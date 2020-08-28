News Thump Великобритания : врачи, утверждающие, что российского оппозиционера, «вероятно, отравили», также уверяют, что Папа римский — «вероятно, католик» 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Александр Гальперин



Британское сатирическое издание в свойственной ему манере прошлось по сенсационному отравлению российского оппозиционера Навального. Особенно досталось врачу немецкой клиники «Шарите», который «применил свой умственный потенциал, сопоставимый с умом Пуаро».



По словам врачей, лечащих российского оппозиционера Алексея Навального, который чуть не умер, приняв загадочное ядовитое вещество, теперь они считают, что он был, «вероятно, отравлен».



Вслед за этой сенсацией они сообщили новость о том, что у них также есть подозрения относительно религиозной принадлежности папы римского и происхождения медвежьего помета, недавно найденного в лесных массивах.



Доктор Симон Вильгельм (Simon Wilhelm) из берлинской клиники «Шарите» объяснил: «Когда мы услышали, что наш пациент является одним из главных критиков Путина? и что после чашки чая он в течение нескольких часов корчился в агонии, мы, конечно же, в первую очередь предположили, что ему очень жмут туфли. По словам врачей, лечащих российского оппозиционера Алексея Навального, который чуть не умер, приняв загадочное ядовитое вещество, теперь они считают, что он был, «вероятно, отравлен».Вслед за этой сенсацией они сообщили новость о том, что у них также есть подозрения относительно религиозной принадлежности папы римского и происхождения медвежьего помета, недавно найденного в лесных массивах.Доктор Симон Вильгельм (Simon Wilhelm) из берлинской клиники «Шарите» объяснил: «Когда мы услышали, что наш пациент является одним из главных критиков Путина? и что после чашки чая он в течение нескольких часов корчился в агонии, мы, конечно же, в первую очередь предположили, что ему очень жмут туфли.



Когда господин Навальный пришел в сознание, мы спросили его, возможна ли какая-то связь между его повторяющейся критикой в адрес президента Путина и его нынешним состоянием здоровья. Затем пациент почувствовал жгучую боль в глазах, которую мы приписываем опасному воздействию того, что до боли очевидно».



Затем доктор Вильгельм применил свой умственный потенциал, сопоставимый с умом Пуаро, и задумался о возможном католицизме папы римского. «Мои подозрения вызвало то, что полвека назад он был рукоположен в сан католического священника и с тех пор стал главой католической церкви».



«Теперь я думаю, что это не просто этап в его жизни, а что он, возможно, на самом деле является ревностным католиком.



Я знаю, что это еще более неправдоподобно, но, видимо, одновременное наличие медведей и медвежьего помета в одном и том же лесу —никакое не совпадение».



Автор: Джеймс Бэкхаус (James Backhouse) для News Thump, Великобритания, перевод Однако после того, как он расшнуровал обувь, симптомы не исчезли. Когда он впал в кому, мы были вынуждены скрепя сердце отказаться и от нашего второго объяснения, согласно которому чай, который он выпил, был слишком горячим.Когда господин Навальный пришел в сознание, мы спросили его, возможна ли какая-то связь между его повторяющейся критикой в адрес президента Путина и его нынешним состоянием здоровья. Затем пациент почувствовал жгучую боль в глазах, которую мы приписываем опасному воздействию того, что до боли очевидно».Затем доктор Вильгельм применил свой умственный потенциал, сопоставимый с умом Пуаро, и задумался о возможном католицизме папы римского. «Мои подозрения вызвало то, что полвека назад он был рукоположен в сан католического священника и с тех пор стал главой католической церкви».«Теперь я думаю, что это не просто этап в его жизни, а что он, возможно, на самом деле является ревностным католиком.Я знаю, что это еще более неправдоподобно, но, видимо, одновременное наличие медведей и медвежьего помета в одном и том же лесу —никакое не совпадение».Автор: Джеймс Бэкхаус (James Backhouse) для News Thump, Великобритания, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в мире Ключевые слова: Германия, Россия, оппозиция, ЕС, отношения, отравление, Меркель, Навальный География: Россия — статья прочитана 58 раз Комментарии