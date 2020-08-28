В Литве начинается дополнительный прием в вузы 🔊 Воспроизвести



В пятницу начинается дополнительный прием в университеты и колледжи Литвы.



До 14 часов понедельника поступающие могут подать заявления на участие в дополнительном приеме.



На финансируемые государством места могут претендовать только абитуриенты, которые во время основного приема не заключили никакого договора с вузом или заключили договор о не финансируемом государством обучении, сообщила Литовская ассоциация высших школ Литвы для организации общего приема.



На этом этапе подается новая просьба, в которой можно указать не более шести позиций на поступление.



Приглашения начать обучение будут разосланы по электронной почте 4 сентября. До вечера 7 сентября будет продолжаться заключение договоров об обучении с вузами.



Обучение в университетах в сентябре начнут 10 тыс. 768 первокурсников, в колледжах - 7421. В пятницу начинается дополнительный прием в университеты и колледжи Литвы.До 14 часов понедельника поступающие могут подать заявления на участие в дополнительном приеме.На финансируемые государством места могут претендовать только абитуриенты, которые во время основного приема не заключили никакого договора с вузом или заключили договор о не финансируемом государством обучении, сообщила Литовская ассоциация высших школ Литвы для организации общего приема.На этом этапе подается новая просьба, в которой можно указать не более шести позиций на поступление.Приглашения начать обучение будут разосланы по электронной почте 4 сентября. До вечера 7 сентября будет продолжаться заключение договоров об обучении с вузами.Обучение в университетах в сентябре начнут 10 тыс. 768 первокурсников, в колледжах - 7421. BNS Категории: общество, образование Ключевые слова: студенты, вузы, прием География: Литва — статья прочитана 144 раза Комментарии