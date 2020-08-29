Загрузка... Ядерное питание: российские учёные создали атомную батарейку повышенной мощности 🔊 Воспроизвести © НИТУ «МИСиС»



Исследователи из России создали инновационный автономный источник питания — компактную атомную батарейку, которая в десять раз мощнее существующих аналогов, сообщает RT. Такая батарейка относительно безопасна для человека и способна работать до 20 и более лет, но из-за дороговизны производства пока не может использоваться в быту. Её применение возможно в специальных приборах, в том числе работающих в критических условиях — в космосе, под водой или в высокогорных районах.



Учёные Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» представили компактную атомную батарейку, которая в десять раз мощнее и вдвое дешевле существующих аналогов. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Разработка описана в научном журнале Applied Radiation and Isotopes. Учёные Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» представили компактную атомную батарейку, которая в десять раз мощнее и вдвое дешевле существующих аналогов. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Разработка описана в научном журнале Applied Radiation and Isotopes.



Исследователи разработали особую конструкцию (микроканальную 3D-структуру) атомной батареи, в которой расположение радиоактивного элемента (изотопа никеля) предотвращает потерю мощности, вызываемую обратным током.



Новая российская атомная батарейка стала в десять раз мощнее и вдвое дешевле аналогов © НИТУ «МИСиС»



Эффективная площадь преобразования бета-излучения в электрическую энергию в сравнении с аналогами увеличилась в 14 раз, что в результате дало общее увеличение тока. В числе прочих преимуществ разработчики отмечают упрощение технологии изготовления атомной батареи, что вдвое удешевляет её производство.



«Конструкция позволяет на порядок повысить эффективность преобразования энергии, выделяющейся при распаде источника бета-излучения, в электроэнергию, что в перспективе снизит себестоимость источника примерно на 50% за счёт рационального расходования дорогостоящего радиоизотопа», — заявил один из авторов разработки Сергей Леготин, доцент кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников МИСиС.



Применение такой батареи возможно лишь в специальных микроэлектронных устройствах, в том числе в приборах, работающих в критических условиях — в космосе, под водой или в горах, отмечают исследователи. Например, в качестве аварийного источника питания небольших датчиков.



Несмотря на относительную безопасность для человека и возможность работать до 20 и более лет, атомные батарейки пока не находят применения в быту из-за дороговизны производства.



«Теоретически применение малоэнергетичных источников бета-излучения в каких-то бытовых устройствах возможно. Но это очень-очень дорого и сложно. Потребуется много радиоактивного материала, батарейки начнут вскрывать, а это уже вопросы безопасности производства, использования и переработки», — сообщил в разговоре с RT Сергей Леготин.



В настоящий момент разработка МИСиС проходит процедуру международного патентования, а сам вуз признан зарубежными экспертами «одним из ключевых участников мирового рынка бетавольтаических батарей», отмечает пресс-служба университета. С учётом улучшенных характеристик российская атомная батарейка сможет занять существенную долю этого рынка, уверены исследователи. Новая батарейка преобразует энергию радиоактивного распада в электрическую и может использоваться для питания микроэлектронной аппаратуры. Она относится к так называемым бетавольтаическим элементам. Такой элемент питания состоит из двух частей: полупроводников — преобразователей энергии и радиоактивного элемента-излучателя.Исследователи разработали особую конструкцию (микроканальную 3D-структуру) атомной батареи, в которой расположение радиоактивного элемента (изотопа никеля) предотвращает потерю мощности, вызываемую обратным током.Эффективная площадь преобразования бета-излучения в электрическую энергию в сравнении с аналогами увеличилась в 14 раз, что в результате дало общее увеличение тока. В числе прочих преимуществ разработчики отмечают упрощение технологии изготовления атомной батареи, что вдвое удешевляет её производство.«Конструкция позволяет на порядок повысить эффективность преобразования энергии, выделяющейся при распаде источника бета-излучения, в электроэнергию, что в перспективе снизит себестоимость источника примерно на 50% за счёт рационального расходования дорогостоящего радиоизотопа», — заявил один из авторов разработки Сергей Леготин, доцент кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников МИСиС.Применение такой батареи возможно лишь в специальных микроэлектронных устройствах, в том числе в приборах, работающих в критических условиях — в космосе, под водой или в горах, отмечают исследователи. Например, в качестве аварийного источника питания небольших датчиков.Несмотря на относительную безопасность для человека и возможность работать до 20 и более лет, атомные батарейки пока не находят применения в быту из-за дороговизны производства.«Теоретически применение малоэнергетичных источников бета-излучения в каких-то бытовых устройствах возможно. Но это очень-очень дорого и сложно. Потребуется много радиоактивного материала, батарейки начнут вскрывать, а это уже вопросы безопасности производства, использования и переработки», — сообщил в разговоре с RT Сергей Леготин.В настоящий момент разработка МИСиС проходит процедуру международного патентования, а сам вуз признан зарубежными экспертами «одним из ключевых участников мирового рынка бетавольтаических батарей», отмечает пресс-служба университета. С учётом улучшенных характеристик российская атомная батарейка сможет занять существенную долю этого рынка, уверены исследователи. Загрузка... russian.rt.com Категории: экономика, в мире, технологии, образование Ключевые слова: энергетика, разработки, аккумуляторы — статья прочитана 162 раза Комментарии