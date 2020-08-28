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Советник президента Литвы: Г. Науседа выступает за эффективные санкции в отношении Беларуси

© REUTERS / INTS KALNINS


Президент Литвы Гитанас Науседа выступает за эффективные санкции в отношении Беларуси на национальном, региональном и европейском уровнях из-за насильственных действий властных структур, заявил советник главы страны.

Такую позицию офис президента Литвы высказал после угроз со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить транзит белорусских товаров через Литву в качестве ответа на санкции.

"Президент с самого начала кризиса в Беларуси стремился объединить лидеров региона для решения этого вопроса и планирует так действовать и в дальнейшем. Президент выступает за эффективные санкции в отношении Беларуси на национальном, региональном и европейском уровнях. Санкции вводятся как ответ на насильственные действия властных структур и нарушения прав человека в этой стране", - в пятницу BNS сказал пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.
А. Лукашенко в пятницу заявил, что дал поручение правительству подготовить предложения о переориентации грузов из Литвы в другие порты. Правительство Литвы не придает большого значения этим угрозам и заявляет, что такое решение в первую очередь навредит экономике Беларуси.

Литва призывает ЕС ввести санкции представителям власти, ответственным за насилие против мирных протестующих и фальсификацию выборов. Правительство также обсуждает и национальные санкции. МВД Литвы обещает, что национальный "черный список" будет готов в понедельник.
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты
География: Литва
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добавлена сегодня, 28 августа, 16:43

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