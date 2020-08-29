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Замуж за коня: в Швеции разрешено вступать в брак с животными
Эрика Линдстрём добилась через суд разрешение на вступление в брак со своим конем по кличке Порги. Девушка добивалась этого права на протяжении двух лет, сообщает weekend.rambler. И после круга волокит по судебным инстанциям она все-таки получила желаемое (на фото Эрика со своим "мужем").
Окончательное решение было вынесено судом Стокгольма. Когда судья выносил решение, он сослался на конституцию Швеции, в которой нет ни слова о запрете вступления в брак людей с животными.
«Теперь наши потомки будут рождены в законном браке и смогут претендовать на наследство», — заявила Эрика.
Не очень понятно, о каких потомках она толкует. Но факт остаётся фактом. После вынесенного судом решения, в ЗАГСы обратилось около 52 человек с желанием вступить в брак с животными.
Возможно, люди-чудики просто ждали, когда бесстрашная девушка добьётся своего и тогда их уже ничего не остановит.
weekend.rambler.ru
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