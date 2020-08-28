МИД Литвы ответил на угрозы А. Лукашенко ввести санкции: он идет ва-банк 🔊 Воспроизвести



Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что угрозы Александра Лукашенко о вводе санкций в отношении Литвы и Польши - это естественное для него поведение, авторитарный глава Беларуси стремится любой ценой сохранить свой пост.



"Это продолжение все остальных его угроз. Естественно, что он идет ва-банк, защищается всеми понятными ему способами", - в пятницу по телефону из Берлина сказал BNS министр.



"Какие-то его поступки неадекватны, но трудно давать какие-то оценки, это его естественное защитное поведение для сохранения своего поста, не обращая внимание ни на внутреннюю ситуацию, ни на давление международного сообщества", - добавил он.



Российское информагентство "Интерфакс" в пятницу сообщило, что А. Лукашенко объявил о подготовке к ответным санкциям против Литвы и Польши. Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что угрозы Александра Лукашенко о вводе санкций в отношении Литвы и Польши - это естественное для него поведение, авторитарный глава Беларуси стремится любой ценой сохранить свой пост."Это продолжение все остальных его угроз. Естественно, что он идет ва-банк, защищается всеми понятными ему способами", - в пятницу по телефону из Берлина сказал BNS министр."Какие-то его поступки неадекватны, но трудно давать какие-то оценки, это его естественное защитное поведение для сохранения своего поста, не обращая внимание ни на внутреннюю ситуацию, ни на давление международного сообщества", - добавил он.Российское информагентство "Интерфакс" в пятницу сообщило, что А. Лукашенко объявил о подготовке к ответным санкциям против Литвы и Польши. "Мы им покажем, что такое санкции", - цитирует А. Лукашенко государственное информагентство Беларуси "БелТА"



По словам А. Лукашенко, Беларусь намерена отказаться от экспорта своих товаров через литовский морской порт.



Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что режим Беларуси должен оценить экономическое положение своей страны и принять логичные решения.



"Посмотрим, как это будет выглядеть на практике, ведь такие заявления звучали не раз и не два. Я так представляю, что они должны учитывать и свои интересы - страна в очень сложной экономической ситуации, и они должны учитывать, какие пути и способы поддержания экономики более приемлемы", - утверждает Л. Линкявичюс.



"Здесь нужно понять, что наше экономическое сотрудничество - это одна из тех сфер, которые мы называем прагматичной - она выгодна для обеих сторон, не только для Литвы. Нелогично будет это разрушить", - сказал он.



Литва в ближайшее время планирует ввести санкции минскому режиму - лицам, которые участвовали в фальсификации выборов, насильственных действиях против протестующих.



Список санкций будет утвержден после согласования с Латвией и Эстонией. Введение санкций в отношении Беларуси планирует и ЕС.



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После угроз авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко переориентировать белорусские грузы из Клайпедского порта в другие порты, министр транспорта Литвы заявил, что в настоящее время изменений в перевалке грузов через Литву нет, однако, по его мнению, политические решения Минска навредят только экономике самой Беларуси и ее людям.



"Сегодня никаких сбоев в движении грузов нет. Будет нелогично и плохо, если будут приниматься решения, которые могут навредить благополучию самих белорусов. Так как перенаправление или подобные политические решения навредили бы положению жителей Беларуси", - сказал BNS Ярослав Наркевич.



Министр транспорта утверждает, что не видит возможностей для легкой переориентации белорусских грузов в другом направлении.



"Мы анализировали ситуацию, она очевидна, что других альтернатив на сегодня нет, чтобы можно было бы пользоваться или из Латвии, или из Санкт-Петербурга. С этим вот такая ситуация", - заявил министр.



Всё же Я. Наркевич признал, что для Литвы потерять крупную долю транзитных грузов было бы болезненно.



"Грузопотоки - для железной дороги - это пятая часть всех грузов, для Клайпедского морского порта - перевалка грузов свыше 16 (млн - BNS) тонн. Это, конечно, значительная цепочка движения товаров. Но мы должны оценивать ситуацию на сегодняшний день - она не изменилась", - отметил министр.



По данным Министерства транспорта, белорусские грузы в прошлом году составили 30,2% годового грузопотока Клайпедского порта, было перевалено 15,5 млн тонн белорусских грузов. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты География: Литва — статья прочитана 132 раза Комментарии