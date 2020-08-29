Загрузка... Названы признаки того, что ваш смартфон взломали 🔊 Воспроизвести



Современный человек может хранить в смартфоне очень много ценных данных. Преступники, получив полный или частичный контроль над устройством, могут завладеть деньгами на счетах, деловой и личной перепиской, доступом к рабочим и домашним компьютерам жертвы и многому другому, сообщает



Старший консультант компании «Инфосистемы Джет» Елена Агеева рассказала «Прайм», как обычному человеку определить, не взломан ли его гаджет.



Первый признак – внезапные отклонения от нормальной работы устройства. Стоит насторожиться, если телефон вдруг сам по себе стал включаться и выключаться, а также если на нем без вашего ведома появились новые приложения. Современный человек может хранить в смартфоне очень много ценных данных. Преступники, получив полный или частичный контроль над устройством, могут завладеть деньгами на счетах, деловой и личной перепиской, доступом к рабочим и домашним компьютерам жертвы и многому другому, сообщает ПРОФИЛЬ Старший консультант компании «Инфосистемы Джет» Елена Агеева рассказала «Прайм», как обычному человеку определить, не взломан ли его гаджет.Первый признак – внезапные отклонения от нормальной работы устройства. Стоит насторожиться, если телефон вдруг сам по себе стал включаться и выключаться, а также если на нем без вашего ведома появились новые приложения. Еще один признак атаки на устройство – наличие в журналах звонков и сообщений, в которых вы не участвовали. Должны насторожить проблемы со связью при высоком уровне сигнала, необычные помехи и шумы.



Также косвенным признаком взлома смартфона может быть быстрый расход батареи, нагрев устройства, когда вы им не пользуетесь и неоправданный расход интернет-трафика.



Если у вас появилось несколько признаков из этого списка, нужно пересмотреть установленные приложения, удалить подозрительные, отключить переадресацию звонков и сообщений и, возможно, обратиться к специалистам.



Эксперт объяснила, что для профилактики взлома смартфонов не рекомендуется подключаться к публичным сетям Wi-Fi и не устанавливать приложения из неофициальных источников помимо Google Play или Apple Store, а также по возможности проверять издателей незнакомых приложений.



Ранее сообщалось, что можно ускорить работу старых смартфонов. Во-первых, стоит удалить из памяти устройства все ненужные приложения или заменить их на более «легкие» аналоги. Также стоит отключить работающие фоном приложения, графические эффекты и анимацию. Загрузка... profile.ru Категории: экономика, в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: хакеры, взлом. смартфоны — статья прочитана 57 раз Комментарии