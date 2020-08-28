Либералы в Сейме Литвы призвали отменить для белорусов запрет на въезд по коронавирусу 🔊 Воспроизвести Фото Александра Шахова, "Обзор"







Фракция либералов в Сейме Литвы призвала отменить запрет для граждан Белоруссии на въезд, действующий в связи с неблагополучной ситуаций в соседней стране по коронавирусу. С соответствующим обращением к МВД Литвы выступила в четверг староста фракции Виктория Чмилите-Нильсен.



"Необходимо упразднить недопустимый сегодня бюрократический барьер, из-за которого граждане Белоруссии по шенгенской визе не могут въехать в Литву и должны просить политического убежища", - заявила она. По словам старосты, нужны конкретные шаги в помощь страдающим от репрессий людям.



Белоруссия входит в список Минздрава Литвы неблагополучных по коронавирусу стран, въезд из которых разрешен только для возвращающихся домой литовских граждан и лиц с постоянным видом на жительство. Такими странами считаются те, где в течение последних 14 дней фиксируется более 25 случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. жителей. Из них иностранцы даже с шенгенской визой въехать в Литву не могут. "Необходимо упразднить недопустимый сегодня бюрократический барьер, из-за которого граждане Белоруссии по шенгенской визе не могут въехать в Литву и должны просить политического убежища", - заявила она. По словам старосты, нужны конкретные шаги в помощь страдающим от репрессий людям.Белоруссия входит в список Минздрава Литвы неблагополучных по коронавирусу стран, въезд из которых разрешен только для возвращающихся домой литовских граждан и лиц с постоянным видом на жительство. Такими странами считаются те, где в течение последних 14 дней фиксируется более 25 случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. жителей. Из них иностранцы даже с шенгенской визой въехать в Литву не могут. Вильнюс активно поддерживает представителей белорусской оппозиции, некоторые из которых находятся в Литве, в том числе баллотировавшаяся на пост президента Светлана Тихановская.



С начала политического кризиса в Белоруссии более десяти ее граждан попросили в Литве убежища. Во вторник в литовском МВД сообщили, что 20 граждан Белоруссии прибыли в страну за последние недели, воспользовавшись гуманитарным исключением, установленным 12 августа правительством балтийской республики. Как отметило ведомство, разрешение на въезд в общей сложности было предоставлено 34 жителям Белоруссии, но пока прибыли 20 человек.



Согласно решению правительства, с учетом выводов о положении в Белоруссии специальной рабочей группы жителям этой страны, безопасности которых на родине, возможно, что-то угрожает, по отдельному ходатайству МВД может предоставляться право въезда в Литву с особыми, как отмечалось в решении, гуманитарными политическими целями. ТАСС Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Белоруссия, Беларусь, Шенген, либералы, Светлана Тихановская — статья прочитана 209 раз Комментарии