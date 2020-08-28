Белорусский пример заразителен?

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25 августа в Молдове дан старт президентским выборам, назначенным на 1 ноября. Несмотря на резкое увеличение количества заболевших коронавирусом, в данный момент существует четкое намерение властей провести эти выборы в намеченные сроки. Однако не исключено, что эти сроки могут быть пересмотрены в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.



Принимая во внимание главные характеристики политической жизни Молдовы – существование двух мощных политических блоков на левом (провосточном) и правом (прозападном) полюсах и структурирование политической жизни по принципу плюрализма «by default» – вновь ожидается противостояние двух кандидатов, представляющих эти противоположные силы.



Напомним, что в 2016 году во втором туре президентских выборов столкнулись представитель социалистов Игорь Додон и представитель партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Не без труда и благодаря негласной поддержке правящей тогда Демократической партии победу одержал Игорь Додон. 25 августа в Молдове дан старт президентским выборам, назначенным на 1 ноября. Несмотря на резкое увеличение количества заболевших коронавирусом, в данный момент существует четкое намерение властей провести эти выборы в намеченные сроки. Однако не исключено, что эти сроки могут быть пересмотрены в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.Принимая во внимание главные характеристики политической жизни Молдовы – существование двух мощных политических блоков на левом (провосточном) и правом (прозападном) полюсах и структурирование политической жизни по принципу плюрализма «by default» – вновь ожидается противостояние двух кандидатов, представляющих эти противоположные силы.Напомним, что в 2016 году во втором туре президентских выборов столкнулись представитель социалистов Игорь Додон и представитель партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Не без труда и благодаря негласной поддержке правящей тогда Демократической партии победу одержал Игорь Додон.



Ослабление позиций Додона не привело пока к соответствующему усилению Майи Санду как самого очевидного претендента на попадание во второй тур



При этом после начала пандемии и введения чрезвычайного положения позиции Додона начали резко ослабевать. За неимением серьезных резервов правительство Молдовы не смогло оказать всестороннюю поддержку населению. Благодаря решению Конституционного суда, оппозиция сумела заблокировать российский кредит в $200 млн, что еще больше ухудшило финансовое положение страны. Кроме того, парламентское большинство начало таять на глазах и на конец весенне-летней парламентской сессии контролировало очень зыбкое большинство в 51 депутат из 101. Переход из правящего альянса в оппозицию обеспечила группа депутатов из Демократической партии, которые создали партию «Про Молдова» (за их спинами сложно не заметить влияние сбежавшего олигарха Плахотнюка). Оппозиция даже попыталась в июне отправить в отставку правительство, но ей не хватило для этого нескольких голосов.



Хотя Игорь Додон пока не заявил о своем участии в выборах, скорее всего, он и Майя Санду будут главными кандидатами на пост главы государства в 2020 году. Ослабление позиций Додона (на что, кстати, указывают и соцопросы) не привело пока к соответствующему усилению Майи Санду как самого очевидного претендента на попадание во второй тур. Несмотря на то что Санду является явным фаворитом Запада и лидером со вторым рейтингом в стране, ее политический имидж и поступки не всегда встречают понимание в молдавском патримониальном и довольно консервативном обществе. Объявленная ею борьба с коррупцией не вдохновляет многих жителей Молдовы, зачастую предпочитающих голосовать за таких олигархов, как Влад Плахотнюк или Илан Шор, которые «берут, но и другим дают». Ее бескомпромиссные прозападные взгляды не совпадают с иерархией ценностей значительной части населения, которое считает православие, традиционную семью и патриархальный уклад основами молдавского общества.



К тому же некоторые действия Майи Санду, такие как соперничество на правом фланге с лидером партии «Платформа Достоинство и Правда» Андреем Нэстасе, вызывает раздражение собственного электората, а прошлогоднее объединение с социалистами и Додоном ради вхождения во власть указывает на то, что за оппозиционным идеализмом скрывается довольно непредсказуемый политик.



