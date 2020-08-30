Николай Фёдорович Гамалея 🔊 Воспроизвести







В эти дни, в связи с новостью о регистрации российской вакцины, способной защитить от коронавирусной инфекции COVID-19, название Центра Гамалеи у всех на слуху, как и имя Н.Ф. Гамалеи.



Люди давно убедились в том, что человек, переболевший некоторыми заразными болезнями, становится невосприимчивым к ним и иногда на всю жизнь, т. е. приобретает иммунитет.



Более того, английский врач Эдвард Дженнер в 1796 г. открыл способ искусственно создавать иммунитет к одной опаснейшей болезни — натуральной оспе. Но как возникает иммунитет, что происходит в организме при заражении и каким образом болезнетворный микроб вызывает заболевание человека или животного? На эти вопросы люди долгое время не находили ответа и поэтому не могли успешно бороться с заразными болезнями. Люди давно убедились в том, что человек, переболевший некоторыми заразными болезнями, становится невосприимчивым к ним и иногда на всю жизнь, т. е. приобретает иммунитет.Более того, английский врач Эдвард Дженнер в 1796 г. открыл способ искусственно создавать иммунитет к одной опаснейшей болезни — натуральной оспе. Но как возникает иммунитет, что происходит в организме при заражении и каким образом болезнетворный микроб вызывает заболевание человека или животного? На эти вопросы люди долгое время не находили ответа и поэтому не могли успешно бороться с заразными болезнями.



Николай Фёдорович Гамалея родился 19 февраля 1859 года в Одессе в многодетной семье отставного полковника, Федора Михайловича Гамалеи. Семья принадлежала к старинному украинскому дворянскому роду, получившему свою фамилию от предка Высоцкого, который во время пребывания послом Богдана Хмельницкого в Турции получил прозвище «гамалия», что по-турецки значит «могучий». Великий украинский кобзарь Тарас Шевченко воспел отвагу казачьего атамана Гамалія, предка Николая Федоровича.



Николай был двенадцатым ребёнком в семье. Его дед М. Л. Гамалея (1749—1830) был врачом, написал в 1789 году монографию о сибирской язве, которая была переведена на немецкий язык.



Воспитывали сына «по-солдатски». День начинался в пять часов утра –утренние самостоятельные занятия, гимназия, чтение и изучение иностранных языков в вечерние часы. Знание немецкого, французского, английского и латыни очень помогло в последующей научной деятельности. Гамалея очень много читал – сначала Купера, Майн-Рида, Жюля Верна, Вальтера Скотта; затем описания путешествий и исторических событий. Ещё в младших классах Гамалея познакомился с книгой Фарадея «История свечи». Она во многом предопределила его выбор.







По окончании частной гимназии Гамалея успешно сдал выпускные экзамены (из 25 выпускников их выдержали только 4) и поступил в Новороссийский (Одесский) университет на естественное отделение физико-математического факультета.



Здесь его преподавателями становятся известные учёные О.О.Ковалевский и И.И.Мечников, а также основоположник микробиологии в России Л.С.Ценковский.



На втором году университетской жизни умер отец. Гамалея тяжело переживал потерю любимого человека: отец был ему не только другом, но и помощником, советчиком. Так началась самостоятельная жизнь – без отцовских указаний и руководства. Время летних каникул Николай ежегодно проводит в Страсбургском университете в лаборатории Ф.Гоппе-Зейлера, изучая биохимию. В 1880 г. он оканчивает Новороссийский университет со степенью кандидата естественных наук.







Как кандидат, он сразу же поступает на 3-й курс Военно-медицинской академии в Петербурге. Николаю пришлось держать только один экзамен - по анатомии. Ему не повезло: препарируя на экзамене труп брюшнотифозного, что выяснилось только при вскрытии, он заразился и заболел брюшным тифом, и к тому же в очень тяжёлой форме.



Академию он заканчивает в 1883 г. со званием лекаря. Гамалея говорил, что подобно Пастеру этиология инфекций его интересует только с точки зрения их профилактики и лечения, чему он и посвятил свою жизнь.



Вернувшись в родную Одессу, он работает сверхштатным ординатором в Городской больнице в нервном отделении, руководимым О.О.Мочутковским, который ранее доказал, что заражение сыпным и возвратным тифами происходит через кровь. Но Николай Гамалея предпочитает неврологии занятия в бактериологической лаборатории, которую он обустраивает у себя дома. Он с радостью откликается на просьбу И.И.Мечникова вырастить «разводку» сибиреязвенных бацилл для подтверждения его теории фагоцитоза на бактериях, а также заняться «разводкой» туберкулёзных бактерий для дальнейшего использования в вакцине по типу сибиреязвенной. И хотя их идея с туберкулезной вакциной не удалась, И.И.Мечников рекомендовал Николая к отправке в институт Пастера для изучения прививок против бешенства.







По прибытии в 1886 г. в Париж, он быстро осваивает метод прививания Луи Пастера и предлагает организовать институт прививания в Одессе. Но Л.Пастер отвечает отказом, сославшись на длительный инкубационный период болезни, при котором больной мог добраться и до Международной станции в Париже.



Тут помогает случай – несколько укушенных русских, привезённых из Смоленска, несмотря на прививки погибают. Тогда Гамалея выявляет краткость инкубационного периода при наличии обширных укусов (до 14 дней), что убеждает Л.Пастера согласиться на учреждение Одесской Пастеровской станции.



Уже через месяц после своего открытия в 1886 г. станция принимает первых пациентов (первоначально станция была устроена на квартире учёного) . За первые 3 года своей деятельности Одесская станция сделала прививку приблизительно 1500 человек. Смертность, составлявшая около 2,5 %, с усовершенствованием метода снизилась до 0,61 %.



Находясь в переписке с Пастером, Гамалея работает над усовершенствованием вакцины: вносятся изменения в метод изготовления вакцины и схему иммунизации. Безвредность новых более активных препаратов вакцины Гамалея проверяет на себе.



