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Премьер Литвы отреагировал на планы Лукашенко переориентировать грузы /дополнено/

© Photo : Facebook / Saulius Skvernelis


Ранее белорусский лидер заявил, что Евросоюзу не следует запугивать Минск санкциями, поскольку тот готов дать ответ, сообщает Sputnik Литва. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис отреагировал на сообщение президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу того, что он поручил кабмину внести предложение о переориентации всех белорусских торговых потоков с портов Литвы на другие.

"Сложно понять: насколько нужно вцепиться во власть и ненавидеть свою нацию, чтобы из-за оскорбленных амбиций решиться причинить вред своему государству и его народу. Если решения, о которых сегодня говорит Лукашенко, будут приняты, они в первую очередь навредят самой Белоруссии", – написал Сквернялис на своей странице в Facebook.
Ранее в пятницу Лукашенко заявил, что Белоруссию не надо пугать санкциями, которые собирается ввести против нее Евросоюз и на которых особенно настаивают некоторые государства, в том числе и Литва.

Как напомнил глава государства, грузовые белорусские потоки формируют "30 процентов литовского бюджета". Также Лукашенко заявил, что Минск покажет, что такое санкции, и что Белоруссию не надо запугивать. По выражению президента, "они зажрались и забыли, что такое Беларусь".

Как отмечали эксперты, в Литве уже создана целая база для дестабилизации ситуации в Белоруссии, а Вильнюс явно и активно вмешивается в дела соседней страны.

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После угроз авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко экономическими санкциями в отношении Литвы, а именно переориентацией белорусских грузов из Клайпедского порта, министр экономики и инноваций Литвы выразил надежду, что правительство Беларуси убедит своего лидера в экономическом вреде такого решения.

"Сами заявления угрожающие, она заставляют начать анализ ситуации. Возможно, правительство Беларуси сможет убедить президента подсчитать потери и, думаю, здравый смысл должен победить", - сказал журналистам Р. Синкявичюс.

"Без оценки той выгоды, которую получает Беларусь, услуг и цен, которые получает при перевалке грузов через порты Литвы, накажут сами себя, а не только оказывающие услуги наши предприятия", - добавил он.

Министр отметил, что не получил никаких официальных предупреждений от Беларуси, а о планах переориентации грузов из Клайпедского порта узнал из СМИ.

По данным Министерства транспорта, белорусские грузы в прошлом году составили 30,2% годового грузопотока Клайпедского порта, было перевалено 15,5 млн тонн белорусских грузов.
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты
География: Литва
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добавлена сегодня, 28 августа, 16:17

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