Стоит отметить, что сейчас существуют потенциальные кандидаты, способные составить конкуренцию этим двум политикам. Условно их можно разделить на правых – Андрея Нэстасе и бывшего премьер-министра Влада Филата, центристов – олигарха Илана Шора и мэра Бельц Ренато Усатого, а также левого – бывшего президента Молдовы Владимира Воронина. При определенном стечении обстоятельств все эти кандидаты имеют шанс набрать 5-10% и существенно повлиять на расклад сил во втором туре.



Очевидна заинтересованность оппозиционных сил «разогреть» электорат и вывести как можно больше людей на протест



Немаловажным фактором в предвыборной гонке остается и геополитика, хотя и левые, и правые пытаются ослабить его влияние. К примеру, Игорь Додон поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси, вызвав тем самым шквал критики со стороны Майи Санду, поддержавшую позицию Евросоюза. С одной стороны, сам факт поздравления не может скомпрометировать Игоря Додона внутри страны – даже у правых белорусский президент пользуется уважением за способность обеспечить более высокий уровень жизни населения, чем в Молдове. А частые визиты Додона в Москву стали уже обыденными – на них никто не обращает внимания.



С другой стороны, Майя Санду часто намекает, что в случае поражения она будет оспаривать результаты выборов. Оппозицию не устраивают электоральные правила, по которыми пройдут эти выборы. Более того, она допускает, что Додон пойдет на фальсификации, и опасается, что из-за пандемии будет ограничено голосование молдавских граждан за рубежом, обычно поддерживающих правых кандидатов.



Очевидна также заинтересованность оппозиционных сил «разогреть» электорат и вывести как можно больше людей на протест. В летний период в Молдове «прогремели» два вида протестов – ветеранов войны в Приднестровье и «моторизированный» поход фермеров на Кишинев. Власть увидела в этих протестах явную заинтересованность оппозиции в дестабилизации ситуации в стране.



Социологи все же указывают, что молдавский электорат подавлен политическими событиями последних двух лет и его предрасположенность к массовым протестам довольно низка. При таких условиях власть не должна совершать крупных ошибок, дающих серьезный повод оппозиции для вывода людей на улицу. Все-таки Молдова остается электоральной демократией, поэтому есть основания утверждать, что мирный сценарий проведения президентских выборов более чем вероятен.