Через год работы Пастер просит Николая Фёдоровича приехать в Париж для расследования неудач с проведением прививок, которые стали поводом активных нападок на учёного на заседании Парижской медицинской академии и причиной создания специальной комиссии по проверке пастеровского метода во главе с известным профессором Педжетом в Англии. Н.Гамалея выясняет причины неудачных вакцинаций, основной из которых стало несоблюдение правил асептики при проведении прививок недостаточно опытными сотрудниками. Расследование другой причины нападок - случаев «паралитического» бешенства, показало, что данная форма случалась и ранее и не являлась, как утверждали оппоненты, следствием прививок. Так была доказана невиновность создателя первых вакцин - Луи Пастера.



Н.Ф. Гамалея в лаборатории







Вернувшись на родину, Гамалея занимается холерой, которая была настоящим бичом в то время. Неудача с созданием убитой холерной вакцины вносит раздор в отношениях Гамалеи и Пастера, но не смотря на это, Николай Фёдорович глубоко чтил Пастера, считая его своим учителем и везде возил с собой его портрет с автографом.



В начале 1890-х годов в Военно-медицинской академии Петербурга ученый уже защищает диссертацию на тему «Этиология холеры с точки зрения экспериментальной патологии», где доказывает что холерный вибрион имеет два яда, соответствующие ныне известным эндотоксину-липополисахариду и холерогену (что ранее не учитывалось в его опытах в институте Пастера). По возвращении в Одессу, Н.Ф.Гамалея на свои средства организовывает Бактериологический и физиологический институт на базе своей бактериологической станции. Институт занимается диагностикой, обучением врачей, выпуском лечебных препаратов (например, противодифтерийной антитоксической сыворотки).



В 1888 году Николай Гамалея делает несколько глотков препарата из холерных эмбрионов. Компанию ему на этот раз составила жена. Всё кончилось благополучно. Супругам Гамалеям больше не страшна холера – они против этой заразы привиты.







Продолжая изучение холеры, Гамалея проверяет предположение Коха о водном пути распространения возбудителей болезни. На основании этой работы он предлагает правительству план по борьбе с болезнью, основанный на улучшении водоснабжения и канализации городов. Но план отвергается по причине недоверия теории, обоснованной Гамалеей, и приверженности казённых медиков другой - европейской теории контактно-бытового пути передачи болезни (хотя в Европе в то время канализация и водопровод с очисткой речной воды использовались повсеместно, а канализация и стоки инфекционных больниц в Санкт-Петербурге уходили прямо в Неву, откуда брали воду для питья). Но со временем доверие к доводам Гамалеи посчитали обоснованным и царское правительство приняло план учёного.



Николай Фёдорович убеждается, что холерный вибрион может зимовать в водоёмах, канавах, турецких банях, использовавшихся на кавказе, и вызывать заболевания по весне, случайно попадая в не свойственную ему среду человеческого организма. Дезинфекция водоёмов даёт отличный результат и убеждает учёного в правдивости теории. Сейчас сапрофитические очаги (сапрофиты - растения, грибы и бактерии, питающиеся органическим веществом отмерших организмов) холеры признаны как существенный элемент эпидемического процесса, хотя во времена учёного и вплоть до 1960 гг. наука с этой точкой зрения не соглашалась.



В начале ХХ века Н.Ф.Гамалея занимается вспышкой чумы в Одессе. Опыт эпидемиолога и знания зоолога дают ему возможность сосредоточиться на основном источнике чумы – чёрных крысах, активно прибывающих в порт Одессы. Начав с истребления крыс на пароходах, городские работники и специально созданные добровольные отряды уничтожают крыс в подвалах домов. Так за 12 дней крысоистребления удалось подавить вспышку в городе. Позднее, в 1910 году, Н.Ф.Гамалея разработал систему мероприятий по предупреждению заносов чумы в портовые города Юга России, которая была принята властями Области Войска Донского.



Портрет академика Н.Ф. Гамалеи работы П. Корина, 1941 г. Государственная Третьяковская галерея







Но «любимой инфекцией», по словам Николая Фёдоровича, у него был туберкулёз. Ещё в Париже он совместно со Страуссом разработал метод выращивания туберкулёзных бактерий в больших количествах для получения туберкулина (а это крайне сложный и длительный процесс), чем тот час же воспользовался Кох (не упомянув, однако, имя автора метода). Этот метод и сейчас используется при производстве вакцины БЦЖ. В дальнейшем, много раз возвращаясь к этой инфекции, в том числе и в годы Второй мировой войны, Гамалея разрабатывает препарат, состоящий из двух компонентов – «микол», содержащий антигены туберкулёзной палочки и обладающий иммунизирующим эффектом, и «тиссулин» – экстракт тканей иммунизированных пасюков, обладающий лечебным действием. Только в конце жизни Гамалеи, в 1948 г. Минздрав Союза ССР издал приказ о проведении широких клинических испытаний микола и тиссулина для лечения туберкулёза. Испытания были успешно начаты, но не доведены до конца. Этому помешала не только смерть Гамалеи, но и падение интереса к этим препаратам в связи с открытием антибиотиков. Сейчас же, когда современная популяция микобактерий туберкулёза приобрела устойчивость ко многим препаратам, современные учёные разрабатывают гамалеевскую идею «тканевых антисептиков» для решения данной проблемы.



Также Н.Ф.Гамалея известен внедрением термина «дезинсекция», положенном им в основу метода борьбы с сыпным тифом. Учёный предположил, что методом передачи тифа служат платяные вши, через год после этого в 1909 г., француз Шарль Николль доказывает эту догадку прямым опытом. Многочисленные изыскания Н.Ф.Гамалеи по разработке методов устранения насекомых дали отличный результат, и эти методы спасли тысячи людей во время наступивших в России войн и голода.



