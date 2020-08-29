Для кисти художника нет границ 🔊 Воспроизвести Алексей Стишко (слева) и Валерий Серёгин







В культурной столице России, в городе Санкт-Петербург, на Васильевском острове, в здании Международного Университета по подготовке художественных экспертов и искусствоведов прошла выставка, вызвавшая большой резонанс в мире живописи, о ней очень много и очень хорошо отзывались зрители, критики и пресса.



На выставке были представлены работы 12 известных в Европе художников: 8 представителей России (пять народных и трое заслуженных художников России), 3 художника представляли Италию (все трое - из Флоренции ) и один художник представлял Литву - это Анатолий Михайлович Стишко.



Анатолий Стишко - один из наиболее значимых деятелей культуры Литвы, член Союза художников СССР, член Союза художников Литвы, заслуженный деятель искусств Литвы, в 2010 году в Литве он был удостоен почётного званием «СВЕТОЧ». На выставке были представлены работы 12 известных в Европе художников: 8 представителей России (пять народных и трое заслуженных художников России), 3 художника представляли Италию (все трое - из Флоренции ) и один художник представлял Литву - это Анатолий Михайлович Стишко.Анатолий Стишко - один из наиболее значимых деятелей культуры Литвы, член Союза художников СССР, член Союза художников Литвы, заслуженный деятель искусств Литвы, в 2010 году в Литве он был удостоен почётного званием «СВЕТОЧ». см. фото) побывали на выставках в Смоленске, Рязани, Пскове, Твери, Кирове, Нижнем Новгороде, Петрозаводске и везде были тепло приняты любителями живописи.



Сейчас готовится большая выставка картин А.М.Стишко в Минске, посвящённая столетию со дня рождения народного художника Беларуси Михаила Савицкого. Так что пожелаем Анатолию Михайловичу дальнейших творческих успехов и крепкого здоровья!







Творчество Анатолия Михайловича по достоинству оценено и в России: он награждён медалью Пушкина, три его работы находятся в Третьяковской галерее в Москве. Данные картины () побывали на выставках в Смоленске, Рязани, Пскове, Твери, Кирове, Нижнем Новгороде, Петрозаводске и везде были тепло приняты любителями живописи.Сейчас готовится большая выставка картин А.М.Стишко в Минске, посвящённая столетию со дня рождения народного художника Беларуси Михаила Савицкого. Так что пожелаем Анатолию Михайловичу дальнейших творческих успехов и крепкого здоровья! Ваалерий СЕРЁГИН , специально для «Обзора» Категории: Шоу-парк Ключевые слова: Стишко, художник, Анатолий Стишко — статья прочитана 127 раз Комментарии