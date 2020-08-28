Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В августе по сравнению с июлем в Литве была зафиксирована дефляция 0,2%, а за год - по сравнению с августом прошлого года, цены в стране повысились на 1,2%.



Об этом сообщил Департамент статистики, произведя предварительные подсчеты на основании Согласованного индекса потребительских цен.



В этом году цены снижаются второй месяц подряд, а в течение семи месяцев их снижение фиксировалось четыре месяца подряд, еще один показатель был нулевой. В августе прошлого года дефляция в стране была 0,4%.



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Одна из крупнейших в Северной Европе финансовых групп Danske Bank в Вильнюсе начинает новый этап деятельности - рассчитанную на два года реорганизацию и важные изменения в процессе внутренней работы.



В этой связи в Вильнюсе в городке Danske открывается современное здание "долины технологий и финансов" DC Valley. В августе по сравнению с июлем в Литве была зафиксирована дефляция 0,2%, а за год - по сравнению с августом прошлого года, цены в стране повысились на 1,2%.Об этом сообщил Департамент статистики, произведя предварительные подсчеты на основании Согласованного индекса потребительских цен.В этом году цены снижаются второй месяц подряд, а в течение семи месяцев их снижение фиксировалось четыре месяца подряд, еще один показатель был нулевой. В августе прошлого года дефляция в стране была 0,4%.* * *Одна из крупнейших в Северной Европе финансовых групп Danske Bank в Вильнюсе начинает новый этап деятельности - рассчитанную на два года реорганизацию и важные изменения в процессе внутренней работы.В этой связи в Вильнюсе в городке Danske открывается современное здание "долины технологий и финансов" DC Valley. Группа Danske Bank в прошлом году приняла решение прекратить деятельность банка в странах Балтии из-за произошедшего в Эстонии скандала с отмыванием денег.



Несколько лет назад группа Danske Bank уже отказалась в странах Балтии от предоставления розничных и частных банковских услуг, а также услуг местному бизнесу. В этом году литовский филиал банка продал порфтель кредитов частным клиентам за 108 млн евро банку Siauliu bankas.



Сейчас в Danske Bank и Центре глобальных услуг в Вильнюсе работает около 4 тыс. человек.



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Литовские предприятия транспорта, гостиничного бизнеса и услуг во втором квартале получили 5,7 млрд евро выручки (без НДС) - на 7,9 % меньше, чем в первом квартале.



Департамент статистики сообщил, что оборот только предприятий транспорта и складирования в апреле-июне составил 2,6 млрд евро (в ценах того времени) и был на 11,2% меньше, чем в прошлом квартале.



Из-за карантина оборот турагентств, предприятий, представляющих услуги предварительного заказа, экскурсий (без НДС) за квартал уменьшился на 57%.



Оборот в гостиничном бизнесе упал на 47,9%, в сфере кинопроката, производства видеофильмов и телепрограмм, звукозаписи и музыкальныъ записей - на 26%, в сфере организации искусства, досуга и отдыха - на 22,9%.



Также заметно (на 22,2%) сократилась выручка авиакомпаний.



Оборот предприятий услуг во втором квартале составил 3 млрд евро - на 6,3% меньше.



Однако выручка предприятий в некоторых других сферах увеличилась: предприятия компьютерного программирования, консалтинга получили выручки на 10,2% больше, предприятия по операциям с недвижимостью - на 8% выручки больше.



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Большинство жителей Литвы согласно с тем, что нужно экономить, однако постоянно экономят лишь немногим более 40%, а инвестируют всего 2%, показывает новый опрос банка Swedbank.



"Вопрос, откладывать ли деньги, важен, уже у 65% нет в этом никакого сомнения. Изменение статистически значимое по сравнению с 2016 годом (48%)", - сказала на презентации результатов опроса глава Института финансов банка Юрате Цвиликене.



Большая часть (около 80%) тех, кто не откладывает деньги, говорит, что у них нет для этого средств, еще 18% сказали, что "живут сегодняшним днем".



По словам Ю. Цвиликене, хотя карантин показал уязвимость людей, у которых нет сбережений, и важность экономии и "трудоустройства" денег, большая часть литовцев (около 90%) все еще держат сбережения на теущем счету.



Популярным способом экономии остаются и банковские вклады. Опрос показал, что суммы более 6 тыс. евро в виде вкладов есть у 11% опрошенных, суммы более 15 тыс. евро - у 6%, более 30 тыс. евро -у 9% респондентов.



Однако инвестирование в ценные бумаги или инвестиционные фонды для большинства жителей Литвы остается табу - такой путь инвестирования предпочитает всего около 2% респондентов.



Ю. Цвиликене говорит, что в Эстонии ситуация совершенно иная - здесь 17% жителей инвестировали средства в ценные бумаги или фонды, а интерес к таким инструментам заметен в разных возрастных группах.



Опрос 1-15 июня провела компания Spinter tyrimai, опросившая более 1 тыс. жителей Литвы, Латвии и Эстонии. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 71 раз Комментарии