Н.Ф. Гамалея (в центре) в президиуме X Всесоюзного съезда бактериологов, эпидемиологов и санитарных врачей в Одессе. 1926 г.







Лишившись возможности содержать институт в Одессе, Н.Ф.Гамалея переезжает в Петербург для занятия места Главного бактериолога Медицинского Совета. Тут его энергия направляется на санитарно-гигиеническую работу, в том числе – на надзор за ночлежными домами. Он быстро находит врачей-энтузиастов и создает полуофициальную организацию «Совещание ночлежных врачей», которая занимается сыпным и возвратным тифами. Статья по этой теме публикуется в журнале «Гигиена и санитария», издание которого было организовано Гамалеей с 1909 года.



С 1912 г. Николай Фёдорович становится директором Оспопрививательного института имени Дженнера, которым руководит до конца 20-х годов. Во время Первой мировой войны институт снабжал армию детритом (являвшимся вакциной против оспы), но его количества не хватало для решения такой серьезной задачи. Тогда Н.Ф.Гамалея разрабатывает новый более стойкий к хранению препарат, производство которого удалось увеличить в 15-20 раз.



Н.Ф.Гамалея считал необходимым ввести всеобщее оспопрививание. Такое разрешение ему удается получить от большевистского правительства только в Петрограде и округе. 18 сентября 1918 г. Нарком здравоохранения Н.А.Семашко принимает по докладу учёного «Положение об оспопрививании», а в апреле 1919 г. Председатель Совнаркома В.И.Ленин подписывает соответствующий декрет.



Н.Ф.Гамалея руководил Оспопрививательным институтом до 1929 года, когда Семашко отозвал его в Москву для работы в качестве «помощника директора по научной работе» Центрального бактериологического института – предшественника НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, где учёный работал до последних дней.







Кроме упомянутых заслуг, Н.Ф.Гамалеи принадлежит множество открытий, большинство которых были поняты учёными позже: он описал возбудителя чумы рогатого скота как вирус, на основе наблюдения за сибироязвенными бактериями открыл явление бактериофагии, провёл опыты, подтверждавшие наличие носителя наследственности – гена, предсказал "флогогенные вещества", образующиеся в организме при воспалении и т.д.



Ему принадлежит более 300 публикаций, среди которых большое место занимают монографии и учебные пособия. Он – автор первых учебников для врачей по бактериологии (1890-е гг.), по микробиологии (1930-1940гг.). С 1938 г. до конца жизни Николай Федорович заведовал кафедрой микробиологии 2-го Московского медицинского института.



16 июля 1941 года почетный академик Гамалея Н.Ф. был эвакуирован из Москвы и 22 июля Николай Федорович в составе большой группы старейших ученых прибыл в Казахстан на курорт Боровое. Вместе с 82-летним учёным находились: жена Надежда Михайловна, дочери - Мария и Екатерина, внучка Нина Шишко (12-ти лет) и внук Юлий Шишко (6-ти лет).







Ученые образовали в Боровом Казахстанскую группу Академии наук СССР, стали инициаторами сбора средств на танковую колонну «За передовую науку». По предложению академика В.И. Вернадского Председателем академической группы избрали почетного академика Н.Ф. Гамалею, а секретарем - академика С.Г. Струмилина.



В условиях эвакуации, вдали от научного центра Н.Ф. Гамалея организовывает в Боровом специальную лабораторию, где с сотрудниками В. Кудиновой, А. Кофман, О.И. Травиной и М. Гамалея (дочерью) проводит большую работу по изучению туберкулеза. В своих воспоминаниях Николай Федорович потом напишет: «Мне во время Великой Отечественной войны удалось в эвакуации устроить лабораторию для продолжения своих исследований по туберкулезу, которые привели к некоторым положительным результатам».







Большое значение учёный придает гиалуроновой кислоте, как фактору регенерации тканей, и предлагает её для лечения очагов туберкулёзного распада и трофических язв. Несмотря на преклонный возраст, он читает лекции врачам, пишет воспоминания, работает над новым изданием учебника. Н.Ф.Гамалея - первый и бессменный председатель Всесоюзного научного общества микробиологов, эпидемиологов и инфекционистов.



Только на восьмом десятке лет его жизни власти заметили Н.Ф.Гамалею – выдающегося учёного, врача, организатора, просветителя и наградили его рядом почетных званий и наград. С 1934 по 1949 гг. ему присвоены: звание Заслуженного деятеля науки РСФСР, члена-корреспондента АН СССР, почётного члена АН СССР. Он награждён двумя орденами Ленина, Сталинской премией второй степени (за многолетние выдающиеся работы в области медицинской микробиологии), орденом Трудового Красного Знамени, ему присвоено звание действительного члена АМН СССР.



Однако, осыпанный наградами учёный не смог помочь своему сыну – полковнику медицинской службы Фёдору Николаевичу Гамалее, организовавшему в Забайкальском военном округе санитарно-бактериологическую лабораторию, функционирующая до сих пор. В 1939 году полковник был обвинен в намерении заразить реку Амур, приговорён к расстрелу и только чудом остался жив.



Слева направо: Почтовая марка СССР, 1959 год. Художественный конверт со спецгашением, посвящённый 150-летию со дня рождения Гамалеи. Почта Украины. 2009 г. Памятник на Погодинской улице.







Мужественный интеллигент, учёный и просветитель, Н.Ф.Гамалея не переставал бороться за справедливость. В феврале 1949 года в связи с арестом своих коллег Л. С. Штерн, Я. О. Парнаса и Б. А. Шимелиовича обратился к И. В. Сталину с двумя письмами, протестуя против развязанной в СССР антисемитской кампании.



Н.Ф. Гамалея с сотрудниками 2-го Московского медицинского института, 1935 г.







Ему удалось способствовать освобождению из тюрьмы профессора, впоследствии академика АМН СССР Л.А.Зильбера. Совместно с учёными Николаем Бурденко, Леоном Орбели, Владимиром Энгельгардтом, Зинаидой Ермольевой и писателем Вениамином Кавериным Гамалея подписал письмо Сталину, где говорилось о невиновности Зильбера.



