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Польша призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Reuters


Польша призывает Россию отказаться от планов «военного вмешательства» в ситуацию в Белоруссии. Об этом в своём Twitter написал польский премьер Матеуш Моравецкий, сообщает RT.

«Правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военного вмешательства в Беларуси под ложным предлогом «восстановления контроля» — враждебного акта, нарушающего международное право и права человека у народа Белоруссии», — написал премьер.
Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи республике в случае необходимости.

Как подчеркнул глава государства, российские силы не будут использоваться в Белоруссии до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут определённых границ.

Кроме того, Путин отметил, что Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путём.

В середине августа ведущие партии Европарламента выпустили заявление, в котором призвали Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: выборы, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты
География: Польша
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добавлена сегодня, 27 августа, 19:00

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