Автор: Корнелиу Чуря (Cornel Ciurea) – политический комментатор и эксперт по политическим партиям Молдовы. Ранее он работал в молдавских НПО, участвовал в ряде избирательных кампаний для издания С тех пор ситуация сильно изменилась. Демократическая партия растеряла былое величие после событий июня 2019 года, которые привели к кратковременному альянсу между социалистами и прозападниками и созданию правительства Майи Санду, а Влад Плахотнюк, скрывающийся в Майами, уже не имеет прежних рычагов влияния на расстановку политических сил в Молдове. После возвращения Майи Санду в оппозицию в ноябре 2019 года и создания парламентского большинства между социалистами и демократами президенту Игорю Додону было довольно комфортно. У него под контролем – правительство Иона Кику и внушительное парламентское большинство, исчисляемое 67 депутатами. К тому же осенью прошлого года кандидат социалистов впервые одержал победу на выборах мэра Кишинева.При этом после начала пандемии и введения чрезвычайного положения позиции Додона начали резко ослабевать. За неимением серьезных резервов правительство Молдовы не смогло оказать всестороннюю поддержку населению. Благодаря решению Конституционного суда, оппозиция сумела заблокировать российский кредит в $200 млн, что еще больше ухудшило финансовое положение страны. Кроме того, парламентское большинство начало таять на глазах и на конец весенне-летней парламентской сессии контролировало очень зыбкое большинство в 51 депутат из 101. Переход из правящего альянса в оппозицию обеспечила группа депутатов из Демократической партии, которые создали партию «Про Молдова» (за их спинами сложно не заметить влияние сбежавшего олигарха Плахотнюка). Оппозиция даже попыталась в июне отправить в отставку правительство, но ей не хватило для этого нескольких голосов.Хотя Игорь Додон пока не заявил о своем участии в выборах, скорее всего, он и Майя Санду будут главными кандидатами на пост главы государства в 2020 году. Ослабление позиций Додона (на что, кстати, указывают и соцопросы) не привело пока к соответствующему усилению Майи Санду как самого очевидного претендента на попадание во второй тур. Несмотря на то что Санду является явным фаворитом Запада и лидером со вторым рейтингом в стране, ее политический имидж и поступки не всегда встречают понимание в молдавском патримониальном и довольно консервативном обществе. Объявленная ею борьба с коррупцией не вдохновляет многих жителей Молдовы, зачастую предпочитающих голосовать за таких олигархов, как Влад Плахотнюк или Илан Шор, которые «берут, но и другим дают». Ее бескомпромиссные прозападные взгляды не совпадают с иерархией ценностей значительной части населения, которое считает православие, традиционную семью и патриархальный уклад основами молдавского общества.К тому же некоторые действия Майи Санду, такие как соперничество на правом фланге с лидером партии «Платформа Достоинство и Правда» Андреем Нэстасе, вызывает раздражение собственного электората, а прошлогоднее объединение с социалистами и Додоном ради вхождения во власть указывает на то, что за оппозиционным идеализмом скрывается довольно непредсказуемый политик.Стоит отметить, что сейчас существуют потенциальные кандидаты, способные составить конкуренцию этим двум политикам. Условно их можно разделить на правых – Андрея Нэстасе и бывшего премьер-министра Влада Филата, центристов – олигарха Илана Шора и мэра Бельц Ренато Усатого, а также левого – бывшего президента Молдовы Владимира Воронина. При определенном стечении обстоятельств все эти кандидаты имеют шанс набрать 5-10% и существенно повлиять на расклад сил во втором туре.Немаловажным фактором в предвыборной гонке остается и геополитика, хотя и левые, и правые пытаются ослабить его влияние. К примеру, Игорь Додон поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси, вызвав тем самым шквал критики со стороны Майи Санду, поддержавшую позицию Евросоюза. С одной стороны, сам факт поздравления не может скомпрометировать Игоря Додона внутри страны – даже у правых белорусский президент пользуется уважением за способность обеспечить более высокий уровень жизни населения, чем в Молдове. А частые визиты Додона в Москву стали уже обыденными – на них никто не обращает внимания.С другой стороны, Майя Санду часто намекает, что в случае поражения она будет оспаривать результаты выборов. Оппозицию не устраивают электоральные правила, по которыми пройдут эти выборы. Более того, она допускает, что Додон пойдет на фальсификации, и опасается, что из-за пандемии будет ограничено голосование молдавских граждан за рубежом, обычно поддерживающих правых кандидатов.Очевидна также заинтересованность оппозиционных сил «разогреть» электорат и вывести как можно больше людей на протест. В летний период в Молдове «прогремели» два вида протестов – ветеранов войны в Приднестровье и «моторизированный» поход фермеров на Кишинев. Власть увидела в этих протестах явную заинтересованность оппозиции в дестабилизации ситуации в стране.Социологи все же указывают, что молдавский электорат подавлен политическими событиями последних двух лет и его предрасположенность к массовым протестам довольно низка. При таких условиях власть не должна совершать крупных ошибок, дающих серьезный повод оппозиции для вывода людей на улицу. Все-таки Молдова остается электоральной демократией, поэтому есть основания утверждать, что мирный сценарий проведения президентских выборов более чем вероятен.Автор: Корнелиу Чуря (Cornel Ciurea) – политический комментатор и эксперт по политическим партиям Молдовы. Ранее он работал в молдавских НПО, участвовал в ряде избирательных кампаний для издания IPG ipg-journal.io Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: выборы, президент, кандидаты, Молдова — статья прочитана 170 раз Комментарии