Он добился присуждения Сталинской премии сотрудникам Зильбера, участвовавшим в открытии вируса клещевого энцефалита, но вычеркнутым из списка на награждение.



29 марта 1949 года Николая Фёдоровича не стало; похоронен на Новодевичьем кладбище. Неопубликованными остались несколько рукописей, в том числе «Вирусная теория рака».



К числу учеников Н.Ф.Гамалеи относили себя многие учёные, в том числе академики АМН СССР В.Д.Тимаков и З.В.Ермольева.



В последней статье у Николая Фёдоровича есть такие слова: «Высшая радость для учёного – сознавать, что его труды приносят пользу человеку».



В 1949 г. Советское правительство приняло специальное постановление об увековечении памяти почетного академика Н. Ф. Гамалая. Учреждена премия его имени, присуждаемая за лучшие работы по микробиологии и иммунитету. В 1954—1956 годах было издано шеститомное собрание научных трудов Н. Ф. Гамалеи. Крупнейшему в стране Научно-исследовательскому институту эпидемиологии и микробиологии, где Н. Ф. Гамалея работал в течение ряда лет, присвоено его имя. Именем Н. Ф. Гамалеи названы улицы в Москве, Томске, Сумах, Таразе.











Рассказывают, что…



* В день 90-летия Н. Ф. Гамалеи 17 февраля 1949 г. газета «Правда» в редакционной статье писала: «Будучи убежденным сторонником материалистического естествознания, Н. Ф. Гамалея много сделал для его пропаганды. В рядах борцов за материалистическое естествознание он идет плечом к плечу с такими корифеями русской науки, как И. М. Сеченов, И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, И. И. Мечников, И. В. Мичурин».



* Когда в 1886 г. надо было доказать безвредность прививок против бешенства, Н. Ф. Гамалея был первым здоровым человеком, кто привил себе вакцину Пастера и тем доказал безопасность таких прививок.







* Пастер относился к Н. Ф. Гамалее с исключительным вниманием и уважением. Когда молодой русский врач покидал в 1889 г. Пастеровский институт, великий ученый написал ему письмо, которое кончил следующими словами: «Примите, дорогой доктор, вновь мои искренние пожелания и мои живые симпатии за Ваши редкие заслуги».



* Н.Ф.Гамалея был первым, кто высказал (в 1904 г.) новую тогда мысль о противоэпидемической службе в армии и предложил обширную программу работ по борьбе с заразными болезнями, выдвинув идею создания специальных бактериологических отрядов, работающих на фронте и в прифронтовых районах.











* Внук Николая Фёдоровича (полный тезка) стал хирургом, который первым в Советском Союзе освоил лазерный «скальпель».



* Н. Ф. Гамалея разработал ряд мероприятий для борьбы с насекомыми — переносчиками сыпного тифа. Он ввел в науку термин «дезинсекция», вложив в это понятие целое учение о борьбе с насекомыми — переносчиками заразных болезней. Таким образом, Н. Ф. Гамалея должен рассматриваться как основоположник дезинсекционного дела в России.



* Каждую неделю до последних месяцев жизни Н. Ф. Гамалея собирал в лаборатории своих сотрудников и делился с ними своими мыслями, читал им лекции, указывал новые темы, помогал отыскивать новые пути исследования.



* Жизненный путь Н. Ф. Гамалеи логически привел его в ряды партии. В 1948 году на 90-м году жизни Н. Ф. Гамалея вступил в ВКП(б), сославшись на обещание стать членом партии, которое он дал в своё время Ленину.



* В последний раз патриарх российской микробиологии инфицировал себя туберкулезом в 85 лет, чтобы снова испытать новое лекарство. В который раз он победил болезнь во имя человечества. Это ли не подвиг?











* У Гамалеи был редкостный титул – почётный академик Академии наук СССР. Во всей стране на тот момент таких учёных было лишь трое, фактически двое, поскольку третьим был… Сталин.



* В рамках кампании по восстановлению «приоритетов» отечественной науки Н.Ф. Гамалее приписывают открытия, которых он на самом деле никогда не совершал, в частности вируса-возбудителя чумы рогатого скота, а также бактериофагов.



Памятная медаль к 125-летию со дня рождения Николая Фёдоровича Гамалеи







* Жемчужиной Евразии или Казахстанской Швейцарией называют курорт Боровое, в двухстах километрах от столицы Казахстана. В период Великой Отечественной войны, здесь находились в эвакуации выдающиеся советские учёные с семьями. Николай Фёдорович за короткое время овладел казахским языком и усвоил некоторые традиции народного лечения казахов. По методу местных лекарей Гамалея врачевал туберкулезных больных золотолечением. Казахи его с уважением называли «Гамал-ага».



В глубине курортного городка недалеко от фешенебельных отелей находится старое кладбище. На одной упавшей гранитной плите имеется слабая надпись: «Надежда Михайловна Гамалея (1869-1944) 27 мая». Надежда Михайловна на протяжении шестидесяти лет жизни была любящей женой, верным другом и помощником основоположника советской микробиологии и эпидемиологии Николая Фёдоровича Гамалеи.







* 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава РФ (директор академик Александр Гинцбург) и прошёл клинические испытания в июне и июле. Препарат основан на уже известной платформе, на которой создали ещё ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о запуске производства препарата, а также о выпуске первой партии.



* Красногорский завод имени С. А. Зверева представил на форуме «Армия-2020» первый в России прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе COVID-19, пишет РИА Новости.



Как рассказал генеральный директор предприятия Александр Новиков, медико-биологический прибор способен определять наличие не только вирусов, но и бактерий, а также токсинов.



– Это совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. С помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов, – сообщил Новиков.



