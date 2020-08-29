Макрон предостерёг всех от вмешательства в ситуацию в Белоруссии 🔊 Воспроизвести Reuters



Французский лидер Эммануэль Макрон предостерёг от любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии. Об этом он заявил на встрече с президентским пресс-пулом, сообщает



«Любое внешнее вмешательство в ситуацию в Белоруссии привело бы к интернационализации проблемы… Такое вмешательство было бы нежелательным», — приводит его слова ТАСС.



Он отметил, что Париж и Берлин «не хотят повторения того, что произошло на Украине».



«Мы хотим вовлечь Россию в диалог по Белоруссии с тем, чтобы она помогла убедить президента Александра Лукашенко в необходимости посредничества ОБСЕ», — добавил Макрон.



Ранее премьер Эстонии Юри Ратас рассказал, что Лукашенко отказывался от разговора с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, когда они ему звонили.



20 августа Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Меркель заявил, что в ЕС не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии. Французский лидер Эммануэль Макрон предостерёг от любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии. Об этом он заявил на встрече с президентским пресс-пулом, сообщает RT «Любое внешнее вмешательство в ситуацию в Белоруссии привело бы к интернационализации проблемы… Такое вмешательство было бы нежелательным», — приводит его слова ТАСС.Он отметил, что Париж и Берлин «не хотят повторения того, что произошло на Украине».«Мы хотим вовлечь Россию в диалог по Белоруссии с тем, чтобы она помогла убедить президента Александра Лукашенко в необходимости посредничества ОБСЕ», — добавил Макрон.Ранее премьер Эстонии Юри Ратас рассказал, что Лукашенко отказывался от разговора с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, когда они ему звонили.20 августа Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Меркель заявил, что в ЕС не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии. russian.rt.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты, Макрон География: Белоруссия — статья прочитана 147 раз Комментарии