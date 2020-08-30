Сюжет из порно, ЦРУ и бычок за $3 000

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Первый американский шпион в советских спецслужбах



Всё случившееся могло бы стать сценарием для эксцентрической комедии: заурядный мужик превращается в супершпиона и пропадает из-за прокола дурака-клерка. Да, случай с первым “кротом” американцев в спецслужбах СССР действительно смахивает на водевиль.



Но это — чистая правда.



История этого человека — прямая иллюстрация, как иногда личность без каких-либо талантов и способностей (кроме как умение пить стакан водки залпом) вдруг возносится на вершину карьеры. Пётр Семёнович Попов звёзд с неба не хватал, но устроиться в жизни умел. Во время войны он сразу попал в офицеры снабжения — подальше от фронта, но поближе к банкам с тушёнкой, кускам сала и брикетам масла. Сослуживцы рассказывали — Пётр был личностью скрытной, задушевных разговоров не любил, зато грамотно угождал начальству. Он всегда соглашался выпить вместе с начальником охраны тыла Московской зоны генералом Иваном Серовым (впоследствии начальником ГРУ) и доставал к столу дефицитную на фронте водку и закуску. Генерал Серов после войны и поспособствовал назначению тихого снабженца на “хлебное место”: в разведку. По настоянию Серова, в 1951 году 28-летний Пётр закончил Военно-дипломатическую академию и получил командировку в Вену. Немецкий язык он знал откровенно плохо, остальные предметы тоже… но тут, как говорится, главное — связи. Туповатый парень, без тени чувства юмора и смекалки, часто ссылался на своё “крестьянское происхождение”: “уважайте человека сельского труда, я от сохи поднялся!”. Короче, просто удивительно, что именно Петру Семёновичу Попову судьбой предназначалось стать самым первым агентом ЦРУ и “кротом” внутри Главного разведывательного управления СССР. Но это — чистая правда.История этого человека — прямая иллюстрация, как иногда личность без каких-либо талантов и способностей (кроме как умение пить стакан водки залпом) вдруг возносится на вершину карьеры. Пётр Семёнович Попов звёзд с неба не хватал, но устроиться в жизни умел. Во время войны он сразу попал в офицеры снабжения — подальше от фронта, но поближе к банкам с тушёнкой, кускам сала и брикетам масла. Сослуживцы рассказывали — Пётр был личностью скрытной, задушевных разговоров не любил, зато грамотно угождал начальству. Он всегда соглашался выпить вместе с начальником охраны тыла Московской зоны генералом Иваном Серовым (впоследствии начальником ГРУ) и доставал к столу дефицитную на фронте водку и закуску. Генерал Серов после войны и поспособствовал назначению тихого снабженца на “хлебное место”: в разведку. По настоянию Серова, в 1951 году 28-летний Пётр закончил Военно-дипломатическую академию и получил командировку в Вену. Немецкий язык он знал откровенно плохо, остальные предметы тоже… но тут, как говорится, главное — связи. Туповатый парень, без тени чувства юмора и смекалки, часто ссылался на своё “крестьянское происхождение”: “уважайте человека сельского труда, я от сохи поднялся!”. Короче, просто удивительно, что именно Петру Семёновичу Попову судьбой предназначалось стать самым первым агентом ЦРУ и “кротом” внутри Главного разведывательного управления СССР. “Медовая ловушка”



В задачу Попова в Австрии входило вербовать местных венгров и сербов для работы против Югославии, ибо Сталин тогда расплевался с югославским лидером Тито. Дела у Петра не особенно клеились: кабы ящик водки достать — это всегда пожалуйста, святое дело, а вот завлекать агентов довольно сложно. В 1953 году на офицера Попова обратило внимание ЦРУ: на него навёл информатор — садовник при посольстве СССР, сообщив — человек тот глупый, легко поддастся вербовке. Так оно и случилось — американцы “склеили” Петра банально: затащив в популярную honey trap, “медовую ловушку” — на жаргоне разведки это означает секс-компромат. У здания Венской оперы с Поповым познакомилась дама, завязка была как в порнофильме: шла впереди девушка, каблук подломился, Попов подхватил её на руки, одно свидание — и постель. В распоряжении ЦРУ оказалась серия пикантных снимков. И… зря. Оказалось, изыски не нужны. Попов искренне обрадовался, когда к нему обратились американцы. На любовницу уходило много денег, а ещё ж следовало пересылать средства в Калинин, где у подполковника проживала жена с двумя детьми. Попов считал — его, трудового человека, затирают по службе всякие лощёные умники из “гнилой интеллигенции”. А вот в США оценят, насколько талантлив бывший снабженец.



