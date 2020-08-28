В США заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски 🔊 Воспроизвести © АО "Адмиралтейские верфи"



Северное командование ВС США заявило, что недалеко от Аляски всплыла российская подлодка, сообщает



В заявлении ведомства в Twitter говорится, что «командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, которая всплыла сегодня близ Аляски».



«Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — говорится в сообщении.



В Северном командовании отметили, что «текущая российская морская активность происходит в международных водах на значительном удалении от территориальных вод США».



В ведомстве сообщили, что «не получали запросов о помощи от ВМФ России или других моряков в этом районе».



«Мы всегда готовы помочь тем, кто попал в беду», — добавили в командовании.



Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-31БМ был поднят на перехват американского самолёта, приближавшегося к границам России над Баренцевым морем. Северное командование ВС США заявило, что недалеко от Аляски всплыла российская подлодка, сообщает RT В заявлении ведомства в Twitter говорится, что «командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, которая всплыла сегодня близ Аляски».«Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — говорится в сообщении.В Северном командовании отметили, что «текущая российская морская активность происходит в международных водах на значительном удалении от территориальных вод США».В ведомстве сообщили, что «не получали запросов о помощи от ВМФ России или других моряков в этом районе».«Мы всегда готовы помочь тем, кто попал в беду», — добавили в командовании.Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-31БМ был поднят на перехват американского самолёта, приближавшегося к границам России над Баренцевым морем. russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал, в мире Ключевые слова: Россия, США, подлодка, Аляска — статья прочитана 181 раз Комментарии