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Макрон предостерёг всех от вмешательства в ситуацию в Белоруссии

Reuters


Французский лидер Эммануэль Макрон предостерёг от любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии. Об этом он заявил на встрече с президентским пресс-пулом, сообщает RT.

«Любое внешнее вмешательство в ситуацию в Белоруссии привело бы к интернационализации проблемы… Такое вмешательство было бы нежелательным», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что Париж и Берлин «не хотят повторения того, что произошло на Украине».

«Мы хотим вовлечь Россию в диалог по Белоруссии с тем, чтобы она помогла убедить президента Александра Лукашенко в необходимости посредничества ОБСЕ», — добавил Макрон.

Ранее премьер Эстонии Юри Ратас рассказал, что Лукашенко отказывался от разговора с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, когда они ему звонили.

20 августа Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Меркель заявил, что в ЕС не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты, Макрон
География: Белоруссия
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добавлена вчера, 28 августа, 22:04

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