Генерал Иван Серов Модель “Серый космос”



C 1954 года Попов сделался “кротом” ЦРУ в нашей разведке под псевдонимом Greyspace (“серое пространство” или “серый космос” — ну, как цвет модели айфона). Он сдал американцам больше 100 советских разведчиков, “нелегалов” и агентов-иностранцев, назвав их имена и коды. Также Попов сообщил о ядерном испытании на Тоцком полигоне СССР, проводившемся в строгой секретности, подробно рассказал о новых атомных подводных лодках. После серии провалов советской агентуры в Европе Петра (как и многих других сотрудников ГРУ) вызвали на проверку в Москву. Но безрезультатно — к этому времени его покровитель Серов стал председателем КГБ, и Попов избежал подозрений — напротив, был повышен в должности и отправлен на работу в ГДР. Сперва агент изображал из себя “бессребреника”: дескать, выдавая советские секреты, он борется с коммунистами, жестоко эксплуатирующими крестьян в колхозах, но вскоре попросил у американцев денег — “У брата в деревне бычок сдох, надо нового купить… не ссудите 3 000 долларов?”. Цээрушники, само собой, не знали курса бычков в Советском Союзе, и страшно удивились — однако “баксы” на покупку дорогого животного отстегнули. С тех пор просьбы о деньгах поступали регулярно — платили и в рублях, и в валюте. Встречи на явочной квартире с резидентом ЦРУ Джорджем Кайзвальтером проходили следующим образом — Попов передавал сведения, а затем с крестьянской непосредственностью уничтожал закуски и выпивку на заранее сервированном столе: тут ЦРУ не скупилось.



Фантастический идиот



В 1958 году начальство Попова в ГРУ поручило ему забросить в США “нелегалку” — агента Таирову. Greyspace тут же “засветил” девушку своим хозяевам. Американские спецслужбы с перепугу обложили Таирову таким количеством “наружки”, что та её тут же обнаружила, поняла, что её пасут, и сбежала назад в СССР. Попова вернули из ГДР в Москву, но “покупатель бычков” свалил провал на Таирову — мол, дура, запаниковала, поддалась паранойе. Знакомство с Серовым вновь помогло: “крестьянского парня” опять повысили в звании и перевели в столицу. ЦРУ связалось с ним и в Москве — обеспечило средствами тайнописи, шифрами, набором адресов для встреч. Новым куратором “Серого космоса” стал атташе посольства США в Советском Союзе Рассел Ланжелли. Возможно, “крота” вычислили бы позже, но ЦРУ подставило агента благодаря феерической тупости одного из рядовых клерков. 23 декабря 1958 года Попов позвонил на квартиру Ланжелли из телефона-автомата, и условным сигналом пригласил на беседу — встреча должна была состояться в туалете Центрального детского театра во время антракта. Атташе для отвода глаз взял с собой жену и детей, однако “Серый космос” не появился. Ланжелли попросил своих порученцев послать ему секретное сообщение, и… помощник атташе Джордж Пэйн Уинтерс оказался совершенно фантастическим идиотом. Он отправил письмо из посольства США обычной почтой (!!!) на адрес подполковника ГРУ Попова в город Калинин. Советская разведка вскрыла конверт и обнаружила внутри шифрованный текст.



