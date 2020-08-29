Вечерње новости Сербия : просто ищется повод для санкций. За «заботой» Запада о Навальном кроются другие мотивы 🔊 Воспроизвести © REUTERS, Fabrizio Bensch



Меркель поспешила потребовать от Кремля провести тщательное расследование и наказать того, кто отравил Навального, которого Берлин считает видным оппозиционером. А вот в глазах большого числа российских избирателей у Навального есть огромный политический минус: на свою деятельность он получает финансовую помощь из-за рубежа.



Не дожидаясь, когда врачи берлинской университетской клиники проведут еще один всеобъемлющий анализ состояния российского лидера «малой оппозиции» Алексея Навального и установят, чем он на самом деле отравился, на Западе уже начали обвинять президента Владимира Путина.



Немецкий канцлер Ангела Меркель вместе со своим министром иностранных дел поспешила потребовать от Кремля провести тщательное расследование и наказать того, кто отравил Навального, который в глазах Берлина является видным оппозиционером. Не дожидаясь, когда врачи берлинской университетской клиники проведут еще один всеобъемлющий анализ состояния российского лидера «малой оппозиции» Алексея Навального и установят, чем он на самом деле отравился, на Западе уже начали обвинять президента Владимира Путина.Немецкий канцлер Ангела Меркель вместе со своим министром иностранных дел поспешила потребовать от Кремля провести тщательное расследование и наказать того, кто отравил Навального, который в глазах Берлина является видным оппозиционером.



Он назвал немецкие обвинения беспочвенными и всерьез, по его словам, их воспринимать нельзя. Песков сказал, что не понимает, почему Навального так спешат объявить отравленным, если еще не все анализы готовы.



Что касается репутации нового пациента «Шарите», то Меркель не может не знать, что он не является серьезным противником Путина и что за ним не стоит ни одна серьезная партия. Кроме того, у Навального есть один большой политический минус в глазах большого числа российских избирателей: на свою деятельность он получает финансовую помощь из-за рубежа. Навальный и все те, кто обходит иностранные посольства и получает там инструкции, могут только мутить воду, но у них нет шансов на власть.



Выходит, Западу просто нужен повод, чтобы ввести санкции против России и ее руководства. Поэтому после аферы с отставным двойным агентом Скрипалем очередь дошла и до Навального. Поскольку сам себя он преподносит как борца с коррупцией, его популярность в России, несомненно, значительно возросла бы, если бы он отказался от зарубежных суфлеров. Большинство россиян вряд ли могут поддерживать патриотизм, финансируемый из-за рубежа и из источников, созданных, чтобы сеять хаос в странах с неугодным правительством.



Автор: Бранко Влахович (Бранко Влаховић) для Вечерње новости, Сербия, перевод Конечно, Путин и не думает публично что бы то ни было объяснять Меркель, поэтому берлинскому тандему ответил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Он назвал немецкие обвинения беспочвенными и всерьез, по его словам, их воспринимать нельзя. Песков сказал, что не понимает, почему Навального так спешат объявить отравленным, если еще не все анализы готовы.Что касается репутации нового пациента «Шарите», то Меркель не может не знать, что он не является серьезным противником Путина и что за ним не стоит ни одна серьезная партия. Кроме того, у Навального есть один большой политический минус в глазах большого числа российских избирателей: на свою деятельность он получает финансовую помощь из-за рубежа. Навальный и все те, кто обходит иностранные посольства и получает там инструкции, могут только мутить воду, но у них нет шансов на власть.Выходит, Западу просто нужен повод, чтобы ввести санкции против России и ее руководства. Поэтому после аферы с отставным двойным агентом Скрипалем очередь дошла и до Навального. Поскольку сам себя он преподносит как борца с коррупцией, его популярность в России, несомненно, значительно возросла бы, если бы он отказался от зарубежных суфлеров. Большинство россиян вряд ли могут поддерживать патриотизм, финансируемый из-за рубежа и из источников, созданных, чтобы сеять хаос в странах с неугодным правительством.Автор: Бранко Влахович (Бранко Влаховић) для Вечерње новости, Сербия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, оппозиция, ЕС, отношения, отравление, Навальный — статья прочитана 149 раз Комментарии