Мы им покажем, что такое санкции - Лукашенко обещает ответ на санкционные меры 🔊 Воспроизвести



Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает ответ белорусской стороны на введение санкционных мер со стороны ряда стран. Об этом глава государства заявил сегодня, общаясь с работниками ООО "Савушкин-Орша", передает корреспондент



"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - заявил Александр Лукашенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает ответ белорусской стороны на введение санкционных мер со стороны ряда стран. Об этом глава государства заявил сегодня, общаясь с работниками ООО "Савушкин-Орша", передает корреспондент БЕЛТА "Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - заявил Александр Лукашенко. "Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", - подчеркнул белорусский лидер.



"Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - отметил глава государства.



Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь уже проходила период санкций. "Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо", - сказал он. belta.by Категории: экономика, общество, политика Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 258 раз Комментарии