Советник президента Литвы: Г. Науседа выступает за эффективные санкции в отношении Беларуси 🔊 Воспроизвести © REUTERS / INTS KALNINS



Президент Литвы Гитанас Науседа выступает за эффективные санкции в отношении Беларуси на национальном, региональном и европейском уровнях из-за насильственных действий властных структур, заявил советник главы страны.



Такую позицию офис президента Литвы высказал после угроз со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить транзит белорусских товаров через Литву в качестве ответа на санкции.



"Президент с самого начала кризиса в Беларуси стремился объединить лидеров региона для решения этого вопроса и планирует так действовать и в дальнейшем. Президент выступает за эффективные санкции в отношении Беларуси на национальном, региональном и европейском уровнях. Санкции вводятся как ответ на насильственные действия властных структур и нарушения прав человека в этой стране", - в пятницу BNS сказал пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис. Президент Литвы Гитанас Науседа выступает за эффективные санкции в отношении Беларуси на национальном, региональном и европейском уровнях из-за насильственных действий властных структур, заявил советник главы страны.Такую позицию офис президента Литвы высказал после угроз со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить транзит белорусских товаров через Литву в качестве ответа на санкции."Президент с самого начала кризиса в Беларуси стремился объединить лидеров региона для решения этого вопроса и планирует так действовать и в дальнейшем. Президент выступает за эффективные санкции в отношении Беларуси на национальном, региональном и европейском уровнях. Санкции вводятся как ответ на насильственные действия властных структур и нарушения прав человека в этой стране", - в пятницу BNS сказал пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис. А. Лукашенко в пятницу заявил, что дал поручение правительству подготовить предложения о переориентации грузов из Литвы в другие порты. Правительство Литвы не придает большого значения этим угрозам и заявляет, что такое решение в первую очередь навредит экономике Беларуси.



Литва призывает ЕС ввести санкции представителям власти, ответственным за насилие против мирных протестующих и фальсификацию выборов. Правительство также обсуждает и национальные санкции. МВД Литвы обещает, что национальный "черный список" будет готов в понедельник. Категории: экономика, политика Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты География: Литва — статья прочитана 75 раз Комментарии