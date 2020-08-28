Президент США Дональд Трамп направил нацгвардию в Висконсин для подавления протестов 🔊 Воспроизвести Фото: REUTERS/Brendan McDermid



Президент США Дональд Трамп намерен ввести национальную гвардию в Кеноша (штат Висконсин), где продолжаются протесты на фоне очередного инцидента между полицией и афроамериканцем, сообщает



«Сегодня я пошлю федеральные правоохранительные органы и национальную гвардию в Кеноша, штат Висконсин, чтобы восстановить закон и порядок!» – написал Трамп в Twitter.



"Мы не будет терпеть грабежи, поджоги, насилие и беззаконие на американских улицах. Моя команда только что разговаривала по телефону с губернатором [Висконсина Тони] Эверсом, который согласился принять федеральную помощь (Портленд должен сделать то же самое!)", – добавил президент США. Президент США Дональд Трамп намерен ввести национальную гвардию в Кеноша (штат Висконсин), где продолжаются протесты на фоне очередного инцидента между полицией и афроамериканцем, сообщает ВЗГЛЯД «Сегодня я пошлю федеральные правоохранительные органы и национальную гвардию в Кеноша, штат Висконсин, чтобы восстановить закон и порядок!» – написал Трамп в Twitter."Мы не будет терпеть грабежи, поджоги, насилие и беззаконие на американских улицах. Моя команда только что разговаривала по телефону с губернатором [Висконсина Тони] Эверсом, который согласился принять федеральную помощь (Портленд должен сделать то же самое!)", – добавил президент США. Напомним, полицейские города Кеноша ранили афроамериканца Джейкоба Блейка выстрелами в спину. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Адвокат Блейка сообщил, что тот парализован и, вероятно, больше не сможет ходить. Семья раненого афроамериканца подаст гражданский иск против действий полиции с требованием компенсации.



После того как новость о стрельбе распространилась, на улицы Кеноши вышли недовольные жители. Произошли столкновения с полицией.



Губернатор Эверс ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Висконсин, где после ранения полицейскими афроамериканца вспыхнули беспорядки. Власти округа Кеноша ввели комендантский час. vz.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, государство, погромы, протесты, войска, Трамп, Висконсин — статья прочитана 92 раза Комментарии