* Теперь анекдот:



В конце сороковых идет научный доклад по некоей биомедицинской теме в каком-то из институтов АН СССР. Докладчик распалился и в числе прочего пафосно возглашает:



- Еще в 1908 году покойная Гамалея доказала, что...



С заднего ряда раздаётся надтреснутый и пронзительный старческий голос:



- Покойная Гамалея - это я. И если мне не изменяет память, то в 1908 году покойная Гамалея была мужчиной.



Подготовил Валентин МАТЮХИН,



Вильнюс Выдающийся советский учёный Николай Фёдорович Гамалея посвятил решению этих вопросов всю свою жизнь. Он прожил девяносто лет и обогатил науку многими научными трудами по вопросам микробиологии, вирусологии, дезинфекции. Но главная его заслуга в том, что он был одним из основоположников учения об иммунитете.Николай Фёдорович Гамалея родился 19 февраля 1859 года в Одессе в многодетной семье отставного полковника, Федора Михайловича Гамалеи. Семья принадлежала к старинному украинскому дворянскому роду, получившему свою фамилию от предка Высоцкого, который во время пребывания послом Богдана Хмельницкого в Турции получил прозвище «гамалия», что по-турецки значит «могучий». Великий украинский кобзарь Тарас Шевченко воспел отвагу казачьего атамана Гамалія, предка Николая Федоровича.Николай был двенадцатым ребёнком в семье. Его дед М. Л. Гамалея (1749—1830) был врачом, написал в 1789 году монографию о сибирской язве, которая была переведена на немецкий язык.Воспитывали сына «по-солдатски». День начинался в пять часов утра –утренние самостоятельные занятия, гимназия, чтение и изучение иностранных языков в вечерние часы. Знание немецкого, французского, английского и латыни очень помогло в последующей научной деятельности. Гамалея очень много читал – сначала Купера, Майн-Рида, Жюля Верна, Вальтера Скотта; затем описания путешествий и исторических событий. Ещё в младших классах Гамалея познакомился с книгой Фарадея «История свечи». Она во многом предопределила его выбор.Николай Фёдорович писал в своих «Воспоминаниях»: «Эта книга произвела на меня глубочайшее впечатление и навсегда привила любовь к естествознанию. Становясь старше, я стал читать подробные сочинения по физике, химии, биологии. В последних классах я прочел книгу Грота «О соотношении физических сил» и, будучи хорошо знаком с физикой, проникся значением закона сохранения и превращения энергии. Я ознакомился с дарвинизмом по популярной книге Ралле, а затем стал увлекаться сочинениями Спенсера, открывшего передо мною мир эволюции»…По окончании частной гимназии Гамалея успешно сдал выпускные экзамены (из 25 выпускников их выдержали только 4) и поступил в Новороссийский (Одесский) университет на естественное отделение физико-математического факультета.Здесь его преподавателями становятся известные учёные О.О.Ковалевский и И.И.Мечников, а также основоположник микробиологии в России Л.С.Ценковский.На втором году университетской жизни умер отец. Гамалея тяжело переживал потерю любимого человека: отец был ему не только другом, но и помощником, советчиком. Так началась самостоятельная жизнь – без отцовских указаний и руководства. Время летних каникул Николай ежегодно проводит в Страсбургском университете в лаборатории Ф.Гоппе-Зейлера, изучая биохимию. В 1880 г. он оканчивает Новороссийский университет со степенью кандидата естественных наук.Как кандидат, он сразу же поступает на 3-й курс Военно-медицинской академии в Петербурге. Николаю пришлось держать только один экзамен - по анатомии. Ему не повезло: препарируя на экзамене труп брюшнотифозного, что выяснилось только при вскрытии, он заразился и заболел брюшным тифом, и к тому же в очень тяжёлой форме.Академию он заканчивает в 1883 г. со званием лекаря. Гамалея говорил, что подобно Пастеру этиология инфекций его интересует только с точки зрения их профилактики и лечения, чему он и посвятил свою жизнь.Вернувшись в родную Одессу, он работает сверхштатным ординатором в Городской больнице в нервном отделении, руководимым О.О.Мочутковским, который ранее доказал, что заражение сыпным и возвратным тифами происходит через кровь. Но Николай Гамалея предпочитает неврологии занятия в бактериологической лаборатории, которую он обустраивает у себя дома. Он с радостью откликается на просьбу И.И.Мечникова вырастить «разводку» сибиреязвенных бацилл для подтверждения его теории фагоцитоза на бактериях, а также заняться «разводкой» туберкулёзных бактерий для дальнейшего использования в вакцине по типу сибиреязвенной. И хотя их идея с туберкулезной вакциной не удалась, И.И.Мечников рекомендовал Николая к отправке в институт Пастера для изучения прививок против бешенства.По прибытии в 1886 г. в Париж, он быстро осваивает метод прививания Луи Пастера и предлагает организовать институт прививания в Одессе. Но Л.Пастер отвечает отказом, сославшись на длительный инкубационный период болезни, при котором больной мог добраться и до Международной станции в Париже.Тут помогает случай – несколько укушенных русских, привезённых из Смоленска, несмотря на прививки погибают. Тогда Гамалея выявляет краткость инкубационного периода при наличии обширных укусов (до 14 дней), что убеждает Л.Пастера согласиться на учреждение Одесской Пастеровской станции.Уже через месяц после своего открытия в 1886 г. станция принимает первых пациентов (первоначально станция была устроена на квартире учёного) . За первые 3 года своей деятельности Одесская станция сделала прививку приблизительно 1500 человек. Смертность, составлявшая около 2,5 %, с усовершенствованием метода снизилась до 0,61 %.Находясь в переписке с Пастером, Гамалея работает над усовершенствованием вакцины: вносятся изменения в метод изготовления вакцины и схему иммунизации. Безвредность новых более активных препаратов вакцины Гамалея проверяет на себе.