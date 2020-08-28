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Меркель призвала не связывать Северный поток — 2 с делом Навального

© REUTERS / Michael Kappeler


Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" необходимо достроить, не нужно увязывать этот вопрос с делом Алексея Навального, сообщает РИА Новости.

Ранее немецкие политики и журналисты призвали правительство страны выйти из проекта на фоне произошедшего с Навальным.

"Я думаю, что мы должны разделять. С нашей точки зрения, "Северный поток — 2" должен быть завершен. Это проект, который осуществляется экономическими акторами из России и Европы", — заявила Меркель на ежегодной большой летней пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.
Канцлер ФРГ отметила, что "политические следствия" такого сотрудничества касаются вопроса транзита газа через Украину, который стороны согласовали.

"Связывать этот экономический проект с вопросом Навального я считаю нецелесообразным", — подчеркнула она.

Меркель также добавила, что Берлин против экстерриториальных санкций, которые пытается ввести Вашингтон против газопровода. По ее словам, дело Навального и другие вопросы, такие как убийство гражданина Грузии в Тиргартене, нужно обсуждать отдельно от экономических.

"Мы всегда говорили о том, что мы должны оставаться в диалоге с Россией, есть много международных тем, я думаю о Сирии, Ливии, где Россия является важным стратегическим партнером", — добавила она.

По словам канцлера, когда наступит ясность по причинам госпитализации Навального, "как это было в ситуации со Скрипалем", Европа начнет обсуждать общую реакцию. Меркель подчеркнула, что "это не немецкая проблема, хотя Германия и приняла Навального".

Госпитализация Алексея Навального

Навальный пятый день находится в берлинской клинике "Шарите". Немецкие медики предварительно диагностировали у него отравление. Когда пациент был в больнице Омска, российские специалисты сообщали, что основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ.

Блогеру стало плохо неделю назад, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, Навального доставили в больницу, он впал в кому. Затем по просьбе супруги его перевезли на лечение в Берлин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва не может серьезно относиться к спекуляциям о причастности к "отравлению" Навального. Аналитика российских и немецких врачей по состоянию блогера, подчеркнул представитель Кремля, совпадает.
РИА Новости
Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Германия, США, санкции, отравление, Навальный, СП-2
География: Россия
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добавлена сегодня, 28 августа, 17:00

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