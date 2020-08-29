Глава МИД Украины сообщил о приостановке всех контактов с Белоруссией 🔊 Воспроизвести



Украина поставила диалог с Белоруссией на паузу, заявил в эфире телеканала "1+1" глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает



"Я могу официально об этом вам сообщить. И мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены", — отметил он.



Глава дипломатического ведомства рассказал, что последний раз Владимир Зеленский общался с белорусским лидером Александром Лукашенко перед выборами в республике.



"Контактов между президентами сейчас нет и не планируется", — сказал Кулеба. Украина поставила диалог с Белоруссией на паузу, заявил в эфире телеканала "1+1" глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает РИА Новости "Я могу официально об этом вам сообщить. И мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены", — отметил он.Глава дипломатического ведомства рассказал, что последний раз Владимир Зеленский общался с белорусским лидером Александром Лукашенко перед выборами в республике."Контактов между президентами сейчас нет и не планируется", — сказал Кулеба. Кроме того, при необходимости Киев может принять решение о переносе площадки для переговоров по Донбассу из белорусской столицы. Однако пока в этом нет смысла, добавил дипломат.



"Сейчас от Минска в этом процессе только название, потому что из-за пандемии все встречи проходят в онлайн-режиме. Поэтому никто туда не ездит, никакой физической связи с Минском нет, это больше символ в этом плане", — объяснил он.



В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. При этом оппозиция считает, что выиграла Светлана Тихановская, сама кандидат выехала в Литву.



В Евросоюзе заявили, что не могут считать голосование "ни справедливым, ни свободным". Во вторник высокопоставленный представитель объединения сообщил РИА Новости, что совет глав МИД стран ЕС обсудит возможность введения точечных санкций против белорусских властей.



Зеленский же отмечал, что Киев не собирается вмешиваться в дела Минска. Он подчеркивал, что не желает Белоруссии тех же событий, которые происходили на Украине в 2014 году. Глава государства выразил мнение, что властям республики и обществу еще не поздно начать диалог, чтобы разрешить ситуацию "тем или иным способом".



Лукашенко, в свою очередь, предостерег другие государства от вмешательства во внутренние дела республики.



Некоторые жители Белоруссии, выступающие против Лукашенко, с 9 августа выходят на несанкционированные акции протеста. Сначала силовики их подавляли, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались. РИА Новости Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: выборы, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты География: Украина — статья прочитана 149 раз Комментарии