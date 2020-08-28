Главная >> Новости >> общество, образование >> В Литве начинается дополнительный прием в вузы

В Литве начинается дополнительный прием в вузы



В пятницу начинается дополнительный прием в университеты и колледжи Литвы.

До 14 часов понедельника поступающие могут подать заявления на участие в дополнительном приеме.

На финансируемые государством места могут претендовать только абитуриенты, которые во время основного приема не заключили никакого договора с вузом или заключили договор о не финансируемом государством обучении, сообщила Литовская ассоциация высших школ Литвы для организации общего приема.

На этом этапе подается новая просьба, в которой можно указать не более шести позиций на поступление.

Приглашения начать обучение будут разосланы по электронной почте 4 сентября. До вечера 7 сентября будет продолжаться заключение договоров об обучении с вузами.

Обучение в университетах в сентябре начнут 10 тыс. 768 первокурсников, в колледжах - 7421.
BNS
Категории: общество, образование
Ключевые слова: студенты, вузы, прием
География: Литва
статья прочитана 144 раза
добавлена сегодня, 28 августа, 17:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка