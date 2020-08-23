Россию не включили в число участников ЧЕ по художественной гимнастике в Киеве

Российскую сборную не включили в число участников чемпионата Европы по художественной гимнастике 2020 года, сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG).
В турнире примут участие порядка 300 спортсменок из 39 стран, передает РИА «Новости» и ВЗГЛЯД со ссылкой на UEG.
Причины отказа в участии сборной России не называются. Чемпионат пройдет в Киеве с 26 по 29 ноября.
Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 млн долларов из-за допингового скандала. Из них 5 млн являются условным штрафом. ВФЛА просила отложить выплату в связи с ситуацией с коронавирусом, но World Athletics не дала ВФЛА отсрочки.
В World Athletics заявляли, что российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным статусам, пока ВФЛА не выплатит штраф.
Между тем, это не первый случай, когда представителей России не пускают для участия в различных мероприятиях на Украине. Так, в 2017 году Россия не принимала участия в конкурсе «Евровидение» и не транслировала его из-за решения Киева запретить российской певице Юлии Самойловой въезд на Украину. Киев отказался пустить российскую певицу – инвалида из-за того, что она посещала Крым.
Кроме того, в 2019 году Национальная общественная телерадиокомпания Украины обнародовала правила отбора на «Евровидение – 2020»: украинским артистам, выступавшим в России после 2014 года, запретили участвовать в конкурсе.
Между тем, это не первый случай, когда представителей России не пускают для участия в различных мероприятиях на Украине. Так, в 2017 году Россия не принимала участия в конкурсе «Евровидение» и не транслировала его из-за решения Киева запретить российской певице Юлии Самойловой въезд на Украину. Киев отказался пустить российскую певицу – инвалида из-за того, что она посещала Крым.
Кроме того, в 2019 году Национальная общественная телерадиокомпания Украины обнародовала правила отбора на «Евровидение – 2020»: украинским артистам, выступавшим в России после 2014 года, запретили участвовать в конкурсе.
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