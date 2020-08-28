Загрузка... На Украине обстреляли автобус, есть погибшие /дополнено видео/ 🔊 Воспроизвести facebook.com



Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что на трассе Киев — Харьков представители националистических организаций обстреляли автобус со сторонниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».



«На трассе Киев — Харьков из автоматического оружия «Азовом» и «Нацкорпусом» расстрелян автобус с людьми», — написал Кива в своём Facebook.







По его словам, в автобусе ехали члены общественного движения «Патриоты — За жизнь». Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что на трассе Киев — Харьков представители националистических организаций обстреляли автобус со сторонниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».«На трассе Киев — Харьков из автоматического оружия «Азовом» и «Нацкорпусом» расстрелян автобус с людьми», — написал Кива в своём Facebook.По его словам, в автобусе ехали члены общественного движения «Патриоты — За жизнь». Депутат добавил, что есть погибшие, несколько человек похищены.



Украинская полиция проводит проверку по факту обстрела автобуса с членами общественной организации «Патриоты — За жизнь» в Харьковской области.



«Харьковская полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в районе города Люботин», — говорится в сообщении полиции в Facebook.



Отмечается, что на месте стрельбы работает руководство региональной полиции и следственно-оперативная группа.



Ранее у здания офиса украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Киеве обезвредили взрывное устройство.







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После нападения на автобус в Харьковской области задержаны 14 человек. Об этом говорится в сообщении областного управления Нацполиции Украины.



«В настоящее время автомобили нападавших установлены, 14 человек задержаны. Следственные действия продолжаются», — заявили в полиции.



Возбуждено ещё одно уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений».



По данным полиции, четыре человека доставлены в больницу, у одного из них сотрясение мозга, ещё у троих — ранения от резиновых пуль. Загрузка... facebook.com Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: расстрел, погибшие, автобус География: Украина — статья прочитана 168 раз Комментарии