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КС Литвы: полномочия правительства были утверждены неверно, но оно может продолжить работу
Конституционный суд Литвы в пятницу объявил, что в июле прошлого года при утверждении полномочий правительства премьера Саулюса Сквернялиса была нарушена Конституция, однако Кабмин может продолжать работу до конца срока полномочий.
Постановление суда будет официально объявлено 23 декабря, а до этого времени правительство может работать, сообщил председатель суда Дайнюс Жалимас.
В августе прошлого года сейм наделил правительство полномочиями протокольным постановлением одним голосованием, однако Конституционный суд констатировал, что парламент должен был применить более длинную процедуру, в ходе которой обсуждается программа правительства.
"Полномочия правительству даются единственным способом - сейм одобряет его программу", - заявил Д. Жалимас
Дело по обращению в КС группы членов сейма от оппозиции суд рассматривал в порядке письменного процесса.
На основании Конституции, после выборов президента в прошлом году С. Сквернялис вернул полномочия правительства новому президенту Гитанасу Науседе.
Повторное наделение правительства полномочиями понадобилось, так как с 2016 года сменилось более половины министров.
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: конституция, суд, жалоба
География: Литва
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