«Еврофорточка» захлопнулась 🔊 Воспроизвести Фото: fksuduva.lt







Действующий чемпион Литвы по футболу не смог дома обыграть гостей из Израиля. Впрочем, именно такой исход данного противостояния и предсказывало большинство специалистов - слишком уж большая разница в уровне национальных чемпионатов Литвы и Израиля.



Главный тренер мариямпольской "Судувы" после матча заметил, что изначально в литовском клубе понимали, что явным фаворитом в литовско-израильской паре является "Маккаби", поэтому предполагалось очень аккуратно защищаться и ждать своего шанса.



Таких шансов было мало, поэтому, по словам литовского тренера, особенно обидно, что атаки "Судувы" прерывались уже в самом начале, поскольку защитники то и дело предпочитали сыграть "на вынос", а не отдать пас партнёру, находящемуся в более в выгодном положении. Действующий чемпион Литвы по футболу не смог дома обыграть гостей из Израиля. Впрочем, именно такой исход данного противостояния и предсказывало большинство специалистов - слишком уж большая разница в уровне национальных чемпионатов Литвы и Израиля.Главный тренер мариямпольской "Судувы" после матча заметил, что изначально в литовском клубе понимали, что явным фаворитом в литовско-израильской паре является "Маккаби", поэтому предполагалось очень аккуратно защищаться и ждать своего шанса.Таких шансов было мало, поэтому, по словам литовского тренера, особенно обидно, что атаки "Судувы" прерывались уже в самом начале, поскольку защитники то и дело предпочитали сыграть "на вынос", а не отдать пас партнёру, находящемуся в более в выгодном положении. Лига чемпионов. Сезон 2020/2021



Второй отборочный раунд



«Судува» (Литва) - «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 0:3 (голы: А.Рикан, 30, Н.Блэкмен, 74, О.Давидзада, 90+2).



Свой еврокубковый сезон «Судува» продолжит уже в рамках другого турнира – Лиги Европы.



Остальные результаты второго отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2020/2021:



ПАОК (Греция) – «Бешикташ» (Турция) – 3:1.



«Тирана» (Албания) – «Црвена Звезда»(Сербия) – 0:1.



«Аз Алкмаар» (Нидерланды) – «Виктория» (Пльзень, Чехия) – 3:1, д.в.



«Целе» (Словения) – «Мёльде» (Норвегия) – 1:2.



«Карабах» (Азербайджан) – «Шериф» (Молдавия) – 2:1.



«Локомотива» (Хорватия) – «Рапид» (Вена, Австрия) – 0:1.



«Лудогорец» (Болгария) – «Мидтьюлланн» (Дания) – 0:1.



«Динамо-Брест» (Беларусь) – «Сараево» (Босния) – 2:1.



«Легия» (Польша) – «Омония» (Кипр) – 0:2 д.в.



«ЧФР Клуж» (Румыния) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 2:2, по пенальти – 5:6.



«Янг Бойз» (Швейцария) – «КИ Клаксвик» (Фареры) – 3:1.



«Селтик» (Шотландия) – «Ференцварош» (Венгрия) – 1:2.



Лига Европы «Судува» (Литва) - «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 0:3 (голы: А.Рикан, 30, Н.Блэкмен, 74, О.Давидзада, 90+2).ПАОК (Греция) – «Бешикташ» (Турция) – 3:1.«Тирана» (Албания) – «Црвена Звезда»(Сербия) – 0:1.«Аз Алкмаар» (Нидерланды) – «Виктория» (Пльзень, Чехия) – 3:1, д.в.«Целе» (Словения) – «Мёльде» (Норвегия) – 1:2.«Карабах» (Азербайджан) – «Шериф» (Молдавия) – 2:1.«Локомотива» (Хорватия) – «Рапид» (Вена, Австрия) – 0:1.«Лудогорец» (Болгария) – «Мидтьюлланн» (Дания) – 0:1.«Динамо-Брест» (Беларусь) – «Сараево» (Босния) – 2:1.«Легия» (Польша) – «Омония» (Кипр) – 0:2 д.в.«ЧФР Клуж» (Румыния) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 2:2, по пенальти – 5:6.«Янг Бойз» (Швейцария) – «КИ Клаксвик» (Фареры) – 3:1.«Селтик» (Шотландия) – «Ференцварош» (Венгрия) – 1:2.Лига Европы Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Лига чемпионов, Результаты — статья прочитана 52 раза Комментарии