СМИ: Альянс хоккейного разнообразия просит НХЛ пожертвовать $100 млн на борьбу с расизмом

Альянс хоккейного разнообразия просит Национальную хоккейную лигу (НХЛ) выделить $100 млн на инициативы по борьбе с расизмом. Об этом в Twitter сообщил журналист TSN Рик Уестхэд.



По информации источника, программа должна быть рассчитана на 10 лет, что обойдется каждой команде в сумму около $312,5 тыс. в год.







Ранее канадский игрок "Сан-Хосе" Эвандер Кейн сообщил, что Альянс хоккейного разнообразия отправил запрос в НХЛ с просьбой отменить матчи плей-офф, запланированные на четверг, в знак протеста против стрельбы полицейских в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин. Позже лига перенесла игры, которые должны были пройти 28 и 29 августа. Программа должна быть рассчитана на 10 лет, что обойдется каждой команде в сумму около $312,5 тыс. в годАльянс хоккейного разнообразия просит Национальную хоккейную лигу (НХЛ) выделить $100 млн на инициативы по борьбе с расизмом. Об этом в Twitter сообщил журналист TSN Рик Уестхэд.По информации источника, программа должна быть рассчитана на 10 лет, что обойдется каждой команде в сумму около $312,5 тыс. в год.Ранее канадский игрок "Сан-Хосе" Эвандер Кейн сообщил, что Альянс хоккейного разнообразия отправил запрос в НХЛ с просьбой отменить матчи плей-офф, запланированные на четверг, в знак протеста против стрельбы полицейских в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин. Позже лига перенесла игры, которые должны были пройти 28 и 29 августа.



НХЛ снова на паузе. Игры плей-офф отложены до 30 августа из-за стрельбы в темнокожего



Национальная хоккейная лига (НХЛ) последней из главных спортивных организаций Северной Америки перенесла проведение матчей, запланированных на 28 и 29 августа, в знак протеста против стрельбы полицейскими в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин. Игры возобновятся в ночь на воскресенье по московскому времени.



23 августа в городе Кеноша полицейские стреляли в Блейка, который, как сообщается, был безоружен. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули общенациональные протесты. В последние месяцы они возникали из-за гибели от рук полиции других темнокожих американцев - Джорджа Флойда, Бреонна Тейлора и Райшарда Брукса. Тогда чемпионаты НХЛ и остальных профессиональных лиг США были приостановлены из-за пандемии коронавируса.



В ночь на четверг о переносе матчей плей-офф объявила Национальная баскетбольная ассоциация (НБА). Первыми бойкотировали встречу с "Орландо" игроки "Милуоки". К моменту начала матча ни одна из команд не появилась на площадке, после этого все игры плей-офф были отложены. В четверг пресс-служба НБА сообщила, что сезон возобновится 28 или 29 августа.



Как сообщил портал The Athletic, отказаться от бойкота остальных баскетболистов НБА убедили президент профсоюза игроков Крис Пол (разыгрывающий "Оклахомы") и вице-президент организации Андре Игудала (защитник "Майами"). Против отмены сезона также выступил главный тренер "Клипперс" Док Риверс, с которым обсудил сложившуюся ситуацию Пол.



В среду с протестами выступили Главная лига бейсбола (MLB) и Главная футбольная лига (MLS). Приостановлен был и теннисный турнир в Нью-Йорке.



"Ванкувер" инициировал перенос игр НХЛ



НХЛ оказалась последней лигой, приостановившей чемпионат. В ночь на четверг прошли две встречи второго раунда плей-офф, за это организацию начали критиковать некоторые спортсмены и журналисты. "НХЛ всегда приходит последней на вечеринку, посвященную расовой справедливости", - заявил темнокожий защитник "Миннесоты" Мэтт Дамба в интервью телеканалу Sportsnet.



Хоккеисты и тренеры "Тампы" и "Бостона", проводившие первый матч вчерашнего дня, отметили, что не знали о произошедшем. Инцидент с Блейком произошел незадолго до начала встречи, когда спортсмены готовились к выходу на лед и не смотрели другие новости. "Сейчас мы знаем о многих вещах, о которых не имели понятия до игры, за время нашего матча мир изменился. Я не знаю деталей, до матча у нас ничего не обсуждалось", - сказал главный тренер "Тампы" Джон Купер.



Однако перед матчем диктор на арене в Торонто Майк Росс зачитал обращение НХЛ в связи с произошедшим. "Расизм слишком долго укоренялся в нашем обществе. НХЛ и все хоккейное сообщество выступают за борьбу с расовой несправедливостью и построение справедливого общества для всех. НХЛ хотела бы воспользоваться этим моментом, чтобы пожелать Джейкобу Блейку и его семье всего самого лучшего, а также призвать всех наших болельщиков встать на защиту социальной справедливости, положить конец расизму", - сказал Росс.



Вторая встреча между "Далласом" и "Колорадо" тоже не была перенесена. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига не собирается откладывать матчи. Позднее канадский игрок "Сан-Хосе" Эвандер Кейн заявил, что Альянс хоккейного разнообразия отправил запрос в НХЛ с просьбой отменить матчи плей-офф, запланированные на четверг, в знак протеста. В ночь на пятницу пресс-служба организации сообщила о переносе игр на два дня.



По информации журналиста New York Post Ларри Брукса, инициаторами выступили игроки "Ванкувера". Также он сообщил, что "Филадельфия" и "Нью-Йорк Айлендерс" были готовы выйти на лед.



Проблем в переносе игр нет



С резкой критикой в адрес НХЛ выступили нападающий "Колорадо" Назем Кадри и форвард "Калгари" Аким Алиу. Последний чуть менее года назад рассказал о расистских оскорблениях 10-летней давности в свой адрес со стороны тренера Билла Питерса, после чего тот был уволен из "Калгари" в ноябре 2019 года. На данный момент Питерс является главным тренером екатеринбургского "Автомобилиста".



НХЛ не осталась в стороне от акции против расизма Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") в первых играх плей-офф. Хоккеисты многих команд преклоняли колено в рамках поддержки движения за права афроамериканцев.



"Проблемы тут не вижу, потом сыграют. Не вижу при этом никакой связи между играми НХЛ и историей, произошедшей в Висконсине, о которой мы мало знаем. Как связаны хоккей, спорт и противоправные действия полицейского?" - сказал ТАСС обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Илья Брызгалов.



"Я устал от этого хайпа. Если говорить о Black Lives Matter, разве жизни белых, латиноамериканцев, азиатов не имеют ценности? Настолько это все политизируется. Допускать связь между спортом и подобными вещами - абсурд", - добавил собеседник агентства.



На данный момент в розыгрыше Кубка Стэнли осталось восемь команд. "Даллас" и "Тампа" ведут в сериях с "Колорадо" и "Бостоном" со счетом 2-1. В противостояниях между "Филадельфией" и "Айлендерс", а также "Вегасом" и "Ванкувером" было сыграно по две встречи. В обеих сериях счет равный - 1-1.