Премьер Литвы отреагировал на планы Лукашенко переориентировать грузы /дополнено/

Ранее белорусский лидер заявил, что Евросоюзу не следует запугивать Минск санкциями, поскольку тот готов дать ответ, сообщает Sputnik Литва. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис отреагировал на сообщение президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу того, что он поручил кабмину внести предложение о переориентации всех белорусских торговых потоков с портов Литвы на другие.
"Сложно понять: насколько нужно вцепиться во власть и ненавидеть свою нацию, чтобы из-за оскорбленных амбиций решиться причинить вред своему государству и его народу. Если решения, о которых сегодня говорит Лукашенко, будут приняты, они в первую очередь навредят самой Белоруссии", – написал Сквернялис на своей странице в Facebook.
Ранее в пятницу Лукашенко заявил, что Белоруссию не надо пугать санкциями, которые собирается ввести против нее Евросоюз и на которых особенно настаивают некоторые государства, в том числе и Литва.
Как напомнил глава государства, грузовые белорусские потоки формируют "30 процентов литовского бюджета". Также Лукашенко заявил, что Минск покажет, что такое санкции, и что Белоруссию не надо запугивать. По выражению президента, "они зажрались и забыли, что такое Беларусь".
Как отмечали эксперты, в Литве уже создана целая база для дестабилизации ситуации в Белоруссии, а Вильнюс явно и активно вмешивается в дела соседней страны.
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После угроз авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко экономическими санкциями в отношении Литвы, а именно переориентацией белорусских грузов из Клайпедского порта, министр экономики и инноваций Литвы выразил надежду, что правительство Беларуси убедит своего лидера в экономическом вреде такого решения.
"Сами заявления угрожающие, она заставляют начать анализ ситуации. Возможно, правительство Беларуси сможет убедить президента подсчитать потери и, думаю, здравый смысл должен победить", - сказал журналистам Р. Синкявичюс.
"Без оценки той выгоды, которую получает Беларусь, услуг и цен, которые получает при перевалке грузов через порты Литвы, накажут сами себя, а не только оказывающие услуги наши предприятия", - добавил он.
Министр отметил, что не получил никаких официальных предупреждений от Беларуси, а о планах переориентации грузов из Клайпедского порта узнал из СМИ.
По данным Министерства транспорта, белорусские грузы в прошлом году составили 30,2% годового грузопотока Клайпедского порта, было перевалено 15,5 млн тонн белорусских грузов.
Как напомнил глава государства, грузовые белорусские потоки формируют "30 процентов литовского бюджета". Также Лукашенко заявил, что Минск покажет, что такое санкции, и что Белоруссию не надо запугивать. По выражению президента, "они зажрались и забыли, что такое Беларусь".
Как отмечали эксперты, в Литве уже создана целая база для дестабилизации ситуации в Белоруссии, а Вильнюс явно и активно вмешивается в дела соседней страны.
* * *
После угроз авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко экономическими санкциями в отношении Литвы, а именно переориентацией белорусских грузов из Клайпедского порта, министр экономики и инноваций Литвы выразил надежду, что правительство Беларуси убедит своего лидера в экономическом вреде такого решения.
"Сами заявления угрожающие, она заставляют начать анализ ситуации. Возможно, правительство Беларуси сможет убедить президента подсчитать потери и, думаю, здравый смысл должен победить", - сказал журналистам Р. Синкявичюс.
"Без оценки той выгоды, которую получает Беларусь, услуг и цен, которые получает при перевалке грузов через порты Литвы, накажут сами себя, а не только оказывающие услуги наши предприятия", - добавил он.
Министр отметил, что не получил никаких официальных предупреждений от Беларуси, а о планах переориентации грузов из Клайпедского порта узнал из СМИ.
По данным Министерства транспорта, белорусские грузы в прошлом году составили 30,2% годового грузопотока Клайпедского порта, было перевалено 15,5 млн тонн белорусских грузов.