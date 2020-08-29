Названы признаки того, что ваш смартфон взломали

Современный человек может хранить в смартфоне очень много ценных данных. Преступники, получив полный или частичный контроль над устройством, могут завладеть деньгами на счетах, деловой и личной перепиской, доступом к рабочим и домашним компьютерам жертвы и многому другому, сообщает ПРОФИЛЬ.
Старший консультант компании «Инфосистемы Джет» Елена Агеева рассказала «Прайм», как обычному человеку определить, не взломан ли его гаджет.
Первый признак – внезапные отклонения от нормальной работы устройства. Стоит насторожиться, если телефон вдруг сам по себе стал включаться и выключаться, а также если на нем без вашего ведома появились новые приложения.
Еще один признак атаки на устройство – наличие в журналах звонков и сообщений, в которых вы не участвовали. Должны насторожить проблемы со связью при высоком уровне сигнала, необычные помехи и шумы.
Также косвенным признаком взлома смартфона может быть быстрый расход батареи, нагрев устройства, когда вы им не пользуетесь и неоправданный расход интернет-трафика.
Если у вас появилось несколько признаков из этого списка, нужно пересмотреть установленные приложения, удалить подозрительные, отключить переадресацию звонков и сообщений и, возможно, обратиться к специалистам.
Эксперт объяснила, что для профилактики взлома смартфонов не рекомендуется подключаться к публичным сетям Wi-Fi и не устанавливать приложения из неофициальных источников помимо Google Play или Apple Store, а также по возможности проверять издателей незнакомых приложений.
Ранее сообщалось, что можно ускорить работу старых смартфонов. Во-первых, стоит удалить из памяти устройства все ненужные приложения или заменить их на более «легкие» аналоги. Также стоит отключить работающие фоном приложения, графические эффекты и анимацию.
Также косвенным признаком взлома смартфона может быть быстрый расход батареи, нагрев устройства, когда вы им не пользуетесь и неоправданный расход интернет-трафика.
Если у вас появилось несколько признаков из этого списка, нужно пересмотреть установленные приложения, удалить подозрительные, отключить переадресацию звонков и сообщений и, возможно, обратиться к специалистам.
Эксперт объяснила, что для профилактики взлома смартфонов не рекомендуется подключаться к публичным сетям Wi-Fi и не устанавливать приложения из неофициальных источников помимо Google Play или Apple Store, а также по возможности проверять издателей незнакомых приложений.
Ранее сообщалось, что можно ускорить работу старых смартфонов. Во-первых, стоит удалить из памяти устройства все ненужные приложения или заменить их на более «легкие» аналоги. Также стоит отключить работающие фоном приложения, графические эффекты и анимацию.