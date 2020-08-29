Во время учений НАТО над Литвой пролетел стратегический бомбардировщик США B-52 🔊 Воспроизвести



В пятницу во время учений НАТО над Литвой пролетел стратегический бомбардировщик США B-52, сообщило Министерстов обороны.



Летевший над Литвой стратегический бомбардировщик США B-52 сопровождали испанские и британские истребители из воздушно-партурльных сил, базирующихся в Шяуляй.



В пятницу бомбардировщики США и самолеты союзников облетят за один день 30 стран НАТО. Цель однодневной миссии - продемонстрировать солидарность НАТО, повысить готовность и предоставить возможности обучения для развития сотрудничества.



Министр обороны Раймундас Кароблис подчеркнул, что таким образом США демонстрирует солидарность и коллективные обязательства по обороне союзникам и всему Альянсу.



Посол США в Литве Роберт Гилкрист подчеркнул, что обязательства США по обеспечению безопасности перед Североатлантическим альянсом остаются нерушимыми. Сегодняшняя миссия бомбардировщиков - еще один пример того, как альянс поддерживает боевую готовность, улучшает оперативную совместимость и демонстрирует способность американский ВВС выполнять свои обязанности в Европе по ту сторону Атлантики.



В учениях приняли участие шесть бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress, которые прибыли в Великобританию на прошлой неделе из Северной Дакоты. В пятницу во время учений НАТО над Литвой пролетел стратегический бомбардировщик США B-52, сообщило Министерстов обороны.Летевший над Литвой стратегический бомбардировщик США B-52 сопровождали испанские и британские истребители из воздушно-партурльных сил, базирующихся в Шяуляй.В пятницу бомбардировщики США и самолеты союзников облетят за один день 30 стран НАТО. Цель однодневной миссии - продемонстрировать солидарность НАТО, повысить готовность и предоставить возможности обучения для развития сотрудничества.Министр обороны Раймундас Кароблис подчеркнул, что таким образом США демонстрирует солидарность и коллективные обязательства по обороне союзникам и всему Альянсу.Посол США в Литве Роберт Гилкрист подчеркнул, что обязательства США по обеспечению безопасности перед Североатлантическим альянсом остаются нерушимыми. Сегодняшняя миссия бомбардировщиков - еще один пример того, как альянс поддерживает боевую готовность, улучшает оперативную совместимость и демонстрирует способность американский ВВС выполнять свои обязанности в Европе по ту сторону Атлантики.В учениях приняли участие шесть бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress, которые прибыли в Великобританию на прошлой неделе из Северной Дакоты. BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, Европа, базы География: Литва — статья прочитана 95 раз Комментарии