Через год работы Пастер просит Николая Фёдоровича приехать в Париж для расследования неудач с проведением прививок, которые стали поводом активных нападок на учёного на заседании Парижской медицинской академии и причиной создания специальной комиссии по проверке пастеровского метода во главе с известным профессором Педжетом в Англии. Н.Гамалея выясняет причины неудачных вакцинаций, основной из которых стало несоблюдение правил асептики при проведении прививок недостаточно опытными сотрудниками. Расследование другой причины нападок - случаев «паралитического» бешенства, показало, что данная форма случалась и ранее и не являлась, как утверждали оппоненты, следствием прививок. Так была доказана невиновность создателя первых вакцин - Луи Пастера.Вернувшись на родину, Гамалея занимается холерой, которая была настоящим бичом в то время. Неудача с созданием убитой холерной вакцины вносит раздор в отношениях Гамалеи и Пастера, но не смотря на это, Николай Фёдорович глубоко чтил Пастера, считая его своим учителем и везде возил с собой его портрет с автографом.В начале 1890-х годов в Военно-медицинской академии Петербурга ученый уже защищает диссертацию на тему «Этиология холеры с точки зрения экспериментальной патологии», где доказывает что холерный вибрион имеет два яда, соответствующие ныне известным эндотоксину-липополисахариду и холерогену (что ранее не учитывалось в его опытах в институте Пастера). По возвращении в Одессу, Н.Ф.Гамалея на свои средства организовывает Бактериологический и физиологический институт на базе своей бактериологической станции. Институт занимается диагностикой, обучением врачей, выпуском лечебных препаратов (например, противодифтерийной антитоксической сыворотки).В 1888 году Николай Гамалея делает несколько глотков препарата из холерных эмбрионов. Компанию ему на этот раз составила жена. Всё кончилось благополучно. Супругам Гамалеям больше не страшна холера – они против этой заразы привиты.Продолжая изучение холеры, Гамалея проверяет предположение Коха о водном пути распространения возбудителей болезни. На основании этой работы он предлагает правительству план по борьбе с болезнью, основанный на улучшении водоснабжения и канализации городов. Но план отвергается по причине недоверия теории, обоснованной Гамалеей, и приверженности казённых медиков другой - европейской теории контактно-бытового пути передачи болезни (хотя в Европе в то время канализация и водопровод с очисткой речной воды использовались повсеместно, а канализация и стоки инфекционных больниц в Санкт-Петербурге уходили прямо в Неву, откуда брали воду для питья). Но со временем доверие к доводам Гамалеи посчитали обоснованным и царское правительство приняло план учёного.Николай Фёдорович убеждается, что холерный вибрион может зимовать в водоёмах, канавах, турецких банях, использовавшихся на кавказе, и вызывать заболевания по весне, случайно попадая в не свойственную ему среду человеческого организма. Дезинфекция водоёмов даёт отличный результат и убеждает учёного в правдивости теории. Сейчас сапрофитические очаги (сапрофиты - растения, грибы и бактерии, питающиеся органическим веществом отмерших организмов) холеры признаны как существенный элемент эпидемического процесса, хотя во времена учёного и вплоть до 1960 гг. наука с этой точкой зрения не соглашалась.В начале ХХ века Н.Ф.Гамалея занимается вспышкой чумы в Одессе. Опыт эпидемиолога и знания зоолога дают ему возможность сосредоточиться на основном источнике чумы – чёрных крысах, активно прибывающих в порт Одессы. Начав с истребления крыс на пароходах, городские работники и специально созданные добровольные отряды уничтожают крыс в подвалах домов. Так за 12 дней крысоистребления удалось подавить вспышку в городе. Позднее, в 1910 году, Н.Ф.Гамалея разработал систему мероприятий по предупреждению заносов чумы в портовые города Юга России, которая была принята властями Области Войска Донского.Но «любимой инфекцией», по словам Николая Фёдоровича, у него был туберкулёз. Ещё в Париже он совместно со Страуссом разработал метод выращивания туберкулёзных бактерий в больших количествах для получения туберкулина (а это крайне сложный и длительный процесс), чем тот час же воспользовался Кох (не упомянув, однако, имя автора метода). Этот метод и сейчас используется при производстве вакцины БЦЖ. В дальнейшем, много раз возвращаясь к этой инфекции, в том числе и в годы Второй мировой войны, Гамалея разрабатывает препарат, состоящий из двух компонентов – «микол», содержащий антигены туберкулёзной палочки и обладающий иммунизирующим эффектом, и «тиссулин» – экстракт тканей иммунизированных пасюков, обладающий лечебным действием. Только в конце жизни Гамалеи, в 1948 г. Минздрав Союза ССР издал приказ о проведении широких клинических испытаний микола и тиссулина для лечения туберкулёза. Испытания были успешно начаты, но не доведены до конца. Этому помешала не только смерть Гамалеи, но и падение интереса к этим препаратам в связи с открытием антибиотиков. Сейчас же, когда современная популяция микобактерий туберкулёза приобрела устойчивость ко многим препаратам, современные учёные разрабатывают гамалеевскую идею «тканевых антисептиков» для решения данной проблемы.Также Н.Ф.Гамалея известен внедрением термина «дезинсекция», положенном им в основу метода борьбы с сыпным тифом. Учёный предположил, что методом передачи тифа служат платяные вши, через год после этого в 1909 г., француз Шарль Николль доказывает эту догадку прямым опытом. Многочисленные изыскания Н.Ф.Гамалеи по разработке методов устранения насекомых дали отличный результат, и эти методы спасли тысячи людей во время наступивших в России войн и голода.Лишившись возможности содержать институт в Одессе, Н.Ф.Гамалея переезжает в Петербург для занятия места Главного бактериолога Медицинского Совета. Тут его энергия направляется на санитарно-гигиеническую работу, в том числе – на надзор за ночлежными домами. Он быстро находит врачей-энтузиастов и создает полуофициальную организацию «Совещание ночлежных врачей», которая занимается сыпным и возвратным тифами. Статья по этой теме публикуется в журнале «Гигиена и санитария», издание которого было организовано Гамалеей с 1909 года.