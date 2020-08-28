О коронавирусе в Литве сегодня, 28 августа /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



По предварительным данным, в Литве за минувшие сутки установлено 48 новых случаев коронавируса, информировала эпидемиолог Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Дайва Размувене.



"Если рассчитать средний показатель за август (...), то этот средний дневной показатель составляет около 25 случаев", - сказала представитель НЦОЗ радио LRT в пятницу.



По ее словам, заболеваемость Covid-19 растет в летний период, так как люди расслабились.



Как сообщает lrt.lt, это будет самое большое число случаев коронавируса за сутки, установленное за период с 19 апреля, тогда было установлено 59 случаев.



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За минувшие сутки в Литве подверждено 48 новых случаев коронавируса, более половины их - в Вильнюсском уезде, сообщил BNS Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) По предварительным данным, в Литве за минувшие сутки установлено 48 новых случаев коронавируса, информировала эпидемиолог Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Дайва Размувене."Если рассчитать средний показатель за август (...), то этот средний дневной показатель составляет около 25 случаев", - сказала представитель НЦОЗ радио LRT в пятницу.По ее словам, заболеваемость Covid-19 растет в летний период, так как люди расслабились.Как сообщает lrt.lt, это будет самое большое число случаев коронавируса за сутки, установленное за период с 19 апреля, тогда было установлено 59 случаев.* * *За минувшие сутки в Литве подверждено 48 новых случаев коронавируса, более половины их - в Вильнюсском уезде, сообщил BNS Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) Это самое большое число случаев коронавируса за сутки, установленное за период с 19 апреля, тогда было установлено 59 случаев.



По данным НЦОЗ, в Вильнюсском уезде подтверждено 28 новых случаев.



Кроме того, специалисты по общественному здоровью информируют, что самые активные очаги связаны с предприятием Intersurgical, где выявлено восемь новых случаев, и с мероприятием PravalFestas, где установлено семь новых случаев.



"Если рассчитать средний показатель за август (...), то этот средний дневной показатель составляет около 25 случаев", - сказала эпидемиолог НЦОЗ Дайва Размувене радио LRT в пятницу.



По ее словам, заболеваемость Covid-19 растет в летний период, так как люди расслабились.



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В Литве от коронавируса умер человек старше 60 лет, это 86-я смерть от этого вируса в Литве, сообщил в пятницу Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



Человек скончался в Каунасской клинической больнице, у него были сопутствующие заболевания.



COVID-19 был выявлен у этого человека 7 августа. Установлено, что умерший заразился после контакта с заболевшим в ближайшем домашнем окружении.



В Литве COVID-19 был установлен у 2810 человек, 895 человек все еще больны. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 137 раз Комментарии