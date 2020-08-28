Совет оппозиции Белоруссии заявил, что не примет никакой иностранной помощи 🔊 Воспроизвести © Сергей Бобылев/ТАСС



Координационный совет оппозиции Белоруссии заявил, что не примет никакой иностранной помощи, а также не станет прямо или косвенно участвовать в ее распределении, сообщает



"Координационный Совет не примет никакой иностранной помощи и не будет прямо или косвенно принимать участие в ее распределении", - об этом говорится в заявлении оппозиционного объединения, размещенном на его сайте в четверг.



Кроме того указывается, что Координационный совет не намерен брать на себя функции, которые не предусмотрены его регламентом. "Цель Координационного Совета - выражать позицию белорусского общества", - подчеркнули представители белорусской оппозиции. Координационный совет оппозиции Белоруссии заявил, что не примет никакой иностранной помощи, а также не станет прямо или косвенно участвовать в ее распределении, сообщает ТАСС "Координационный Совет не примет никакой иностранной помощи и не будет прямо или косвенно принимать участие в ее распределении", - об этом говорится в заявлении оппозиционного объединения, размещенном на его сайте в четверг.Кроме того указывается, что Координационный совет не намерен брать на себя функции, которые не предусмотрены его регламентом. "Цель Координационного Совета - выражать позицию белорусского общества", - подчеркнули представители белорусской оппозиции. В Координационном совете также выразили сожаление по поводу формирования в России резерва из сотрудников правоохранительных органов для их возможного использования на территории Белоруссии. "Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества", - добавили в совете. Там указали, что нет оснований для задействования в республике механизмов Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые предусмотрены в случае вооруженного нападения на членов организации.



Совет оппозиции придерживается позиции невмешательства во внутренние дела Беларуси и просит "любых иностранных партнеров воздержаться от заявлений о представлении интересов белорусского общества, об оказании помощи Координационному совету". "Только внутренний диалог может быть решением для выхода из политического кризиса", - заключили представители объединения.



Как заявил президент России Владимир Путин в четверг в интервью телеканалу "Россия-1", в рамках ОДКБ и Союзного государства у РФ есть определенные обязательства перед Белоруссией. По словам главы российского государства, РФ по просьбе избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов, но он не будет использован, "пока ситуация не будет выходить из-под контроля, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не перейдут к разбою, не начнут пытаться захватывать административные здания". Путин выразил надежду на то, что необходимости в использовании этого резерва не будет.



О Координационном совете



Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,10% голосов. В ночь на 11 августа Тихановская, занявшая второе место с 10,12%, покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Ранее в штабе объединенной оппозиции сообщили, что в совет войдут 70 человек, а его задачей будет обеспечение трансфера власти. В четверг Генеральная прокуратура Белоруссии по факту создания этого органа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. Двое из семи членов президиума совета - Максим Знак и Сергей Дылевский были вызваны в СК для дачи показаний по делу, позднее стало известно, что в СК вызвана и член президиума Координационного совета Лилия Власова. ТАСС Категории: политика, общество, чп и криминал, в Беларуси Ключевые слова: выборы, оппозиция, евросоюз, Лукашенко, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 179 раз Комментарии