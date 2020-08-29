Замуж за коня: в Швеции разрешено вступать в брак с животными 🔊 Воспроизвести фото: SM News



Эрика Линдстрём добилась через суд разрешение на вступление в брак со своим конем по кличке Порги. Девушка добивалась этого права на протяжении двух лет, сообщает



фото: SM News



Окончательное решение было вынесено судом Стокгольма. Когда судья выносил решение, он сослался на конституцию Швеции, в которой нет ни слова о запрете вступления в брак людей с животными.



«Теперь наши потомки будут рождены в законном браке и смогут претендовать на наследство», — заявила Эрика.



Не очень понятно, о каких потомках она толкует. Но факт остаётся фактом. После вынесенного судом решения, в ЗАГСы обратилось около 52 человек с желанием вступить в брак с животными.



Возможно, люди-чудики просто ждали, когда бесстрашная девушка добьётся своего и тогда их уже ничего не остановит. Эрика Линдстрём добилась через суд разрешение на вступление в брак со своим конем по кличке Порги. Девушка добивалась этого права на протяжении двух лет, сообщает weekend.rambler . И после круга волокит по судебным инстанциям она все-таки получила желаемое (на фото Эрика со своим "мужем").Окончательное решение было вынесено судом Стокгольма. Когда судья выносил решение, он сослался на конституцию Швеции, в которой нет ни слова о запрете вступления в брак людей с животными.«Теперь наши потомки будут рождены в законном браке и смогут претендовать на наследство», — заявила Эрика.Не очень понятно, о каких потомках она толкует. Но факт остаётся фактом. После вынесенного судом решения, в ЗАГСы обратилось около 52 человек с желанием вступить в брак с животными.Возможно, люди-чудики просто ждали, когда бесстрашная девушка добьётся своего и тогда их уже ничего не остановит. weekend.rambler.ru Категории: общество, дом и быт Ключевые слова: Швеция, семья, брак, девушка, конь — статья прочитана 90 раз Комментарии