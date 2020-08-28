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Власть — наркотик. Сдать тест!

Wana News Agency | Reuters


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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: мировые СМИ, новости
статья прочитана 88 раз
добавлена сегодня, 28 августа, 16:00

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