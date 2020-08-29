Израильские ученые научились делать автомобильное топливо из арбузов 🔊 Воспроизвести



Специалисты из Израиля разработали технологию получения биотоплива из арбузов, что позволит сократить зависимость от ископаемого топлива.



Для этого они использовали малазийские арбузы, которые выращивают для семян. Кожура и мякоть таких арбузов составляют 97% от его веса, они обычно выбрасываются в почву, передает



«Но это очень опасно для окружающей среды практика, так как органическое вещество служит пищей для грибов и микроорганизмов, которые наносят вред почве и выделяют парниковые вещества», – пояснили сотрудники Хайфского университета.



Ученые ферментировали сок нескольких десятков арбузов в биоэтанол который можно применять в виде альтернативного топлива.



Отметим, что биоэтанол – это обычный этанол, получаемый в процессе переработки растительного сырья для использования в качестве биотоплива.



Кроме того, из биоэтанола можно делать лекарственные средства, например, препараты для дезинфекции, отметили специалисты.



Авторы новой технологии уверены, что этот вид топлива избавит людей от зависимости от угля, природного газа и нефти. Специалисты из Израиля разработали технологию получения биотоплива из арбузов, что позволит сократить зависимость от ископаемого топлива.Для этого они использовали малазийские арбузы, которые выращивают для семян. Кожура и мякоть таких арбузов составляют 97% от его веса, они обычно выбрасываются в почву, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на Mignews.com.«Но это очень опасно для окружающей среды практика, так как органическое вещество служит пищей для грибов и микроорганизмов, которые наносят вред почве и выделяют парниковые вещества», – пояснили сотрудники Хайфского университета.Ученые ферментировали сок нескольких десятков арбузов в биоэтанол который можно применять в виде альтернативного топлива.Отметим, что биоэтанол – это обычный этанол, получаемый в процессе переработки растительного сырья для использования в качестве биотоплива.Кроме того, из биоэтанола можно делать лекарственные средства, например, препараты для дезинфекции, отметили специалисты.Авторы новой технологии уверены, что этот вид топлива избавит людей от зависимости от угля, природного газа и нефти. vz.ru Категории: в мире, технологии, образование Ключевые слова: топливо, арбузы, ученые, Израиль — статья прочитана 97 раз Комментарии