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В Клайпеду идет крупный груз СПГ из Норвегии



На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (КТСПГ) в субботу должен прибыть новый крупный газовоз из Норвегии - 17-ый в этом газовом году.

Планируется, что газовоз Arctic Aurora прибудет в Клайпедский порт вечером 29 августа. Газовоз везет примерно 140 тыс. кубометров СПГ.

По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, газовоз идет из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor.

В этом газовом году (с октября прошлого года по конец сентября нынешнего) на терминале были приняты четыре крупных газовоза из США и 46 небольших грузов (до 10 тыс. кубометоров) из Высоцка (Россия), где находится завод компании "Новатэк".
BNS
Категории: экономика, технологии
Ключевые слова: газ, планы, цена, поставки, ТСПГ, содержание, Новатэк
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 28 августа, 08:30

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