С 1912 г. Николай Фёдорович становится директором Оспопрививательного института имени Дженнера, которым руководит до конца 20-х годов. Во время Первой мировой войны институт снабжал армию детритом (являвшимся вакциной против оспы), но его количества не хватало для решения такой серьезной задачи. Тогда Н.Ф.Гамалея разрабатывает новый более стойкий к хранению препарат, производство которого удалось увеличить в 15-20 раз.Н.Ф.Гамалея считал необходимым ввести всеобщее оспопрививание. Такое разрешение ему удается получить от большевистского правительства только в Петрограде и округе. 18 сентября 1918 г. Нарком здравоохранения Н.А.Семашко принимает по докладу учёного «Положение об оспопрививании», а в апреле 1919 г. Председатель Совнаркома В.И.Ленин подписывает соответствующий декрет.Н.Ф.Гамалея руководил Оспопрививательным институтом до 1929 года, когда Семашко отозвал его в Москву для работы в качестве «помощника директора по научной работе» Центрального бактериологического института – предшественника НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, где учёный работал до последних дней.Кроме упомянутых заслуг, Н.Ф.Гамалеи принадлежит множество открытий, большинство которых были поняты учёными позже: он описал возбудителя чумы рогатого скота как вирус, на основе наблюдения за сибироязвенными бактериями открыл явление бактериофагии, провёл опыты, подтверждавшие наличие носителя наследственности – гена, предсказал "флогогенные вещества", образующиеся в организме при воспалении и т.д.Ему принадлежит более 300 публикаций, среди которых большое место занимают монографии и учебные пособия. Он – автор первых учебников для врачей по бактериологии (1890-е гг.), по микробиологии (1930-1940гг.). С 1938 г. до конца жизни Николай Федорович заведовал кафедрой микробиологии 2-го Московского медицинского института.16 июля 1941 года почетный академик Гамалея Н.Ф. был эвакуирован из Москвы и 22 июля Николай Федорович в составе большой группы старейших ученых прибыл в Казахстан на курорт Боровое. Вместе с 82-летним учёным находились: жена Надежда Михайловна, дочери - Мария и Екатерина, внучка Нина Шишко (12-ти лет) и внук Юлий Шишко (6-ти лет).Ученые образовали в Боровом Казахстанскую группу Академии наук СССР, стали инициаторами сбора средств на танковую колонну «За передовую науку». По предложению академика В.И. Вернадского Председателем академической группы избрали почетного академика Н.Ф. Гамалею, а секретарем - академика С.Г. Струмилина.В условиях эвакуации, вдали от научного центра Н.Ф. Гамалея организовывает в Боровом специальную лабораторию, где с сотрудниками В. Кудиновой, А. Кофман, О.И. Травиной и М. Гамалея (дочерью) проводит большую работу по изучению туберкулеза. В своих воспоминаниях Николай Федорович потом напишет: «Мне во время Великой Отечественной войны удалось в эвакуации устроить лабораторию для продолжения своих исследований по туберкулезу, которые привели к некоторым положительным результатам».Большое значение учёный придает гиалуроновой кислоте, как фактору регенерации тканей, и предлагает её для лечения очагов туберкулёзного распада и трофических язв. Несмотря на преклонный возраст, он читает лекции врачам, пишет воспоминания, работает над новым изданием учебника. Н.Ф.Гамалея - первый и бессменный председатель Всесоюзного научного общества микробиологов, эпидемиологов и инфекционистов.Только на восьмом десятке лет его жизни власти заметили Н.Ф.Гамалею – выдающегося учёного, врача, организатора, просветителя и наградили его рядом почетных званий и наград. С 1934 по 1949 гг. ему присвоены: звание Заслуженного деятеля науки РСФСР, члена-корреспондента АН СССР, почётного члена АН СССР. Он награждён двумя орденами Ленина, Сталинской премией второй степени (за многолетние выдающиеся работы в области медицинской микробиологии), орденом Трудового Красного Знамени, ему присвоено звание действительного члена АМН СССР.Однако, осыпанный наградами учёный не смог помочь своему сыну – полковнику медицинской службы Фёдору Николаевичу Гамалее, организовавшему в Забайкальском военном округе санитарно-бактериологическую лабораторию, функционирующая до сих пор. В 1939 году полковник был обвинен в намерении заразить реку Амур, приговорён к расстрелу и только чудом остался жив.Мужественный интеллигент, учёный и просветитель, Н.Ф.Гамалея не переставал бороться за справедливость. В феврале 1949 года в связи с арестом своих коллег Л. С. Штерн, Я. О. Парнаса и Б. А. Шимелиовича обратился к И. В. Сталину с двумя письмами, протестуя против развязанной в СССР антисемитской кампании.Ему удалось способствовать освобождению из тюрьмы профессора, впоследствии академика АМН СССР Л.А.Зильбера. Совместно с учёными Николаем Бурденко, Леоном Орбели, Владимиром Энгельгардтом, Зинаидой Ермольевой и писателем Вениамином Кавериным Гамалея подписал письмо Сталину, где говорилось о невиновности Зильбера.Он добился присуждения Сталинской премии сотрудникам Зильбера, участвовавшим в открытии вируса клещевого энцефалита, но вычеркнутым из списка на награждение.29 марта 1949 года Николая Фёдоровича не стало; похоронен на Новодевичьем кладбище. Неопубликованными остались несколько рукописей, в том числе «Вирусная теория рака».К числу учеников Н.Ф.Гамалеи относили себя многие учёные, в том числе академики АМН СССР В.Д.Тимаков и З.В.Ермольева.В последней статье у Николая Фёдоровича есть такие слова: «Высшая радость для учёного – сознавать, что его труды приносят пользу человеку».