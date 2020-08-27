Г. Ландсбергис предлагает С.Тихановской открывать представительства за границей 🔊 Воспроизвести Председатель СО-ХД Г. Ландсбергис



Лидер парламентской оппозиции консерватор Габриэлюс Ландсбергис в четверг предложил кандидату от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлане Тихановской учредить представительства Координационного совета в других странах.



Он утверждает, что протестующие против режима Александра Лукашенко белорусы могут воспользоваться опытом Литвы по восстановлению независимости.



"Одним из эффективнейших инструментов, который помог распространить информацию о стремлении Литвы к свободе на Западе, были так называемые информационные центры - представительства независимой Литвы в США и Европе. Таким инструментом может воспользоваться и созданный по Вашей инициативе Национальный координационный совет, который может и должен стать органом, который будет представлять истинные интересы белорусов и говорить от имени будущей новой, демократически избранной власти", - написал Г. Ландсбергис в открытом письме.



Политик заявил, что надеется на присоединение к таким представительствам и "дипломатов доброй воли, которые выберут представлять не кровавый режим, а народ Беларуси".



"Я от всей души предлагаю Вам обдумать эту идею, а мы готовы оказать необходимую политическую, правовую и другую помощь для ее реализации", - добавил Г. Ландсбергис.



В настоящее время С. Тихановская в Литве. Она требует новых выборов и инициировала создание Координационного совета. Лидер парламентской оппозиции консерватор Габриэлюс Ландсбергис в четверг предложил кандидату от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлане Тихановской учредить представительства Координационного совета в других странах.Он утверждает, что протестующие против режима Александра Лукашенко белорусы могут воспользоваться опытом Литвы по восстановлению независимости."Одним из эффективнейших инструментов, который помог распространить информацию о стремлении Литвы к свободе на Западе, были так называемые информационные центры - представительства независимой Литвы в США и Европе. Таким инструментом может воспользоваться и созданный по Вашей инициативе Национальный координационный совет, который может и должен стать органом, который будет представлять истинные интересы белорусов и говорить от имени будущей новой, демократически избранной власти", - написал Г. Ландсбергис в открытом письме.Политик заявил, что надеется на присоединение к таким представительствам и "дипломатов доброй воли, которые выберут представлять не кровавый режим, а народ Беларуси"."Я от всей души предлагаю Вам обдумать эту идею, а мы готовы оказать необходимую политическую, правовую и другую помощь для ее реализации", - добавил Г. Ландсбергис.В настоящее время С. Тихановская в Литве. Она требует новых выборов и инициировала создание Координационного совета. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, евросоюз, Ландсбергис, Лукашенко, протесты, Тихановская География: Литва — статья прочитана 95 раз Комментарии