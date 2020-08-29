В США изменят сексистское и расистское название известного курорта

В США планируют переименовать знаменитый горнолыжный курорт Скво-Вэлли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Travel and Leisure.
Причина — "обширное исследование", показавшее, что это название "широко считается расистским и сексистским оскорблением", говорится на сайте курорта.
Дело в том, что словом "скво" называли женщин из индейских племен, живших в Северной Америке. По заявлению руководства курорта, этот термин "долгое время использовался как уничижительное и бесчеловечное обращение к индейской женщине", против него протестовали местные жители племени Уашо.
"Мы должны признать, что, несмотря на то что мы дорожим воспоминаниями, которые ассоциируются с названием нашего курорта, эта любовь не оправдывает использование термина, который широко признан расистским и сексистским оскорблением. Мы найдем новое имя, которое отражает наши основные ценности, легендарное прошлое и уважение ко всем, кому нравилась эта земля", — заявил президент курорта Рон Коэн.
Новое название объявят в начале 2021 года, а переименование состоится по окончании горнолыжного сезона.
В Скво-Вэлли в 1960 году проводились зимние Олимпийские игры. Этот курорт — один из крупнейших в стране, он ежегодно принимает более 600 тысяч горнолыжников и сноубордистов.
Новое название объявят в начале 2021 года, а переименование состоится по окончании горнолыжного сезона.
В Скво-Вэлли в 1960 году проводились зимние Олимпийские игры. Этот курорт — один из крупнейших в стране, он ежегодно принимает более 600 тысяч горнолыжников и сноубордистов.
потрясающей музыкой Гленна Миллера.
Потому что он снят в Скво-Вэлли