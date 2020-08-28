КС Литвы: полномочия правительства были утверждены неверно, но оно может продолжить работу 🔊 Воспроизвести



Конституционный суд Литвы в пятницу объявил, что в июле прошлого года при утверждении полномочий правительства премьера Саулюса Сквернялиса была нарушена Конституция, однако Кабмин может продолжать работу до конца срока полномочий.



Постановление суда будет официально объявлено 23 декабря, а до этого времени правительство может работать, сообщил председатель суда Дайнюс Жалимас.



В августе прошлого года сейм наделил правительство полномочиями протокольным постановлением одним голосованием, однако Конституционный суд констатировал, что парламент должен был применить более длинную процедуру, в ходе которой обсуждается программа правительства.



"Полномочия правительству даются единственным способом - сейм одобряет его программу", - заявил Д. Жалимас



Дело по обращению в КС группы членов сейма от оппозиции суд рассматривал в порядке письменного процесса.



На основании Конституции, после выборов президента в прошлом году С. Сквернялис вернул полномочия правительства новому президенту Гитанасу Науседе.



Повторное наделение правительства полномочиями понадобилось, так как с 2016 года сменилось более половины министров. Конституционный суд Литвы в пятницу объявил, что в июле прошлого года при утверждении полномочий правительства премьера Саулюса Сквернялиса была нарушена Конституция, однако Кабмин может продолжать работу до конца срока полномочий.Постановление суда будет официально объявлено 23 декабря, а до этого времени правительство может работать, сообщил председатель суда Дайнюс Жалимас.В августе прошлого года сейм наделил правительство полномочиями протокольным постановлением одним голосованием, однако Конституционный суд констатировал, что парламент должен был применить более длинную процедуру, в ходе которой обсуждается программа правительства."Полномочия правительству даются единственным способом - сейм одобряет его программу", - заявил Д. ЖалимасДело по обращению в КС группы членов сейма от оппозиции суд рассматривал в порядке письменного процесса.На основании Конституции, после выборов президента в прошлом году С. Сквернялис вернул полномочия правительства новому президенту Гитанасу Науседе.Повторное наделение правительства полномочиями понадобилось, так как с 2016 года сменилось более половины министров. Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: конституция, суд, жалоба География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии