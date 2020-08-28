В Клайпеду идет крупный груз СПГ из Норвегии 🔊 Воспроизвести



На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (КТСПГ) в субботу должен прибыть новый крупный газовоз из Норвегии - 17-ый в этом газовом году.



Планируется, что газовоз Arctic Aurora прибудет в Клайпедский порт вечером 29 августа. Газовоз везет примерно 140 тыс. кубометров СПГ.



По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, газовоз идет из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor.



В этом газовом году (с октября прошлого года по конец сентября нынешнего) на терминале были приняты четыре крупных газовоза из США и 46 небольших грузов (до 10 тыс. кубометоров) из Высоцка (Россия), где находится завод компании "Новатэк". На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (КТСПГ) в субботу должен прибыть новый крупный газовоз из Норвегии - 17-ый в этом газовом году.Планируется, что газовоз Arctic Aurora прибудет в Клайпедский порт вечером 29 августа. Газовоз везет примерно 140 тыс. кубометров СПГ.По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, газовоз идет из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor.В этом газовом году (с октября прошлого года по конец сентября нынешнего) на терминале были приняты четыре крупных газовоза из США и 46 небольших грузов (до 10 тыс. кубометоров) из Высоцка (Россия), где находится завод компании "Новатэк". BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: газ, планы, цена, поставки, ТСПГ, содержание, Новатэк География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 139 раз Комментарии