В 1949 г. Советское правительство приняло специальное постановление об увековечении памяти почетного академика Н. Ф. Гамалая. Учреждена премия его имени, присуждаемая за лучшие работы по микробиологии и иммунитету. В 1954—1956 годах было издано шеститомное собрание научных трудов Н. Ф. Гамалеи. Крупнейшему в стране Научно-исследовательскому институту эпидемиологии и микробиологии, где Н. Ф. Гамалея работал в течение ряда лет, присвоено его имя. Именем Н. Ф. Гамалеи названы улицы в Москве, Томске, Сумах, Таразе.* В день 90-летия Н. Ф. Гамалеи 17 февраля 1949 г. газета «Правда» в редакционной статье писала: «Будучи убежденным сторонником материалистического естествознания, Н. Ф. Гамалея много сделал для его пропаганды. В рядах борцов за материалистическое естествознание он идет плечом к плечу с такими корифеями русской науки, как И. М. Сеченов, И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, И. И. Мечников, И. В. Мичурин».* Когда в 1886 г. надо было доказать безвредность прививок против бешенства, Н. Ф. Гамалея был первым здоровым человеком, кто привил себе вакцину Пастера и тем доказал безопасность таких прививок.* В 1887 г., когда работы Пастера по прививкам против бешенства проверялись авторитетной английской комиссией под председательством Горели, Н. Ф. Гамалея был вызван Пастером. Н. Ф. Гамалея поехал в Англию и представил комиссии богатый материал по прививкам, накопленный им в Одессе. Это во многом содействовало прекращению нападок на Пастера и признанию метода вакцинации, созданного Пастером.* Пастер относился к Н. Ф. Гамалее с исключительным вниманием и уважением. Когда молодой русский врач покидал в 1889 г. Пастеровский институт, великий ученый написал ему письмо, которое кончил следующими словами: «Примите, дорогой доктор, вновь мои искренние пожелания и мои живые симпатии за Ваши редкие заслуги».* Н.Ф.Гамалея был первым, кто высказал (в 1904 г.) новую тогда мысль о противоэпидемической службе в армии и предложил обширную программу работ по борьбе с заразными болезнями, выдвинув идею создания специальных бактериологических отрядов, работающих на фронте и в прифронтовых районах.* Внук Николая Фёдоровича (полный тезка) стал хирургом, который первым в Советском Союзе освоил лазерный «скальпель».* Н. Ф. Гамалея разработал ряд мероприятий для борьбы с насекомыми — переносчиками сыпного тифа. Он ввел в науку термин «дезинсекция», вложив в это понятие целое учение о борьбе с насекомыми — переносчиками заразных болезней. Таким образом, Н. Ф. Гамалея должен рассматриваться как основоположник дезинсекционного дела в России.* Каждую неделю до последних месяцев жизни Н. Ф. Гамалея собирал в лаборатории своих сотрудников и делился с ними своими мыслями, читал им лекции, указывал новые темы, помогал отыскивать новые пути исследования.* Жизненный путь Н. Ф. Гамалеи логически привел его в ряды партии. В 1948 году на 90-м году жизни Н. Ф. Гамалея вступил в ВКП(б), сославшись на обещание стать членом партии, которое он дал в своё время Ленину.* В последний раз патриарх российской микробиологии инфицировал себя туберкулезом в 85 лет, чтобы снова испытать новое лекарство. В который раз он победил болезнь во имя человечества. Это ли не подвиг?* У Гамалеи был редкостный титул – почётный академик Академии наук СССР. Во всей стране на тот момент таких учёных было лишь трое, фактически двое, поскольку третьим был… Сталин.* В рамках кампании по восстановлению «приоритетов» отечественной науки Н.Ф. Гамалее приписывают открытия, которых он на самом деле никогда не совершал, в частности вируса-возбудителя чумы рогатого скота, а также бактериофагов.* Жемчужиной Евразии или Казахстанской Швейцарией называют курорт Боровое, в двухстах километрах от столицы Казахстана. В период Великой Отечественной войны, здесь находились в эвакуации выдающиеся советские учёные с семьями. Николай Фёдорович за короткое время овладел казахским языком и усвоил некоторые традиции народного лечения казахов. По методу местных лекарей Гамалея врачевал туберкулезных больных золотолечением. Казахи его с уважением называли «Гамал-ага».В глубине курортного городка недалеко от фешенебельных отелей находится старое кладбище. На одной упавшей гранитной плите имеется слабая надпись: «Надежда Михайловна Гамалея (1869-1944) 27 мая». Надежда Михайловна на протяжении шестидесяти лет жизни была любящей женой, верным другом и помощником основоположника советской микробиологии и эпидемиологии Николая Фёдоровича Гамалеи.* Под руководством Гамалеи впервые производится всеобщая прививка от оспы, совершается множество других нужных мероприятий. Страна надолго, вплоть до 2020 года, забывает о том, что такое ужас пандемии.* 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава РФ (директор академик Александр Гинцбург) и прошёл клинические испытания в июне и июле. Препарат основан на уже известной платформе, на которой создали ещё ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о запуске производства препарата, а также о выпуске первой партии.* Красногорский завод имени С. А. Зверева представил на форуме «Армия-2020» первый в России прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе COVID-19, пишет РИА Новости.Как рассказал генеральный директор предприятия Александр Новиков, медико-биологический прибор способен определять наличие не только вирусов, но и бактерий, а также токсинов.– Это совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. С помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов, – сообщил Новиков.В конце сороковых идет научный доклад по некоей биомедицинской теме в каком-то из институтов АН СССР. Докладчик распалился и в числе прочего пафосно возглашает:- Еще в 1908 году покойная Гамалея доказала, что...С заднего ряда раздаётся надтреснутый и пронзительный старческий голос:- Покойная Гамалея - это я. И если мне не изменяет память, то в 1908 году покойная Гамалея была мужчиной. специально для «Обзора» Категории: технологии, история Ключевые слова: Николай Фёдорович Гамалея — статья прочитана 181 раз Комментарии