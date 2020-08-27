В Киеве порвался самый большой флаг Украины 🔊 Воспроизвести © Фото : Vesti.ua



В Киеве опустили самый большой флаг Украины "по техническим причинам", сообщает



Как заявили сотрудники коммунальных служб, флаг начал рваться. Причина этого неясна: возможно, это связано либо с качеством материала, либо с ветром. Отмечается, что в запасе есть еще пять знамен, каждое из которых шили из разных тканей.



Как напоминает издание, самый большой флаг Украины подняли подняли в Киеве 22 августа.



Украинские новости сообщают, что высота флагштока для самого большого флага Украины составляет 90 метров и весит 32 тонны. В Киеве опустили самый большой флаг Украины "по техническим причинам", сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Vesti.ua.Как заявили сотрудники коммунальных служб, флаг начал рваться. Причина этого неясна: возможно, это связано либо с качеством материала, либо с ветром. Отмечается, что в запасе есть еще пять знамен, каждое из которых шили из разных тканей.Как напоминает издание, самый большой флаг Украины подняли подняли в Киеве 22 августа.Украинские новости сообщают, что высота флагштока для самого большого флага Украины составляет 90 метров и весит 32 тонны. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: рекорд, флаг География: Украина, Киев — статья прочитана 62 раза Комментарии