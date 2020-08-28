На Украине обстреляли автобус, есть погибшие /дополнено видео/

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что на трассе Киев — Харьков представители националистических организаций обстреляли автобус со сторонниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
«На трассе Киев — Харьков из автоматического оружия «Азовом» и «Нацкорпусом» расстрелян автобус с людьми», — написал Кива в своём Facebook.
По его словам, в автобусе ехали члены общественного движения «Патриоты — За жизнь».
Депутат добавил, что есть погибшие, несколько человек похищены.
Украинская полиция проводит проверку по факту обстрела автобуса с членами общественной организации «Патриоты — За жизнь» в Харьковской области.
«Харьковская полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в районе города Люботин», — говорится в сообщении полиции в Facebook.
Отмечается, что на месте стрельбы работает руководство региональной полиции и следственно-оперативная группа.
Ранее у здания офиса украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Киеве обезвредили взрывное устройство.
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После нападения на автобус в Харьковской области задержаны 14 человек. Об этом говорится в сообщении областного управления Нацполиции Украины.
«В настоящее время автомобили нападавших установлены, 14 человек задержаны. Следственные действия продолжаются», — заявили в полиции.
Возбуждено ещё одно уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений».
По данным полиции, четыре человека доставлены в больницу, у одного из них сотрясение мозга, ещё у троих — ранения от резиновых пуль.
Украинская полиция проводит проверку по факту обстрела автобуса с членами общественной организации «Патриоты — За жизнь» в Харьковской области.
«Харьковская полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в районе города Люботин», — говорится в сообщении полиции в Facebook.
Отмечается, что на месте стрельбы работает руководство региональной полиции и следственно-оперативная группа.
Ранее у здания офиса украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Киеве обезвредили взрывное устройство.
* * *
После нападения на автобус в Харьковской области задержаны 14 человек. Об этом говорится в сообщении областного управления Нацполиции Украины.
«В настоящее время автомобили нападавших установлены, 14 человек задержаны. Следственные действия продолжаются», — заявили в полиции.
Возбуждено ещё одно уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений».
По данным полиции, четыре человека доставлены в больницу, у одного из них сотрясение мозга, ещё у троих — ранения от резиновых пуль.