Из политического тупика Беларусь могут вывести только новые, прозрачные выборы – МИД Литвы 🔊 Воспроизвести



Из политического тупика Беларусь могут вывести только новые, прозрачные выборы, говорит литовский минитср иностранных дел Линас Линкявичюс.



Он сказал это после состоявшейся в четверг в Берлине неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза (ЕС), которая была посвящена преимущественно ситуации в Беларуси.



По словам министра, мы являемся свиделетями "исторических политических и общественных изменений у самых ближайших соседей".



"ЕС достается уникальная, особенно важная роль в поддержке этих изменений - стремлений белорусов демократическим путем определиться относительно своего будущего. Мирная передача власти и новые демократические выборы предоставили бы белорусам такую возможность, а для властей де-факто это единственный шанс выйти и политического и морального тупика", - приведены слова Л. Линкявичюс в пресс-релизе МИД. Из политического тупика Беларусь могут вывести только новые, прозрачные выборы, говорит литовский минитср иностранных дел Линас Линкявичюс.Он сказал это после состоявшейся в четверг в Берлине неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза (ЕС), которая была посвящена преимущественно ситуации в Беларуси.По словам министра, мы являемся свиделетями "исторических политических и общественных изменений у самых ближайших соседей"."ЕС достается уникальная, особенно важная роль в поддержке этих изменений - стремлений белорусов демократическим путем определиться относительно своего будущего. Мирная передача власти и новые демократические выборы предоставили бы белорусам такую возможность, а для властей де-факто это единственный шанс выйти и политического и морального тупика", - приведены слова Л. Линкявичюс в пресс-релизе МИД. По словам министра, прямую помощь ЕС должны получить гражданское общество, независимые СМИ и, в особенности, жертвы репрессий.



"Напряженная ситуация в Беларуси требует безотлагательного внимания международного сообщества - репрессии в отношении граждан продолжаются, власти отказываются от любого посредничества, мобилизуют вооруженные силы на границе с ЕС, мы наблюдаем и вмешательство Кремля, гибридные действия", - сказал он.



Как говорится в сообщении, министры ИД стран-членов ЕС единодушно осудили продолжающееся насилие со строны властных структур в отношении мирных жителей, задержания участников забастовок, преследование представителей Координационного совета, СМИ, обсудили возможности посредничества, роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также перспективы отношений ЕС и Беларуси.



Как отмечает МИД, договорено продолжать работу над санкциями для должностных лиц и силовых структур Беларуси, ответственных за насилие и репрессии против мирных демонстрантов и организацию фальсификации результатов президентских выборов.



В Берлине министры ИД стран ЕС встретились с главый дипломатии Израиля Габи Ашкенази и обсудили перспективы мирного процесса на Ближнем Востоке, а также возможности обеспечения мира и стабильности в регионе, договорились о развитии сотрудничества ЕС и Израиля и проведении с этой целью заседании Совета ассоциации.



Л. Линкявичюс встретился в Берлине с советником федерального канцлера Германии Ангелы Меркель Яном Хекером. По приглашению Фонда Кёрбера литовский министр принял участие в посвященном Беларуси мероприятии, на котором с участием академических и политических кругов Германии обсуждались пути разрешения белорусского политического кризиса.



По информации дипломатических источников BNS, в список лиц, в отношении которых ЕС собирается ввести санкции, будет включено около двадцати лиц. Список предполагается утвердить в сентябре. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты — статья прочитана 127 раз Комментарии