евгений Кисин тоже получил «Грэмми» за это исполнение.



Мстислав Ростопович



Среди других российских и советских музыкантов, удостоившихся премии, такие гении, как Мстислав Ростропович, Юрий Башмет, Гидон Кремер и Максим Венгеров.



Оригинал новости Не остался незамеченным вклад и Российского национального оркестра, который стал первым музыкальным коллективом РФ, удостоившимся «Грэмми». А самым первым музыкантом в СССР, получившим этот «Оскар» музыкального мира, был гениальный пианист Святослав Рихтер. Известность ему принесла победа на Третьем Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей, состоявшемся в 1945 году. За конкурсом последовала слава, поклонники и гастроли, которые, удивительное дело, проходили не только в СССР, но и за рубежом.Америка пала к ногам Рихтера: Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес рукоплескали гениальному исполнителю. Его приветствовали как рок-звезду, а на его концерты, где он выступал в сопровождении Филадельфийского и Чикагского симфонических оркестров, было не пробиться. Поэтому ни для кого не стало сюрпризом вручение Святославу Рихтеру премии «Грэмми» в 1961 году. Его исполнение Концерта для фортепиано с оркестром №2 Иоганнеса Брамса считается непревзойденным! К сожалению, несмотря на одиннадцать последующих номинации, Рихтер больше премии не получил.Другой гениальный пианист – Даниил Трифонов – стал самым молодым из российских исполнителей, получившим премию. Ему было всего двадцать три, когда его номинировали сразу в двух категориях: «Лучший сольный инструментальный альбом» и «Лучший классический компендиум». Однако в тот год, как и в последующий 2015, когда он снова был номинирован, Даниил премию не получил. Лишь три года спустя, на юбилейной, шестидесятой церемонии, Даниил Трифонов получил наконец награду в категории «Лучший классический инструментальный сольный альбом» за его работу над уникальным альбомом с этюдами Ференца Листа под названием «Transcendental. Daniil Trifonov Plays Franz Liszt».Другим рекордсменом среди российских музыкантов стал пианист и дирижер Владимир Ашкенази. Он был удостоен семи (!) премий «Грэмми» - больше, чем все его российские коллеги.Первую награду он получил в 1974 году в категории «Лучшее исполнение инструментального соло в сопровождении оркестра» за Концерты для фортепиано Людвига ван Бетховена. Но не меньшую, чем премия, радость Владимиру Ашкенази принес тот факт, что великий Иосиф Бродский написал о нем в поэме «Римские элегии»:«Север! В огромный айсберг вмерзшее пианино,Mелкая оспа кварца в гранитной вазе,Не способная взгляда остановить равнина,Десять бегущих пальцев милого Ашкенази».Получил Ашкенази «Грэмми» и за исполнение инструментального соло в сопровождении оркестра и за исполнение камерной музыки, а свою последнюю на сегодняшний день премию он получил в 2010 году за лучшее инструментальное исполнение с оркестром. Он и Евгений Кисин сыграли Второй и Третий концерты Сергея Прокофьева для фортепиано. Кстати, Евгений Кисин тоже получил «Грэмми» за это исполнение.Среди других российских и советских музыкантов, удостоившихся премии, такие гении, как Мстислав Ростропович, Юрий Башмет, Гидон Кремер и Максим Венгеров. Загрузка... usa.one Категории: общество, культура, в мире, история Ключевые слова: музыканты, премия, Грэмми, Горбачёв — статья прочитана 90 раз Комментарии