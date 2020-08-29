Forbes США : если Россия вторгнется в Европу, НАТО может уничтожить в морях российские торговые корабли 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Игорь Агеенко



Российский Военно-морской флот с каждым днем становится все меньше. Но российский торговый флот — корабли, которые перевозят экспорт страны, — становится все больше.



Важность для Москвы морской торговли, — в частности, экспорта сжиженного природного газа — в сочетании с неуклонным разрушением устаревающего, советских еще времен, Военно-морского флота представляет собой серьезную проблему для режима российского лидера Владимира Путина.



«Уязвимость России на море кажется очевидной и продолжает расти», — указал Брэдфорд Дисмьюкс (Bradford Dismukes), отставной капитан ВМС США и политолог.



Для Соединенных Штатов и их союзников морская уязвимость России — это благоприятный момент. В военное время флот США и союзников мог бы блокировать российскую морскую торговлю, подавляя российскую экономику, что могло бы вынудить Москву прекратить войну на выгодных для Вашингтона и его друзей условиях. Российский Военно-морской флот с каждым днем становится все меньше. Но российский торговый флот — корабли, которые перевозят экспорт страны, — становится все больше.Важность для Москвы морской торговли, — в частности, экспорта сжиженного природного газа — в сочетании с неуклонным разрушением устаревающего, советских еще времен, Военно-морского флота представляет собой серьезную проблему для режима российского лидера Владимира Путина.«Уязвимость России на море кажется очевидной и продолжает расти», — указал Брэдфорд Дисмьюкс (Bradford Dismukes), отставной капитан ВМС США и политолог.Для Соединенных Штатов и их союзников морская уязвимость России — это благоприятный момент. В военное время флот США и союзников мог бы блокировать российскую морскую торговлю, подавляя российскую экономику, что могло бы вынудить Москву прекратить войну на выгодных для Вашингтона и его друзей условиях.



Эти суда обслуживают немногочисленные крупные российские порты. Санкт-Петербург и Калининград на Балтийском море. Новороссийск на Черном море. Мурманск на Крайнем Севере. Владивосток на Тихом океане. Эти порты окружены многочисленными береговыми перевалочными пунктами, в частности на Балтийском и Черном морях.



Большой и экономически жизненно важный торговый флот, проходящий через ограниченное количество перевалочных пунктов в небольшое число портов и обратно, практически вынуждает противника предпринять наступление во время крупной войны. Что еще хуже для Москвы, ее флот страдает от нехватки больших военных кораблей с большой дальностью плавания, которые могли бы защитить торговые суда в открытом океане.



В составе ВМФ России имеется всего один авианосец — стареющий и ненадежный «Адмирал Кузнецов» — плюс один атомный линейный крейсер и несколько эсминцев и фрегатов. Основу российского военного флота, состоящего из 360 кораблй, составляют небольшие береговые военные корабли и подводные лодки.



Для России «морское сопровождение отдельных гражданских судов надводными кораблями или (что более вероятно) подводными лодками было бы возможно в ограниченном масштабе, но неосуществимо для гражданского флота в целом», — писал Дисмьюкс.



Военно-морские флоты США и союзников, напротив, укомплектованы большими, военными кораблями с большой дальностью плавания. Всего их больше тысячи. Главные из них — десятки атомных ударных подводных лодок плюс 11 атомных авианосцев ВМС США, два обычных авианосца Королевского флота и единственный авианосец французского флота, который также имеет обычную двигательную установку.



Западные военно-морские планирующие органы не должны игнорировать их очевидное преимущество в коммерческой войне. «Запад должен убедительно угрожать лишить Россию права пользования Мировым океаном», — писал Дисмьюкс.



Дисмьюкс рекомендовал американским кораблям выслеживать российские корабли в арктических водах, европейским судам работать в морях вокруг континента, а союзникам США в Тихоокеанском регионе — Японии и Южной Корее — блокировать восточные порты России.



Задушенная блокадой, последовавшей, скажем, за русским вторжением в Прибалтику, «Россия оказалась бы перед выбором между удержанием локальных завоеваний на своей периферии… и тем, чтобы быть отрезанным от большей части мировой экономики. Последнее означало бы похоронный звон для надежд России извлечь выгоду из экспорта СПГ и сельскохозяйственной продукции».



Блокада могла бы не только положить конец войне на выгодных для Запада условиях, но и фактически предотвратить ее. «США и их союзники должны ясно дать понять России — посредством действий и декларируемой политики, — что агрессия будет встречена блокадой, независимо от сроков или формы ответа НАТО в районе боевых действий», — написал Дисмьюкс.



