Польша призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии 🔊 Воспроизвести Reuters



Польша призывает Россию отказаться от планов «военного вмешательства» в ситуацию в Белоруссии. Об этом в



«Правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военного вмешательства в Беларуси под ложным предлогом «восстановления контроля» — враждебного акта, нарушающего международное право и права человека у народа Белоруссии», — написал премьер. Польша призывает Россию отказаться от планов «военного вмешательства» в ситуацию в Белоруссии. Об этом в своём Twitter написал польский премьер Матеуш Моравецкий, сообщает RT «Правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военного вмешательства в Беларуси под ложным предлогом «восстановления контроля» — враждебного акта, нарушающего международное право и права человека у народа Белоруссии», — написал премьер. Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи республике в случае необходимости.



Как подчеркнул глава государства, российские силы не будут использоваться в Белоруссии до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут определённых границ.



Кроме того, Путин отметил, что Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путём.



В середине августа ведущие партии Европарламента выпустили заявление, в котором призвали Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии. russian.rt.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: выборы, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты География: Польша — статья прочитана 113 раз Комментарии