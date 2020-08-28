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На Украине обстреляли автобус, есть погибшие /дополнено видео/

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Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что на трассе Киев — Харьков представители националистических организаций обстреляли автобус со сторонниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».

«На трассе Киев — Харьков из автоматического оружия «Азовом» и «Нацкорпусом» расстрелян автобус с людьми», — написал Кива в своём Facebook.



По его словам, в автобусе ехали члены общественного движения «Патриоты — За жизнь».
Депутат добавил, что есть погибшие, несколько человек похищены.

Украинская полиция проводит проверку по факту обстрела автобуса с членами общественной организации «Патриоты — За жизнь» в Харьковской области.

«Харьковская полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в районе города Люботин», — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Отмечается, что на месте стрельбы работает руководство региональной полиции и следственно-оперативная группа.

Ранее у здания офиса украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Киеве обезвредили взрывное устройство.



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После нападения на автобус в Харьковской области задержаны 14 человек. Об этом говорится в сообщении областного управления Нацполиции Украины.

«В настоящее время автомобили нападавших установлены, 14 человек задержаны. Следственные действия продолжаются», — заявили в полиции.

Возбуждено ещё одно уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений».

По данным полиции, четыре человека доставлены в больницу, у одного из них сотрясение мозга, ещё у троих — ранения от резиновых пуль.
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Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: расстрел, погибшие, автобус
География: Украина
статья прочитана 168 раз
добавлена вчера, 27 августа, 20:38

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