“Последняя сволочь”



Попова взяли под наблюдение. 4 и 21 января 1959 года “крот” встретился в Москве с Ланжелли, не подозревая, что за ним следят (на второй встрече он получил пакет с 15 000 рублей). 18 февраля Попова арестовали у касс Ленинградского вокзала, куда тот явился с секретными документами для передачи их американскому дипломату. При обыске на квартире Петра обнаружили ещё 20 000 рублей и шифры — они были спрятаны в бритвенном станке и рыболовной удочке. Предатель держался на допросах спокойно — он считал, что казнь ему не грозит: американцы не бросят своего агента, его обязательно обменяют. 16 сентября 1959-го сотрудники КГБ отвезли “Серого космоса” на связь с Ланжелли: они повстречались в автобусе, и Попов показал офицеру ЦРУ магнитофон, намекая — за ними ведётся слежка. Не помогло — цээрушника взяли с поличным, объявили “персоной нон грата” и выслали из Советского Союза. 7 января 1960-го Пётр Попов был приговорён к расстрелу с конфискацией имущества. По некоторой информации, на процессе к нему подошла жена, и назвала “последней сволочью”.



…Будучи личностью средних умственных способностей, Попов выдавал себя за борца с режимом, хотя на деле его интересовали лишь деньги, девушки и возможность сбежать в США, дабы жить там припеваючи. Руководство ГРУ в лице того самого генерала Серова никак не могло прийти в себя — ведь офицер советской элиты был задёшево куплен врагом. В газете “Правда”, опубликовав заметку о Попове, даже не напечатали обычное “приговор приведён в исполнение”, а указали — “уничтожен, как бешеный пёс”. В советских спецслужбах считали — если такое и повторится, то нескоро. Они серьёзно ошибались. Уже через 2 года разоблачили нового агента Запада — полковника Главного разведывательного управления Олега Пеньковского. Новый скандал стоил лишения должности шефа ГРУ, разжалования и лишения звания Героя Советского Союза Ивану Серову, уже проколовшемуся ранее со своим собутыльником Поповым. Но это совсем другая история…



