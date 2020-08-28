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Калейдоскоп игры





Все, конечно же, помнят игрушку детства - калейдоскоп, когда смотришь в трубку на свет и видишь разные красивые узоры.

Клип "Калейдоскоп игры" (Kaleidoscope Games), который сняли в Латвии Егор Гордеев и его команда как раз об этом: об игре и движения цвета.

В истории три героя - три персонажа: маленькая девочка, художник и танцор. У каждого из них своя игра, а во время игры рождается картина, которая по ходу действия превращается во что-то красочное и живое.

Мы видим линии, цвета, движения, которые с одной стороны хаотичны, а с другой - логичны. Это выражения настроения и эмоций, и эти эмоции выливаются на поверхность.

Главной героиней является девочка Арина и вокруг нее, из ее игр, создается история: старый мастер делает рисунки, раскрашивает фигурки, а девочка играет с ними и приглашает к игре и танцора.
Очень интересно наблюдать, как девочка выбирает цвета и формы, думает и направляет свои фантазии. Она делает все, что хочет со своими фантазиями. А это может сделать только ребенок с его чистым сознанием.

Примечательно, что в этой работе участники не знали о существовании друг друга. И у них не было прямой задачи. Была свобода и импровизация. Это важно и необходимо как для ребёнка, так и для художника.

Играй и рисуй, как хочешь. Главное, чтобы всё - от начала до конца - было увлекательным и красочным.



Идея и хореография: Егор Гордеев

В ролях: Арина Москалёва, Юрий Зуев, Егор Гордеев (bboy Ego)

Оператор: Авдей Петров (Tanec FILM), Сергей Гулаков

Монтаж: Авдей Петров

Музыка: “Life” – Ludovico Einaudi

Sound design: Blackroom (Рига)

Make-up: Елена Сеидова



Инф. «Обзора»
Категории: Шоу-парк
Ключевые слова: Егор Гордеев, Калейдоскоп игры
География: Латвия, Рига
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добавлена сегодня, 28 августа, 11:20

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