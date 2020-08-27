Срочно рисуем схему! Латвия озаботилась как не покупать энергию от белорусской АЭС. Она же в общей сети 🔊 Воспроизвести



Министерство экономики должно будет разработать методику для того, чтобы электроэнергия с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Оcтровце не попала в Латвию, сообщил агентству ЛЕТА госсекретарь Минэкономики Эдмунд Валантис, сообщает



Как сообщалось, во вторник премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что в случае запуска БелАЭС в Оcтровце Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Белоруссией.



Валантис подчеркнул, что этот вопрос обсуждался в закрытой части заседания правительства, поэтому он не может раскрыть всех деталей. Министерство экономики должно будет разработать методику для того, чтобы электроэнергия с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Оcтровце не попала в Латвию, сообщил агентству ЛЕТА госсекретарь Минэкономики Эдмунд Валантис, сообщает PRESS.LV Как сообщалось, во вторник премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что в случае запуска БелАЭС в Оcтровце Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Белоруссией.Валантис подчеркнул, что этот вопрос обсуждался в закрытой части заседания правительства, поэтому он не может раскрыть всех деталей.



Госсекретарь министерства добавил, что новая методика должна будет предусматривать возможность отслеживания происхождения электроэнергии, однако Минэкономики пока не получило задания такую методику разработать.



При этом Валантис подчеркнул, что для Латвии крайне важно обеспечить стабильность и безопасность поставок электроэнергии.



Комментарий press.lv:



Нет, мы реально не понимаем!?!?! А чего тут вообще думать!? Чего разрабатывать? О чём, собственно, речь?



Есть враждебные Латвии протоны и электроны (вроде нейроны там тоже попадаются, и даже нейтрино бывают, но это мелочи). Рецепт один: ну, и отсечь! Отрубить вообще все линии высоковольтных передач, которые связывают нас с Белоруссией. А заодно и с Россией.



А что! Ведь так уже было с промышленностью в 1990-92 гг.? Кто помнит - тот вам расскажет, а кто не помнит, тот пусть найдёт в сети фото РАФа, ВЭФа и прочил флагманов латвийской индустрии. Да, это были, по сегодняшнему говоря, "неэффективные монстры". Но не дали им превратиться в эффективных сознательно, обрубив все связи с восточными поставщиками и рынками в одночасье.



Привет, Ивар Теодорович! Как поживаете?







Не жалко?



Ладно, проехали. Ну, сделали шаг вперёд - негоже делать два шага назад. За это ещё Владимир Ильич ругал оппортунистов.



Так что - круши всю систему электроснабжения, связывающую нас с проклятым варварским Востокомъ.



Будем в постолах, но свободны.



Прим.: Вот только на сей раз, блин, реально придётся в постолах. У нас остались люди, умеющие их кроить? На вопрос, как Латвия сможет контролировать то, чтобы произведенная на БелАЭС энергия не попала в страну, например, через Россию, Валантис ответил, что, если последует соответствующее задание, Минэкономики разработает методику для предотвращения торговли белорусской электроэнергией в Латвии.Госсекретарь министерства добавил, что новая методика должна будет предусматривать возможность отслеживания происхождения электроэнергии, однако Минэкономики пока не получило задания такую методику разработать.При этом Валантис подчеркнул, что для Латвии крайне важно обеспечить стабильность и безопасность поставок электроэнергии. press.lv Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Латвия — статья прочитана 130 раз Комментарии