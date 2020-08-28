ЕК заключила первый договор о вакцине от коронавируса, Литве – 1, 8 млн доз 🔊 Воспроизвести



Еврокомиссия (ЕК) и разрабатывающее вакцину от коронавируса предприятие AstraZeneca заключили договор о приобретении будущей вакцины, сообщило в пятницу представительство ЕК в Литве.



Как сообщается, в договоре намечено, что все государства-члены Евросоюза (ЕС) смогут получить 300 млн доз вакцины от AstraZeneca. Также предусмотрена возможность дополнительного приобретения еще 100 млн доз. Вакцина будет распределена пропорционально, исходя из численности населения.



Как сообщил у себя в фейсбуке министр здравоохранения Аурелиюс Верига, "Литве намечается поставить чуть более 1,8 млн доз вакцины".



"Литва участвует в этом соглашении и получит вакцину от этого коварного вируса, если клинические испытания этой вакцины будут успешными и как только она будет произведена", - написал министр. Еврокомиссия (ЕК) и разрабатывающее вакцину от коронавируса предприятие AstraZeneca заключили договор о приобретении будущей вакцины, сообщило в пятницу представительство ЕК в Литве.Как сообщается, в договоре намечено, что все государства-члены Евросоюза (ЕС) смогут получить 300 млн доз вакцины от AstraZeneca. Также предусмотрена возможность дополнительного приобретения еще 100 млн доз. Вакцина будет распределена пропорционально, исходя из численности населения.Как сообщил у себя в фейсбуке министр здравоохранения Аурелиюс Верига, "Литве намечается поставить чуть более 1,8 млн доз вакцины"."Литва участвует в этом соглашении и получит вакцину от этого коварного вируса, если клинические испытания этой вакцины будут успешными и как только она будет произведена", - написал министр. По его словам, ЕК продолжает переговоры и хотела бы заключить подобное соглашение и с другими производителями вакцин, а договор с компаниями Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и Moderna намечается подписать в ближайшее время.



"Отрадно, что мы в числе государств, которые одними из первых получат вакцину и смогут защитить здоровье своих людей. Очевидно, что стартовавшие в начале лета переговоры ЕС с фармацевтическими компаниями дали ощутимые результаты", - отмечает А. Верига.



Фармацевтический гигант Великобритании и Швеции AstraZeneca во вторник сообщил о начале клинических испытаний лекарства, которое позволит остановить распространение COVID-19 и лечить заразившихся людей, а первые добровольцы уже получили дозы нового лекарства.



Лекарство, известное как AZD7442, представляет собой комбинацию двух антител.



Результаты исследований ожидаются до конца этого года. BNS Категории: общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: вакцина, покупка, минздрав, коронавирус — статья прочитана 108 раз Комментарии