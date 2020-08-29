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Макрон предостерёг всех от вмешательства в ситуацию в Белоруссии
Французский лидер Эммануэль Макрон предостерёг от любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии. Об этом он заявил на встрече с президентским пресс-пулом, сообщает RT.
«Любое внешнее вмешательство в ситуацию в Белоруссии привело бы к интернационализации проблемы… Такое вмешательство было бы нежелательным», — приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что Париж и Берлин «не хотят повторения того, что произошло на Украине».
«Мы хотим вовлечь Россию в диалог по Белоруссии с тем, чтобы она помогла убедить президента Александра Лукашенко в необходимости посредничества ОБСЕ», — добавил Макрон.
Ранее премьер Эстонии Юри Ратас рассказал, что Лукашенко отказывался от разговора с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, когда они ему звонили.
20 августа Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Меркель заявил, что в ЕС не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
russian.rt.com
География: Белоруссия
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