Автор: Георгий Зотов для В задачу Попова в Австрии входило вербовать местных венгров и сербов для работы против Югославии, ибо Сталин тогда расплевался с югославским лидером Тито. Дела у Петра не особенно клеились: кабы ящик водки достать — это всегда пожалуйста, святое дело, а вот завлекать агентов довольно сложно. В 1953 году на офицера Попова обратило внимание ЦРУ: на него навёл информатор — садовник при посольстве СССР, сообщив — человек тот глупый, легко поддастся вербовке. Так оно и случилось — американцы “склеили” Петра банально: затащив в популярную honey trap, “медовую ловушку” — на жаргоне разведки это означает секс-компромат. У здания Венской оперы с Поповым познакомилась дама, завязка была как в порнофильме: шла впереди девушка, каблук подломился, Попов подхватил её на руки, одно свидание — и постель. В распоряжении ЦРУ оказалась серия пикантных снимков. И… зря. Оказалось, изыски не нужны. Попов искренне обрадовался, когда к нему обратились американцы. На любовницу уходило много денег, а ещё ж следовало пересылать средства в Калинин, где у подполковника проживала жена с двумя детьми. Попов считал — его, трудового человека, затирают по службе всякие лощёные умники из “гнилой интеллигенции”. А вот в США оценят, насколько талантлив бывший снабженец.C 1954 года Попов сделался “кротом” ЦРУ в нашей разведке под псевдонимом Greyspace (“серое пространство” или “серый космос” — ну, как цвет модели айфона). Он сдал американцам больше 100 советских разведчиков, “нелегалов” и агентов-иностранцев, назвав их имена и коды. Также Попов сообщил о ядерном испытании на Тоцком полигоне СССР, проводившемся в строгой секретности, подробно рассказал о новых атомных подводных лодках. После серии провалов советской агентуры в Европе Петра (как и многих других сотрудников ГРУ) вызвали на проверку в Москву. Но безрезультатно — к этому времени его покровитель Серов стал председателем КГБ, и Попов избежал подозрений — напротив, был повышен в должности и отправлен на работу в ГДР. Сперва агент изображал из себя “бессребреника”: дескать, выдавая советские секреты, он борется с коммунистами, жестоко эксплуатирующими крестьян в колхозах, но вскоре попросил у американцев денег — “У брата в деревне бычок сдох, надо нового купить… не ссудите 3 000 долларов?”. Цээрушники, само собой, не знали курса бычков в Советском Союзе, и страшно удивились — однако “баксы” на покупку дорогого животного отстегнули. С тех пор просьбы о деньгах поступали регулярно — платили и в рублях, и в валюте. Встречи на явочной квартире с резидентом ЦРУ Джорджем Кайзвальтером проходили следующим образом — Попов передавал сведения, а затем с крестьянской непосредственностью уничтожал закуски и выпивку на заранее сервированном столе: тут ЦРУ не скупилось.В 1958 году начальство Попова в ГРУ поручило ему забросить в США “нелегалку” — агента Таирову. Greyspace тут же “засветил” девушку своим хозяевам. Американские спецслужбы с перепугу обложили Таирову таким количеством “наружки”, что та её тут же обнаружила, поняла, что её пасут, и сбежала назад в СССР. Попова вернули из ГДР в Москву, но “покупатель бычков” свалил провал на Таирову — мол, дура, запаниковала, поддалась паранойе. Знакомство с Серовым вновь помогло: “крестьянского парня” опять повысили в звании и перевели в столицу. ЦРУ связалось с ним и в Москве — обеспечило средствами тайнописи, шифрами, набором адресов для встреч. Новым куратором “Серого космоса” стал атташе посольства США в Советском Союзе Рассел Ланжелли. Возможно, “крота” вычислили бы позже, но ЦРУ подставило агента благодаря феерической тупости одного из рядовых клерков. 23 декабря 1958 года Попов позвонил на квартиру Ланжелли из телефона-автомата, и условным сигналом пригласил на беседу — встреча должна была состояться в туалете Центрального детского театра во время антракта. Атташе для отвода глаз взял с собой жену и детей, однако “Серый космос” не появился. Ланжелли попросил своих порученцев послать ему секретное сообщение, и… помощник атташе Джордж Пэйн Уинтерс оказался совершенно фантастическим идиотом. Он отправил письмо из посольства США обычной почтой (!!!) на адрес подполковника ГРУ Попова в город Калинин. Советская разведка вскрыла конверт и обнаружила внутри шифрованный текст.Попова взяли под наблюдение. 4 и 21 января 1959 года “крот” встретился в Москве с Ланжелли, не подозревая, что за ним следят (на второй встрече он получил пакет с 15 000 рублей). 18 февраля Попова арестовали у касс Ленинградского вокзала, куда тот явился с секретными документами для передачи их американскому дипломату. При обыске на квартире Петра обнаружили ещё 20 000 рублей и шифры — они были спрятаны в бритвенном станке и рыболовной удочке. Предатель держался на допросах спокойно — он считал, что казнь ему не грозит: американцы не бросят своего агента, его обязательно обменяют. 16 сентября 1959-го сотрудники КГБ отвезли “Серого космоса” на связь с Ланжелли: они повстречались в автобусе, и Попов показал офицеру ЦРУ магнитофон, намекая — за ними ведётся слежка. Не помогло — цээрушника взяли с поличным, объявили “персоной нон грата” и выслали из Советского Союза. 7 января 1960-го Пётр Попов был приговорён к расстрелу с конфискацией имущества. По некоторой информации, на процессе к нему подошла жена, и назвала “последней сволочью”.…Будучи личностью средних умственных способностей, Попов выдавал себя за борца с режимом, хотя на деле его интересовали лишь деньги, девушки и возможность сбежать в США, дабы жить там припеваючи. Руководство ГРУ в лице того самого генерала Серова никак не могло прийти в себя — ведь офицер советской элиты был задёшево куплен врагом. В газете “Правда”, опубликовав заметку о Попове, даже не напечатали обычное “приговор приведён в исполнение”, а указали — “уничтожен, как бешеный пёс”. В советских спецслужбах считали — если такое и повторится, то нескоро. Они серьёзно ошибались. Уже через 2 года разоблачили нового агента Запада — полковника Главного разведывательного управления Олега Пеньковского. Новый скандал стоил лишения должности шефа ГРУ, разжалования и лишения звания Героя Советского Союза Ивану Серову, уже проколовшемуся ранее со своим собутыльником Поповым. Но это совсем другая история…Автор: Георгий Зотов для FITZROY Загрузка... fitzroymag.com Категории: политика, чп и криминал, в России, история Ключевые слова: ЦРУ, КГБ, шпион — статья прочитана 131 раз Комментарии