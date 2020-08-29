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В США изменят сексистское и расистское название известного курорта

© AP Photo / Rich Pedroncelli Горнолыжный курорт Скво-Вэлли. Архивное фото


В США планируют переименовать знаменитый горнолыжный курорт Скво-Вэлли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Travel and Leisure.

Причина — "обширное исследование", показавшее, что это название "широко считается расистским и сексистским оскорблением", говорится на сайте курорта.

Дело в том, что словом "скво" называли женщин из индейских племен, живших в Северной Америке. По заявлению руководства курорта, этот термин "долгое время использовался как уничижительное и бесчеловечное обращение к индейской женщине", против него протестовали местные жители племени Уашо.
"Мы должны признать, что, несмотря на то что мы дорожим воспоминаниями, которые ассоциируются с названием нашего курорта, эта любовь не оправдывает использование термина, который широко признан расистским и сексистским оскорблением. Мы найдем новое имя, которое отражает наши основные ценности, легендарное прошлое и уважение ко всем, кому нравилась эта земля", — заявил президент курорта Рон Коэн.

Новое название объявят в начале 2021 года, а переименование состоится по окончании горнолыжного сезона.

В Скво-Вэлли в 1960 году проводились зимние Олимпийские игры. Этот курорт — один из крупнейших в стране, он ежегодно принимает более 600 тысяч горнолыжников и сноубордистов.
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РИА Новости
Категории: общество, в мире
Ключевые слова: расизм, названия, сексизм, тапонимы
статья прочитана 67 раз
добавлена сегодня, 29 августа, 15:00

Комментарии

прохожий
29 августа, 15:24
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Требую немедленно запретить фильм Серенада солнечной долины с незабываемой Соней Хэни
потрясающей музыкой Гленна Миллера.
Потому что он снят в Скво-Вэлли
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