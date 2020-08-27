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В Киеве порвался самый большой флаг Украины

© Фото : Vesti.ua


В Киеве опустили самый большой флаг Украины "по техническим причинам", сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Vesti.ua.

Как заявили сотрудники коммунальных служб, флаг начал рваться. Причина этого неясна: возможно, это связано либо с качеством материала, либо с ветром. Отмечается, что в запасе есть еще пять знамен, каждое из которых шили из разных тканей.

Как напоминает издание, самый большой флаг Украины подняли подняли в Киеве 22 августа.

Украинские новости сообщают, что высота флагштока для самого большого флага Украины составляет 90 метров и весит 32 тонны.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: рекорд, флаг
География: Украина, Киев
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добавлена сегодня, 27 августа, 19:25

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