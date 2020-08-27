Польша призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Польша призывает Россию отказаться от планов «военного вмешательства» в ситуацию в Белоруссии. Об этом в своём Twitter написал польский премьер Матеуш Моравецкий, сообщает RT.
«Правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военного вмешательства в Беларуси под ложным предлогом «восстановления контроля» — враждебного акта, нарушающего международное право и права человека у народа Белоруссии», — написал премьер.
Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи республике в случае необходимости.
Как подчеркнул глава государства, российские силы не будут использоваться в Белоруссии до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут определённых границ.
Кроме того, Путин отметил, что Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путём.
В середине августа ведущие партии Европарламента выпустили заявление, в котором призвали Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.
Как подчеркнул глава государства, российские силы не будут использоваться в Белоруссии до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут определённых границ.
Кроме того, Путин отметил, что Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путём.
В середине августа ведущие партии Европарламента выпустили заявление, в котором призвали Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.