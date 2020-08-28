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В США заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски
Северное командование ВС США заявило, что недалеко от Аляски всплыла российская подлодка, сообщает RT.
В заявлении ведомства в Twitter говорится, что «командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, которая всплыла сегодня близ Аляски».
«Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — говорится в сообщении.
В Северном командовании отметили, что «текущая российская морская активность происходит в международных водах на значительном удалении от территориальных вод США».
В ведомстве сообщили, что «не получали запросов о помощи от ВМФ России или других моряков в этом районе».
«Мы всегда готовы помочь тем, кто попал в беду», — добавили в командовании.
Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-31БМ был поднят на перехват американского самолёта, приближавшегося к границам России над Баренцевым морем.
russian.rt.com
Категории: политика, чп и криминал, в мире
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