Загрузка... В США изменят сексистское и расистское название известного курорта 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Rich Pedroncelli Горнолыжный курорт Скво-Вэлли. Архивное фото



В США планируют переименовать знаменитый горнолыжный курорт Скво-Вэлли, сообщает



Причина — "обширное исследование", показавшее, что это название "широко считается расистским и сексистским оскорблением", говорится на сайте курорта.



Дело в том, что словом "скво" называли женщин из индейских племен, живших в Северной Америке. По заявлению руководства курорта, этот термин "долгое время использовался как уничижительное и бесчеловечное обращение к индейской женщине", против него протестовали местные жители племени Уашо. В США планируют переименовать знаменитый горнолыжный курорт Скво-Вэлли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Travel and Leisure.Причина — "обширное исследование", показавшее, что это название "широко считается расистским и сексистским оскорблением", говорится на сайте курорта.Дело в том, что словом "скво" называли женщин из индейских племен, живших в Северной Америке. По заявлению руководства курорта, этот термин "долгое время использовался как уничижительное и бесчеловечное обращение к индейской женщине", против него протестовали местные жители племени Уашо. "Мы должны признать, что, несмотря на то что мы дорожим воспоминаниями, которые ассоциируются с названием нашего курорта, эта любовь не оправдывает использование термина, который широко признан расистским и сексистским оскорблением. Мы найдем новое имя, которое отражает наши основные ценности, легендарное прошлое и уважение ко всем, кому нравилась эта земля", — заявил президент курорта Рон Коэн.



Новое название объявят в начале 2021 года, а переименование состоится по окончании горнолыжного сезона.



В Скво-Вэлли в 1960 году проводились зимние Олимпийские игры. Этот курорт — один из крупнейших в стране, он ежегодно принимает более 600 тысяч горнолыжников и сноубордистов. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, в мире Ключевые слова: расизм, названия, сексизм, тапонимы — статья прочитана 67 раз Комментарии