Если и есть обратная сторона, то это то, что потопление гражданских судов и убийство гражданских моряков может привести к политическим издержкам для американского и других правительств союзников. Дисмьюкс предложил оригинальное решение. Не топите русские торговые суда, просто выведите их из строя с помощью нового вида оружия.



«Эта проблема может быть почти полностью устранена путем разработки нового оружия, идеально подходящего для блокирования корабельных двигателей, — писал Дисмукс. — Это маленькие умные торпедоподобные устройства, которые разрушают винты и рули корабля без человеческих жертв или значительного ущерба для остальной части корабля. Они лишают корабль подвижности, превращая его в беспомощное бремя для владельца».



Автор: Дэвид Экс (David Axe) для Forbes, США, перевод «Помимо новых танкеров для перевозки сжиженного природного газа, значительные активы России на море включают крупный торговый флот, — пишет Дисмукес. — Россия занимает второе место после Китая-по количеству торговых судов под национальным флагом… Это в основном устаревшие контейнеровозы и сухогрузы, которые имеют относительно небольшую рыночную ценность. Тем не менее, они, как и российский рыболовецкий флот (также второй по величине в мире), являются важными добытчиками твердой валюты через использование в каботажных и международных перевозках».Эти суда обслуживают немногочисленные крупные российские порты. Санкт-Петербург и Калининград на Балтийском море. Новороссийск на Черном море. Мурманск на Крайнем Севере. Владивосток на Тихом океане. Эти порты окружены многочисленными береговыми перевалочными пунктами, в частности на Балтийском и Черном морях.Большой и экономически жизненно важный торговый флот, проходящий через ограниченное количество перевалочных пунктов в небольшое число портов и обратно, практически вынуждает противника предпринять наступление во время крупной войны. Что еще хуже для Москвы, ее флот страдает от нехватки больших военных кораблей с большой дальностью плавания, которые могли бы защитить торговые суда в открытом океане.В составе ВМФ России имеется всего один авианосец — стареющий и ненадежный «Адмирал Кузнецов» — плюс один атомный линейный крейсер и несколько эсминцев и фрегатов. Основу российского военного флота, состоящего из 360 кораблй, составляют небольшие береговые военные корабли и подводные лодки.Для России «морское сопровождение отдельных гражданских судов надводными кораблями или (что более вероятно) подводными лодками было бы возможно в ограниченном масштабе, но неосуществимо для гражданского флота в целом», — писал Дисмьюкс.Военно-морские флоты США и союзников, напротив, укомплектованы большими, военными кораблями с большой дальностью плавания. Всего их больше тысячи. Главные из них — десятки атомных ударных подводных лодок плюс 11 атомных авианосцев ВМС США, два обычных авианосца Королевского флота и единственный авианосец французского флота, который также имеет обычную двигательную установку.Западные военно-морские планирующие органы не должны игнорировать их очевидное преимущество в коммерческой войне. «Запад должен убедительно угрожать лишить Россию права пользования Мировым океаном», — писал Дисмьюкс.Дисмьюкс рекомендовал американским кораблям выслеживать российские корабли в арктических водах, европейским судам работать в морях вокруг континента, а союзникам США в Тихоокеанском регионе — Японии и Южной Корее — блокировать восточные порты России.Задушенная блокадой, последовавшей, скажем, за русским вторжением в Прибалтику, «Россия оказалась бы перед выбором между удержанием локальных завоеваний на своей периферии… и тем, чтобы быть отрезанным от большей части мировой экономики. Последнее означало бы похоронный звон для надежд России извлечь выгоду из экспорта СПГ и сельскохозяйственной продукции».Блокада могла бы не только положить конец войне на выгодных для Запада условиях, но и фактически предотвратить ее. «США и их союзники должны ясно дать понять России — посредством действий и декларируемой политики, — что агрессия будет встречена блокадой, независимо от сроков или формы ответа НАТО в районе боевых действий», — написал Дисмьюкс.Если и есть обратная сторона, то это то, что потопление гражданских судов и убийство гражданских моряков может привести к политическим издержкам для американского и других правительств союзников. Дисмьюкс предложил оригинальное решение. Не топите русские торговые суда, просто выведите их из строя с помощью нового вида оружия.«Эта проблема может быть почти полностью устранена путем разработки нового оружия, идеально подходящего для блокирования корабельных двигателей, — писал Дисмукс. — Это маленькие умные торпедоподобные устройства, которые разрушают винты и рули корабля без человеческих жертв или значительного ущерба для остальной части корабля. Они лишают корабль подвижности, превращая его в беспомощное бремя для владельца».Автор: Дэвид Экс (David Axe) для Forbes, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, аналитика, нато, Европа, Флот, базы — статья прочитана 117 раз Комментарии